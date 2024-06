Pancéřovaný Golf GTI odolá střelám z AK-47. Úpravu můžete mít za 800 tisíc

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Bezpečnostní situace v Jihoafrické republice je extrémně mizerná. Ozbrojená přepadení, střelba a další násilné trestné činy jsou tam bohužel na denním pořádku, a dokonce i místní policie vyráží do boje se zločinem s odpovídající technikou. To se pochopitelně odráží i na výběru ideálních služebních aut a nejnovějším přírůstkem do tamní policejní flotily je sportovní Volkswagen Golf GTI s výbavou, jakou u nás v Evropě moc nepotřebujeme.

Policejní Volkswagen Golf GTI pro jihoafrickou policii vyvinuli specialisté z SVI Engineering a nejdůležitější novinkou je masivní pancéřování s 3,5 milimetru tlustými ocelovými pláty a lehkými balistickými skly. Téměř všechna okna golfu jsou fixní, až na okénko řidiče, které lze stáhnout pouze do poloviny původního rozsahu.

Vysoce kvalitní pancéřová ocel zpevňuje dveře, sloupky, střechu a přidává k tomu vlastní zadní přepážku. Tu specialisté vyvinuli proto, aby nemuseli pancéřovat zadní výklopné dveře a mohli snížit finanční i časové náklady na celou přestavbu. Pancéřování se pak objevuje také na předních blatnících i dodatečné ochraně důležitých komponentů motoru. Neprůstřelnou schránku má i dvanáctivoltový akumulátor.

SVI Engineering uvádí, že pancéřovaný Volkswagen Golf GTI je o 340 kilogramů těžší než standardní model, jehož pohotovostní hmotnost na evropském trhu je přibližně 1,4 tuny. To je současně hlavní příčina slabší dynamiky, ale za cenu záchrany vlastních životů mu to policisté nepochybně odpustí. S úrovní pancéřování B4+ totiž tenhle golf odolá i střelám ráže 7,62x39 mm, kterou používá třeba legendární útočná puška AK-47.

Balistické sklo pak umí odolat dopadu až čtyř střel stejné ráže na ploše 300 milimetrů. Pro výrazně vyšší hmotnost bylo upraveno i zavěšení všech kol a společnost uvádí, že na kompletní přestavbu potřebuje přibližně 3 měsíce. Pancéřování pro svůj sportovní golf si můžete dopřát i vy, protože jej nabízí i veřejnosti za přibližně 800 tisíc korun. A dokonce umí obrnit i ještě výkonnější Volkswagen Golf R.