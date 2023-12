V Česku jezdí nádherný kabriolet Ford Mustang z roku 1966. Je bez jediné vady

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už asi vím, jak vypadá cestování časem. Blíží se konec léta, sluneční paprsky mi dopadají do tváře a vítr ve vlasech dělá to vedro trochu snesitelnější. Jsem na českých okreskách a vedu zatáčkami jednu z největších amerických automobilových legend, která se stala extrémním obchodním úspěchem už v den svého oficiálního představení. Už tehdy byla k vidění i u všech prodejců značky a během prvních čtyřiadvacet hodin si ji objednalo přes 22 tisíc lidí.

Kultovní Ford Mustang je jedním z nejslavnějších aut všech dob a má opravdu fascinující příběh. V šedesátých letech si oddělení marketingu ve Fordu všimlo, že na americkém trhu chybí stylové sportovní auto pro mladé, a tak začal z vývojem nového modelu s interním označením T-5 na základech obyčejného Fordu Falcon. Automobilka si však nemohla riskovat a přesvědčování Henryho Forda II. bylo velkou překážkou.

Lee Iacocca, otec Mustangu, nepřestával naléhat na vnuka slavného Henryho Forda, zakladatele automobilky, a ten nakonec u jednoho z prototypů řekl památnou větu: „Pánové, já tu zatracenou věc schválím, abych se vás zbavil, ale… musíte ji prodat. Jde o vaše krky.“ Tehdy ještě nikdo netušil, že se Ford Mustang v následujících desetiletích stane jedním z nejúspěšnějších sportovních aut všech dob.

Originální Ford Mustang se poprvé představil na světové výstavě World's Fair v New Yorku dne 17. dubna 1964 a byl okamžitou senzací. Ford investoval mnoho úsilí do marketingové kampaně a zaplatil za reklamu v novinách nebo kinech a už během prvního dne byl revoluční Mustang k vidění snad všude. V ten den Američané začali navštěvovat prodejny Fordu a odváželi si nové mustangy, nebo si je rovnou objednávali ve výrobě. A to byl teprve začátek.

První Ford Mustang s původním klasickým designem se vyráběl od dubna 1964 do července 1966, přičemž poslední z těchto ročníků byl tím vůbec nejúspěšnějším. Automobilka v roce 1966 prodala přes 600 tisíc mustangů, a dokonce oslavila dodnes obdivuhodný obchodní úspěch – po pouhém roce a půl od spuštění výrobní linky ji opustil jubilejní miliontý kus. A jedno z aut z „prvního milionu“ jsem mohl řídit.

Mezinárodní půjčovna SIXT má v Praze opravdový poklad – kultovní Ford Mustang Convertible z roku 1966 s populárním osmiválcem „289“ s třístupňovým manuálem a technickým stavem nového vozu. Továrnu v kalifornském San Jose opustil 15. února 1966, první majitel byl z Los Angeles a ze slunné Kalifornie se do Česka přestěhoval v roce 2017, aby následně prošel profesionální renovací do posledního šroubku podle výrobní specifikace.

Je to osmiválcový hrdina dětských snů a vypadá naprosto senzačně. Červený odstín Candy Red měl tento Mustang už v šedesátých letech a dokonale jej doplňuje červený interiér. V tehdejší době americký automobilový průmysl ještě tolik nešetřil a Mustang je úžasnou ukázkou dílenského zpracování, které nemá daleko k umění. Ať už je to volant se dřevem a chromem nebo minimalistická palubní deska s pěti budíky a moderním rádiem s dobově vypadajícím designem.

A pojďme k tomu nejdůležitějšímu – všechny vás zajímá, jak se historický Mustang s osmiválcem ve stavu nového vozu řídí. Je čistě mechanický, nepatřících bez vůlí a vyžaduje cit, ale největším překvapením je, jak snadnou má ovladatelnost oproti československým škodovkám ze stejné éry. Rovnou zapomeňte na korekce volantem, abyste vůbec jeli rovně nebo brzdy bez účinku, protože americká ikona i po téměř šedesáti letech působí docela moderně.

Až na startování, pochopitelně. Originální Ford Mustang se sice vyráběl i se základními šestiválci, ale pod kapotou červeného kabrioletu je druhý nejvýkonnější osmiválcový „small-block“ o zdvihovém objemu 289 kubických palců (4,7 litru) s dvoukomorovým karburátorem o 149 kW (203 koních) a 382 newtonmetrech od 2400 ot./min. Už z výroby je spojen se základním třístupňovým manuálem s kulisou typu „dog-leg“.

Když jsem jej před chvílí startoval studený, spolu se sytičem vyžadoval jemné našlapávání plynu. A když po několika otočeních konečně chytil, musel jsem jej pár vteřin držet v lehce zvýšených otáčkách, než se usadil v typicky bublajícím volnoběhu bez snahy zase chcípnout. První seznamování se s Mustangem navíc vyžadovalo zvyk, protože se specifickou kulisou klasických sportovních aut v něm řadíte jedničku směrem k sobě a dozadu. Dvojku má od směrem vás dopředu, trojka je hned naproti dozadu a zpátečku řadíte proti jedničce.

Osmiválec má tolik točivého momentu, že k ideálnímu rozjezdu potřebujete pouze citlivou práci se spojkou s lehce nelineárním záběrem. Jakmile si to po pár rozjezdech osvojíte, najednou si americkou legendu začnete opravdu užívat. S absencí otáčkoměru řadíte „na poslech“ a zážitek umocňuje i návyková syrovost – posloucháte bublání osmiválce, převody i každý pohyb karoserie. Ameriky zakládající na podvozkovém rámu nikdy nebyly synonymem tuhosti, a tak otevřený kabriolet tu a tam vrže na nerovnostech.

Ford Mustang byl hračkou pro mládež i sekretářky, takže pokud to tehdy zvládli oni, zvládnete jej řídit i vy. Díky silnému točivému momentu a okamžitým reakcím karburátorů se ochotně sbírá i z velmi nízkých otáček a dlouhá trojka vám dovolí jezdit necelou čtyřicítkou ve městech i na plný plyn. Pro zajímavost uvedu, že nejvyšší rychlost Mustangu s osmiválcem 289, třístupňovým manuálem a koncovým převodem 2,80:1 je 109 mil za hodinu (175 km/h).

O rychlém tempu sice už klasické ameriky nejsou, protože se zvyšující se rychlostí se výrazně zhoršuje jejich ovladatelnost, ale kabriolet s divokým mustangem ve znaku je příjemně dynamický. Jediné, na co musíte pamatovat, je archaický rámový podvozek s tuhou nápravou, kterému musíte dát čas při rychlých změnách směru – může se stát, že vám naznačí oblíbenou povídačku „první slovo platí“. Reakce vozu není taková, na jakou jsme dnes zvyklí.

I když lidé ze SIXTu sice chtějí Mustang co nejlépe jej odladit pro život v dnešním výrazně provozu, pořád k němu musíte přistupovat ohleduplně. Expanzní nádobka chlazení tehdy byla teprve hudbou budoucnosti a ventilátor je přímo spojený s klikovou hřídeli, takže na volnoběh téměř nefouká a k ideálnímu chlazení Mustang potřebuje nápor vzduchu při jízdě i vyšší otáčku motoru, než má pouhý volnoběh. Uvíznutí v dopravní špičce je pak doslova utrpením.

A to si „užívám“, když americkou klasiku vezu zpět, abych jej vrátil. Pomalá jízda v koloně je utrpením a já doufám, že Mustang nevyhodí vodu a neuvaří se. Když nakonec zastavuji před garážemi půjčovny, ulevuje se mi. Natahuji elektricky ovládanou střechu a obyčejným klíčkem jako od poštovní schránky zhasínám bublající osmiválec pod kapotou. Další nezapomenutelný víkend končí.

Bohužel, česká divize autopůjčoven SiXT běžně nepůjčuje svůj historický Mustang lidem z veřejnosti, protože je k dispozici hlavně nejváženějším a dlouholetým klientům jako nevšední zajímavost pro radost. A pokud by jej autopůjčovna SIXT normálním lidem skutečně zapůjčila, bylo by to na svatby nebo významné společenské události. Nebylo by to levné, ale nepochybně to za to stojí!