Mercedes-Benz je jednou z nejúspěšnějších stájí ve formuli 1. Královskou disciplínu motorsportu legendární „stříbrné šípy“ ovládly už v meziválečné éře, kdy vznikl i ohromující Mercedes-Benz W154 z Národního technického muzea v Praze, ale ve stínu fascinujících monopostů zanikají výkonná monstra pro okruhový šampionát tahačů. Už na přelomu nového tisíciletí se pětitunová bestie pohybovala silou bezmála patnácti set koní!

Klasická divize německé značky nám s letošním říjnem připomíná, že už uplynulo 25 let od chvíle, kdy se francouzský jezdec Ludovic Faure stal evropským šampionem sezony 1998 ve vrcholné kategorii evropských trucků Super Race s nepřemožitelným červeným závodním tahačem Atego. Za stáj Tiger Racing Team Dehnhardt mu k zisku stačilo třetí a druhé místo v obou závodech na španělském okruhu Jarama. Mercedes-Benz tehdy s velkým náskokem vyhrál i šampionát konstruktérů.

Už od roku 1996 byla srdcem závodních tahačů mercedesu výkonná jednotka s interním pojmenováním OM 501 LAR. Vznětový vidlicový šestiválec se zdvihovým objemem přibližně 12 litrů, vysokotlakým vstřikováním nafty, dvěma obrovskými turbodmychadly a mezichladiči tehdy vyvinula maximální výkon 1100 kW (1496 koní) a trhala asfalt brutálním točivým momentem až 5000 newtonmetrů.

Mercedes-Benz si extrémního soutěžního turbodieselu cení natolik, že jej v továrním muzeu ve Stuttgartu můžete vidět hned po boku červeného závodního Atega z roku 2001. Závody okruhových tahačů jsou dodnes úžasnou diváckou podívanou, protože nikde jinde na světě neuvidíte pětitunové bestie s dynamikou sportovních aut. Okruhové Atego zrychlovalo z 0 na 100 km/h za 4 sekundy a jezdilo maximální rychlostí 160 km/h.

Na evropských závodních okruzích se zatáčkami prohánělo za doprovodu řevu velkoobjemového turbodieselu a svištění turbodmychadel. Speciály pro vrcholnou disciplínu Super Race s produkčními silničními tahači sdílely pouze design, ale jinak byly čistokrevnými závoďáky. Specifická byla kompletní technika, kabina nebo pneumatiky. Mercedes-Benz Atego přitom ovládl už svou první sezonu, kterou byl právě rok 1998.

Mercedes-Benz nám navíc připomíná, že od poloviny osmdesátých let až do roku 2001 značka získala v šampionátu Mistrovství Evropy tahačů (ETCR) minimálně třináct titulů se závodními náklaďáky. A když se podíváte na fotogalerii červeného Atega, je to opravdové zvěrstvo!