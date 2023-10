Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pochvaloval jsem si už sedadla, která jsou podobně jako u třídy S prostě špičková. Ne všude je ale zpracování na stejné úrovni. Například panel tlačítek pod hlavním displejem se celý kýve a vydává vrzavé zvuky. Panel tlačítek na dveřích pro ovládání sedadel se pak po stisknutí jednoho tlačítka zavlní celý. To by se u takového auta dít nemělo. Použité materiály jsou ale jinak veskrze kvalitní, za jízdy v autě nic nevrže (ještě aby jo!) a jakmile si zvyknete na ovládání přes obrazovky, bude vám na palubě dobře. Stále ale nedokážu přenést přes srdce dotykové ovládání na volantu, které není tak přesné jako tlačítka a navíc je na nich taktéž vidět každý otisk.

Pokud ale potřebujete hlavně jezdit a na schůzky se dostavujete včas, opět v tom nevidím žádný přínos. Navíc mi vadilo lesklé černé ohraničení, které se musí neustále čistit, protože jakmile na to zanedbáte, začne interiér se spoustou otisků vypadat opotřebovaně. To samé platí pro ty, kteří si zvolí středový tunel v provedení klavírové černé barvy. Každý otisk je na tom vidět. Naštěstí vás do ničeho z toho nikdo nenutí, pořád můžete mít jeden displej a obložení dřevem, které v kombinaci s kůží vytváří tu správnou honosnou atmosféru.

Stejně jako větší třída S má Éčko vysouvací kliky dveří, které vyjedou při odemčení a při jízdě se zatáhnou pro lepší aerodynamiku. Vynikající světlomety Digital Light už máte v rámci standardní výbavy. Jsou to ty světlomety, které nejenže perfektně vykrývají okolní provoz, ale zároveň umí promítat piktogramy - třeba bagr, když je před vámi stavba. Samozřejmě je to prkotina, ale mercedes má opět něco, co konkurence v daném segmentu ne - BMW řady 5 má ve standardu Matrix-LED světlomety a Audi A6 připlácí i za matrixy.

Nad rámec Avantgarde můžete mít lépe vybavenou a designově elegantnější verzi Exclusive, případně jako my zajít ještě dál a skočit po AMG. Není to pravé AMG, jen výbava, která se designově odlišuje třeba většími nasávacími otvory v předním nárazníku. Bohužel jsou falešné, přívody vzduchu jsou až pod poznávací značkou a samozřejmě v masce, která má u AMG design z malých trojcípých hvězdiček. AMG má také jiný zadní difuzor a kulaté koncovky výfuku, i když to vlastně žádné koncovky nejsou, je to atrapa.

Bez Mercedesu-Benz třídy E si segment vyšší střední třídy nelze představit. Zbrusu novou generaci W214 automobilka označuje jako most mezi tradicí a digitalizací, což do jisté míry reflektuje i naše testovaná verze, protože jezdí na elektřinu i na benzin. Po stránce designu se toho moc nezměnilo a nové Éčko vypadá tak nějak nostalgicky. V tom se shoduje také s novými třídami C a S. Kdo tedy chce po mercedesu futurismus, jde po elektromobilech EQ.

Motor, jízdní vlastnosti

Nápis E 400 e ve vás možná evokuje šestiválec, ale pohonné ústrojí vozu je sestaveno úplně jinak. Pod kapotou najdete dvoulitrový čtyřválec s výkonem 185 kW (252 koní), kterému sekunduje elektromotor o výkonu 95 kW (129 koní), uložený v devítistupňové automatické převodovce. Kombinovaný výkon tak činí 280 kW (381 koní) a maximum točivého momentu je 650 N.m. Jelikož jde o plug-in hybrid, energie se bere z 19,5kWh baterie.

A tady to začíná být fantastické. Takto velký akumulátor vám zajistí poměrně dlouhý dojezd na elektřinu. Podle tabulek je to 109 kilometrů ve městě, což bývá u většiny plug-in hybridů absolutní sci-fi. U mercedesu ale ne, na jedno nabití se nám podařilo ujet 107 kilometrů. Navíc máte ve standardu nabíjení výkonem 11 kW, takže je doma do dvou hodin hotov. Případně za příplatek 14.520 Kč můžete zvolit palubní nabíječku o výkonu až 55 kW, takže můžete k nabíjecím stanicím. V tomto případě to má smysl, nabito bude do půl hodiny.

No a když elektřina není, pořád máte k dispozici 50litrovou nádrž na benzin. Oba motory pak spolupracují jako hybrid a můžete jezdit za spotřebu zhruba 8 l/100 km. Nemůžu vám ale přesně říct, kolik to vlastně v průměru dělá. S takto velkou baterií skutečně závisí na míře nabití. Je to někde mezi nulou a deseti litry, kdy nula je pravidelné dobíjení a ježdění denně do 100 km a 10 l/100 km v případě, že jedete svižně na sportovní režim s vybitou baterií.

Mercedes-Benz třídy E 400 e 4Matic

Není to ale tohle, čím mě Éčko uzemnilo. Je to souhra obou ústrojí, kdy je všechno tak hladké a přirozené, jako změny stupňů u převodovky. Bez cukání a hluchých míst. To samé platí pro pocit z brzdového pedálu, které mají plug-in hybridy také většinou spíše horší kvůli rekuperaci. Efekt dvojitých brzd ale tady jakoby nebyl. Kéž by takhle jezdili všechny plug-in hybridy.

Má to samozřejmě svá ale. Chcete-li to v osobní rovině, tak plug-in hybridy rád opravdu nemám. Jsou to dvě auta v jednom a ani jedno není pořádné. Takový mix dvou světů je pak zbytečně těžký a ještě k tomu drahý. Jenže mě nikdo nenutí tento vůz kupovat, pořád si můžu koupit třílitrový diesel, se kterým budu spokojený. Jenže pokud máte plug-in hybridy rádi, máte doma wallbox na nabíjení a jednoduše se hodí k vašemu životnímu stylu, je mou milou povinností vám oznámit, že lepší plug-in hybrid než ten od mercedesu dnes pravděpodobně nekoupíte.

Jízda s novým Éčkem má svá specifika. Například pádla pod volantem mají dvě funkce. V elektrickém režimu s nimi ovládáte míru rekuperace a ve sportovním režimu zase převodovku. Pozor také na to, že v elektrickém režimu (do 140 km/h) má vůz dvoupolohový pedál, kdy při překonání první polohy stejně nastartujete spalovací motor, což se děje třeba při razantním předjíždění. Nedivte se ale tomu, je to 129koňový elektromotor na 2265 kg vážící auto - ten toho má plné brýle.

Trochu rozpačitý jsem byl z asistenčních systémů, především z asistenta Eco. Jde o to, že jeho funkce je prediktivní brzdění přes rekuperaci před blížícím se zpomalením. Bohužel zpomaluje občas zbrkle a nenechává auto plachtit, což vzhledem k plynulosti jízdy řidič v drtivé většině případů vyžaduje. A pak vám do toho začne pípat asistent při překročení povolené rychlosti byť jen o pár km/h. Naštěstí jdou oba systémy vypnout na dvě kliknutí, jsou ve stejném menu jako hlídání jízdních pruhů. Asistent Eco zůstává vypnutý i po opětovném nastartování, zbytek ne.

Mercedes-Benz třídy E 400 e 4Matic

Podvozek Éčko si můžete vyšperkovat za 81.022 Kč sadou Engineering, která přidává vzduchové odpružení a řízení zadní nápravy. Vzduchový podvozek vás po silnici přirozeně krásně nese, ale na ostrých nerovnostech snadno zakopne, především při přejetí třeba čouhajícího kanálu se ozve nepříjemná ostrá rána. Natáčení zadní nápravy pak přispívá stabilitě (od 60 km/h se zadní kola natáčejí do 2,5 stupně ve směru předních) a dokážete se s ní otočit na pětníku, jen je třeba si na to zvyknout při parkování, protože auto zatočí vždy o trochu víc, než kolik dáte na volantu.

Testovaný vůz měl pneumatiky Michelin e-Premacy o rozměrech 245/40 R20 vpředu a 275/35 R20 vzadu. Vykazoval v zatáčkách mimořádnou stabilitu a s natáčecí zadní nápravou a dobře odladěným řízením působil hbitě a vzbuzoval ve mě dojem menšího auta. Jinak řečeno proplétal se zatáčkami stejně ladně jako třída C. Vyloženě sportovní jízda mu samozřejmě úplně nevoní, auto potřebuje trochu dotáhnout reakce na pedál plynu a celkové naladění šasi je spíše směrem ke komfortu. Uvidíme, jak se v tomto ohledu bude chovat nové BMW řady 5, které tradičně slibuje nejsportovnější chování i v základní verzi.

Neznamená to ale, že se s autem nesvezete svižně, umí to s grácií. Jeho revírem ale budou spíše dálnice. V rychlostech nad 120 km/h se vůz umí přiblížit břichem k vozovce o 15 mm, čímž si sníží těžiště a zlepší stabilitu. Naprosto v pohodě a bez výrazného aerodynamického svistu můžete cestovat dálniční rychlostí. Šestiválcovou naftovou lokomotivu nebo chraplavý torpédoborec AMG, které letí dvoustovkou jako by se nechumelilo, ale v tomto plug-in hybridu nehledejte.