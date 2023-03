Peugeot 309 GTI Group A, se kterým závodil Richard Burns, může být váš

Mezi ikony světové rallye beze sporu patří Richard Burns, jehož jméno si mnozí spojují především se značkou Subaru. Prvotní krůčky v motorsportu ovšem dělal za volantem jiných strojů, především ve svém vlastním Talbotu Sunbeam na lokálních britských tratích. Burnsova talentu si všiml David Williams, který ho nasměřoval k Peugeotu.

Rallyeový nadšenec a movitý přítel Richarda Burnse, David Williams, nadějnému závodníkovi pořídil Peugeot 205 GTI, s nímž v roce 1990 nastoupil do Peugeot Challenge. Vítězstvím v sérii si Burns zajistil možnost zúčastnit se RAC Rallye, závěrečného podniku světového rallye šampionátu roku 1991. Zároveň dostal Peugeot 309 GTI Group A, který vidíte na fotkách v galerii.

Přestože už si premiéru ve WRC odbyl o rok dříve v rámci téhož podniku, tentokrát nabral vyšší tempo a opakovaně se mu dařilo zajíždět jedny z nejrychlejších časů. Do čela třídy se propracoval v závěru sedmé rychlostní zkoušky a vedení si udržel až do samotného konce. Richard Burns si v rámci čtyř náročných závodních dní vybojoval první místo ve třídě a šestnácté místo v celkovém pořadí. RAC Rallye 1991 se přitom účastnilo 150 posádek.

V roce 1992 Burns opět díky Williamsovi závodil v Subaru Legacy a od roku 1993 nastoupil pod křídla týmu Subaru a s jiným Legacy se účastnil britského rallyeového šampionátu. Rok 1996 pro Burnse znamenal přechod k Mitsubishi a účast ve WRC, ale od sezóny 1999 se v rámci světového šampionátu vrátil zpět k Subaru, s nímž za volantem modelu Impreza získal titul šampiona roku 2001. Pro sezónu 2002 se ale Burns musel vrátit k Peugeotu, kde se mu už tolik nedařilo.

Ještě v roce 1998 Richard Burns od soukromého sběratele odkoupil Peugeot 309 GTI Group A na fotkách, který na sobě ještě měl polepy z RAC Rallye 1991. Ve sbírce vůz zůstal i po jeho úmrtí v roce 2005, po níž byl k propagačním účelům v rámci charitativních akcí používán nadací Richard Burns Foundation.

Od roku 2021 je 309 GTI opět v soukromém vlastnictví a pod dohledem rallyeových specialistů Autsportif Engineering. Aktuálně je závodní vůz nabízen k prodeji, přičemž inzerát říká, že se dočkal velkého servisu před rallyeovým dnem v Castle Combe v roce 2021, a to při příležitosti výročí 20 let od doby, kdy Burns získal titul světového šampiona v rallye. Co už inzerát neuvádí, je cena. Ta je prý dostupná pouze na dotaz, což nám říká, že o nepůjde o levný „suvenýr“.