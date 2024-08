Opěvovaný systém dnes dělá z velkých SUV kompakty. Představil se už před 35 lety

Navzdory nastupující technice ale zůstává základní myšlenka 4WS pořád stejná. A sice, že v malých rychlostech se zadní kola natáčejí ve směru opačném než ta přední, zatímco při vyšších rychlostech naopak současně. Smyslem prvně uvedeného je zlepšit manévrovatelnost vozidla v nízkých rychlostech (zmenšit průměr otáčení). Naproti tomu ve vyšších rychlostech vstupuje „do hry“ snaha o dosažení potřebné stability, v níž auto projíždí zatáčku po podobné trajektorii, po jaké se pohybuje po mořském dně krab.

Pro stavební stroje i armádu

Honda Prelude třetí generace sice nabídla aktivní řízení všech kol jako první, avšak pouze v celosvětovém měřítku. Už o dva roky dříve, tedy v roce 1985, přišel Nissan se systémem řízení všech kol HICAS (High Capacity Actively Controlled Suspension) u kupé Skyline, které bylo ovšem dostupné pouze na domácím, tedy japonském trhu.

Myšlenka nabídnout aktivní řízení všemi koly je však ještě mnohem starší a spadá někam do 30. let minulého století. K praktickému využití došlo v průběhu druhé světové války, odkud se to posléze dostalo také do civilního sektoru. U strojů určených k práci na stavbě, v lesích či na poli bylo třeba zajistit co nejlepší manévrovatelnost a to aktivní řízení všemi koly dokázalo splnit. Pochopitelně v těchto aplikacích se používalo výhradně řešení se zadními koly natáčenými v opačném smyslu než kola přední.

Myšlenky nabídnout řízení všech kol také u osobního auta se u Hondy poprvé objevily už v roce 1977, tedy o celých deset let dříve, než došlo na jejich první realizaci v praxi. Automobilka Honda k vývoji řízení všemi koly ustavila speciální skupiny inženýrů. Do jejich čela se postavila dvojice mužů jménem Šóiči Sano a Osamu Furukawa. Ti rozprostřeli svůj „stan“ v takzvaném šestém bloku vývojového centra automobilky Honda Wako R&D. Ti měli původně v maximálně možné míře využít současná technická řešení. Prostě asi aby to moc nestálo, a navíc systém pracoval spolehlivě. Velký otazník se však vznášel nad koncepcí řízení všech kol. Mají se zadní kola natáčet stejně jako přední, nebo opačně jako dosud u různých strojů?

Po jisté úvaze se Japonci z Hondy rozhodli pro natáčení zadních kol v opačném smyslu. Dle některých pramenů se oba hlavní a výše zmínění vývojáři nechali ovlivnit systémy používanými u strojů. Své myšlenky ale museli nejprve obhájit před státní komisí ministerstva dopravy. Tam jejich návrhy posoudili a po delší době, kdy se nic nedělo, došli úředníci na ministerstvu dopravy k tehdy možná překvapivému, leč z pohledu dynamiky jízdy správnému závěru. A sice, že navrhovaná koncepce v zásadě převzatá z různých stavebních či zemědělských strojů je pro použití v nepoměrně rychlejším osobním autě nevhodná. Jako proti byla skloňována právě diskutabilní jízdní stabilita vozidla v zatáčce při jejím projíždění vyšší rychlostí.

Accord se dvěma předky

Nezbývalo tedy než systém dále vyvíjet. Nyní už bylo jasné, že musí splňovat oba protichůdné požadavky. Honda tedy začala pracovat na mechanismu, který by umožnil natáčet kola jak ve stejném, tak i v opačném směru podle rychlosti jízdy. Princip zařízení, jež to umožňovalo, si nechala patentovat v roce 1978. Do sériové výroby ale stále zbývalo ještě devět let.

Kromě Hondy se však systémem řízení všech kol v Japonsku zabýval také Šibarův technologický institut, konkrétně profesor Oguči. Ten pracoval na systému, který by umožňoval natáčet kola přední a zadní nápravy nezávisle na sobě. Netrvalo dlouho a došlo k navázání spolupráce mezi inženýry Hondy a profesorem Ogučim. Následně vzniklo jakési testovací statické zařízení, které umožňovalo plynule měnit úhel vychýlení předních a zadních kol nezávisle na sobě. V podstatě to byly dvě nápravy – přední a zadní, kdy každá spočívala na specifických válcích. Cílem zařízení, jakož i týmu vývojářů bylo nalézt optimální převodové poměry vychýlení předních i zadních kol. Nebo, jinak řečeno, aby určitému úhlu vytočení předních kol odpovídal úhel těch zadních. A to při určitém rozsahu rychlostí.

Na vozovku, a tedy do akce se zařízení poprvé dostalo v dubnu 1981, kdy za tímto účelem vznikla speciální testovací mula. Základ měla v někdejším accordu, avšak pouze v jeho přední části, která zde byla vlastně dvakrát. Ke konvenční přídi se přidělala zrcadlově stejná příď, takže auto mělo vlastně dvě identická čela, podobně jako třeba lokomotiva. Tudíž mělo i dvě přední nápravy.

Testovací mula jezdila dle dostupných informací fenomenálně. Pracovala dokonce už s řídicí jednotkou, přičemž zadní kola měnila svůj směr natáčení, jakož i úhel v závislosti na rychlosti vozidla. Jenže, jak se ukázalo pro použití v sériové výrobě, byť v omezeném počtu kusů, se stávalo použité řešení cenově příliš nákladné.

Původní Honda 4WS vsadila na mechaniku

Funkční, leč složité a nákladné řešení testovací muly tak muselo pro sériovou výrobu ustoupit mnohem levnějšímu, pracujícímu čistě mechanicky. Za tímto účelem Honda vyvinula mechanismus, jenž kola zadní nápravy natáčel v závislosti na vychýlení těch předních. Obě nápravy tak spojoval tuhý hřídel, vedený od převodky řízení předních kol do převodky řízení těch zadních. To se poprvé představilo v roce 1987 v kupé Honda Prelude, tedy 3. generace. První generace systému 4WS tak vůbec nebrala v potaz rychlost jízdy, ale pouze úhel natočení volantu, či přesněji vychýlení předních kol. Od toho se následně odvíjelo natočení zadních kol, a to jak ve stejném smyslu jako přední kola, tak i v opačném.

Výše zmíněný hřídel vycházel od převodky řízení přední nápravy k té zadní. Před zadní nápravou otáčel na excentru planetovým kolem, jež se vlastně odvalovalo v planetovém věnci, který byl uložený pevně, a tudíž nepohyblivý. Z planetového kola vycházel opět excentricky čep, který unášel takzvané smýkadlo. To bylo vcelku s posuvnou neboli řídicí tyčí zadních kol. Posouváním řídicí tyče docházelo k vychylování zadních kol.

Z pohledu jízdy to vypadalo následovně. Až do úhlu natočení volantu přibližně 240 stupňů na obě strany se zadní kola natáčela ve stejném smyslu jako ta přední. Zvětšovala tedy poloměr otáčení, čímž podporovala jízdní stabilitu. Maximální vychýlení zadních kol o úhel 1,5 stupně ve stejném smyslu jako předních bylo dosaženo při natočení volantu při úhlu asi 140 stupňů. Od této hodnoty výše se úhel vychýlení zadních kol postupně snižoval až do uvedených 240 stupňů, kdy se zadní kola nevychylovala, a tedy se nacházela v přímém směru. Pokud řidič dále vychyloval volant (o větší úhel než 240 stupňů), začala se zadní kola vytáčet v opačném smyslu než ta přední. Maximální výchylka v opačném smyslu činila 5,3 stupně při vychýlení předních kol přibližně o 30 stupňů a natočení volantu o, řekněme, 450 stupňů. Jak to celé pracovalo při jízdě, vám bohužel říci nedokážeme, neboť osobní zkušenosti s tímto systémem řízení nemáme.