Opel Calibra jako novodobé retro? To bychom si nechali líbit!

Atraktivní kupé Calibra zdobilo nabídku Opelu osm let a patří k ikonám devadesátek. Co byste řekli na sympatický retro návrat?

Hned na začátek je třeba říct, že neexistují indicie k oživení líbivého kupé v řadách automobilky Opel. Vize, kterou si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii, je tak z velké části jen fantazií našeho kolegy a grafika Honzy Lušovského. Už na první pohled je však zřejmě, že coby inspirace posloužila právě někdejší Calibra.

Původní model autor připomíná úzkými světlomety, celkovou siluetou, ale i zadní světelnou technikou. Celkově jde o atraktivní koncept kombinující prvky retra a moderny, tedy věci, na které v poslední době vsází nejedna automobilka (zejména v případě elektromobilů).

Calibra vyráběná v letech 1989 až 1997 zaznamenala během své osmileté existence skoro čtvrt milionu vyrobených kusů. Měla motor vpředu, pohon předních nebo všech kol a vnitřní koncepci 2+2. Zapomenout nesmíme ani na celou výklopnou stěnu při vstupu do zavazadelníku a vynikající součinitel odporu s hodnotou cx 0,26. Co myslíte, ujal by se takový projekt i dnes?