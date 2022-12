Opel Astra přijíždí ve verzi Electric, nabídne 115 kW a dojezd až 416 km

Automobilka Opel se konečně pochlubila čistě elektrickou verzí modelu Astra ve verzích hatchback i kombi, které nesou označení Astra Electric a Astra Sports Tourer Electric. Jejich technika přitom vychází z koncernu Stellantis a příbuzného Peugeotu E-308.

Astra Electric je tak osazena jedním elektromotorem, pohánějícím přední kola, který nabízí nejvyšší výkon 115 kW (156 k) a 270 Nm točivého momentu. Zajímavostí je, že oproti sesterskému čistě elektrickému Peugeotu 308 nabízí Opel Astra o 10 Nm vyšší točivý moment.

Video se připravuje ...

Vůz nabízí tři jízdní režimy (Eco, Normal a Sport), které kladou vyšší důraz na dojezd, nebo dynamiku. Čas zrychlení z 0 na 100 km/h přitom automobilka v tiskové zprávě nezmínila, maximální rychlost by však měla v závislosti na jízdním režimu dosahovat 150 km/h, 160 km/h nebo až 170 km/h.

O napájení elektromotoru se stará Lithium-ion baterie s kapacitou 54 kWh, která by měla zajistit hatchbacku i kombíku stejný dojezd až 416 kilometrů na jedno nabití (dle WLTP). Předpokládaná spotřeba dle WLTP by měla být 14,9 kWh. Baterie podporuje rychlonabíjení při výkonu až 100 kWh, díky čemuž slibuje až 80 % kapacity již za 30 minut. Na Wallboxu se baterie nabíjí při výkonu až 11 kW.

Baterie umístěná v podvozku podle automobilky neomezuje prostor pro posádku, přičemž kombík Astra Sports Tourer Electric by měl nabídnout zavazadelník o objemu až 516 litrů, respektive 1533 litrů po sklopení sedadel. Neelektrifikovaný model nicméně slibuje 608 až 1634 litrů.

Po designové stránce nicméně Astra Electric příliš změn nepřináší. Přední maska Opel Visor si uchovala své původní tvary i decentní průduchy. Na absenci spalovacího motoru tak upozorňují jen písmenka „e“ na karoserii a absence výfuku. Elektrický model standardně dostává 18“ litá kola a sportovní nárazníky výbavy GS Line.

V kabině najdeme sedadla s certifikací AGR, která mohou být volitelně čalouněna Alcantarou. Před řidičem je pak tzv. Pure Panel, kombinující dvojici 10“ obrazovek a průhledový displej, promítající informace přímo na sklo. Ve výbavě pak nechybí široká nabídka asistenčních a bezpečnostních systému Intelli-Drive 2.0 a potěší i adaptivní LED světlomety Intelli-Lux LED Pixel Light.

Čistě elektrická verze by se měla do nabídky dostat během příštího roku, přičemž s příjmem objednávek se počítá na jaře 2023. Do té doby by měl být zveřejněn ceník. Podle některých zvěstí přitom Astra Electric nemusí být posledním přírůstkem do modelové rodiny. Objevují se totiž spekulace, že Opel chystá i ostrý čistě elektrický hatchback, který se v nabídce zařadí nad plug-in hybridní model GSe.