Omlazený Peugeot 508 se představí 24. února. Podívejte se na upoutávku

Francouzská automobilka termín prozradila v krátkém videu, které současně slouží jako malá upoutávka. Bohužel opravdu malá, z 15sekundového spotu se kromě data premiéry prakticky nic zásadního nedozvíme.

Video s titulem "Straight from the race to the road", tedy "Ze závodu rovnou na silnici", nabízí pohled na mechaniky divize Peugeot Sport a závodní okruh. V bleskových prostřizích se pak objeví detaily vrcholného provedení 508 PSE, samozřejmě už v modernizované podobě.

Video se připravuje ...

Zahlédnout můžeme tmavá kola, zelenožluté brzdové třmeny s nápisem Peugeot Sport Engineered, postranní křidélka a upravenou přední masku s přepracovanou výplní a novým logem značky. Peugeot tak jistě omlazenou 508 rovnou odhalí také ve verzi PSE.

Na internetu se šířící fotky a videa maskovaných prototypů modernizovaného vozu, který se nejprve jako liftback ukázal v únoru 2018, naznačují, že 508 dostane nové přední i zadní světlomety, odlišný přední nárazník a jinak řešenou masku chladiče. A samozřejmě nesmí chybět již zmíněné nové logo. V interiéru můžeme očekávat novou verzi multimediálního systému.

Co modernizace provede s technikou, zatím nevíme. Aktuální provedení Peugeotu 508 je v Česku k dispozici buď ve verzi BlueHDi 130 se vznětovým 1,5litrovým čtyřválcem o výkonu 96 kW a 8stupňovou automatickou převodovkou, nebo jako plug-in hybrid s označením Hybrid 225 e-AT8. Ten kombinuje přeplňovanou zážehovou šestnáctistovku s elektromotorem, maximální systémový výkon činí 165 kW. Stejné motorizace najdeme také u kombíku. Sportovně laděný plug-in hybrid PSE je v Česku jakousi podpultovkou.