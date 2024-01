Osmiválcový Ford Ranchero se dřevem je pick-up snů. Je jediný na světě

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V padesátých letech se v USA objevil nový automobilový trend – americký Ford se inspiroval chutěmi protinožců a uvedl novou modelovou řadu vycházející s populárních australských pick-upů jménem „ute“. Ty vznikaly zvláštní kombinací předních partií běžných aut s prostornou nákladovou korbou pick-upů. Američanům se nová móda začala líbit a jedním z nejslavnějších aut tohoto typu je i Chevrolet El Camino.

V Americe však s tímto novým typem aut přišel konkurenční Ford, když v roce 1957 představil vůbec první generaci modelu Ranchero. Ten se následně vyráběl v sedmi generacích až do úplného konce sedmdesátých let, a dokonce dal vzniknout opravdu stylovým vozům. Jeden z těch nejzajímavějších se právě objevil na prodej a je natolik vzácný, že by neměl chybět v žádné kolekci klasických amerik.

Aukční dům Mecum Actions aktuálně vydražil parádní Ford Ranchero Country Squire, který zakládá na páté generaci populárního „pick-upu“ a prodejce uvádí, že v této konkrétní specifikaci vznikl pouze jeden jediný kousek. Z výrobní linky odjel v roce 1971 a vznikl v tmavě zeleném odstínu laku s elegantním dvoubarevným dřevěným obložením na bocích, kapotou „shaker hood“, klimatizací a vidlicovým osmiválcem Ford Cleveland 351.

Video se připravuje ...

Exkluzivní Ranchero se začátkem sedmdesátých let prodalo v Kalifornii a dodnes je z většiny originální. Designově i technicky vychází z legendárního Fordu Torino a dřevěným obložením odkazuje na starou módu amerických dřevěných kombíků, tzv. „woody wagons“. A teď tenhle unikátní veterán mohl být váš, kdyby vám doslova neproklouzl mezi prsty.

Ve dnech 2. až 14. ledna letošního roku se prodával na aukci v americkém Kissimmee na Floridě. Výslednou prodejní cenu však aukční společnost Mecum Auctions na svých oficiálních stránkách zatím nezveřejnila.