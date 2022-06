Peugeot 408 v jiném kabátu: Co takhle vzkřísit modely Fiat Duna a Opel Monza?

Peugeot přišel s modelem 408 (tím evropským) s nevšedním designem fastbacku, který hned po představení zaujal. Může to snad být pro celý Stellantis nápověda, do jakých modelů se vyplatí v rámci koncernu investovat čas i peníze? Na to je zatím brzy, rozhodujícím faktorem jsou vždy prodeje. Brazilský designér Kleber Silva známý jako KDesign AG však nelenil a vytvořil modely, které by mohly v budoucnosti Peugeot 408 následovat.

Silva si inspiraci pro názvy modelů vzal z historie obou značek. V případě Fiatu zvolil označení Duna. Fiat Duna se vyráběl mezi lety 1985 až 2000 v Brazílii a Argentině. Chápeme tedy, že brazilský designér sáhnul zrovna po tomto názvu.

V případě Opelu si vybral název Monza, což je pro Evropany o něco známější jméno. Opel Monza byl fastback, který se vyráběl mezi roky 1978 až 1986. Model měl být “kladivem” na zaběhlé luxusní modely německých značek BMW a Mercedes, moc se mu ale nedařilo.

Automobilka již toto jméno dokonce jednou vzkřísila, a to v roce 2013, kdy se stejnojmenný koncept ukázal na autosalonu ve Frankfurtu. Tehdejší koncept dorazil ve variantě shooting brake s hybridním pohonným ústrojím. Jak již víme, sériové výroby se Monza v tomto provedení nedočkala.

V případě Silvových renderů jde v podstatě pouze o přenesení aktuálního designového jazyka značek Fiat a Opel na tvary nového Peugeotu 408. Fastback od Fiatu by potřeboval ještě trochu více práce, ale Opelu karoserie fastback docela sluší. V dnešní době sdílení podvozků, motorů a mnoha dalších komponentů nejsou tyto rendery nereálnými představami.

Inu, proč ne. Pokud bude mít Peugeot 408 úspěch, je možné, že se návrh karoserie fastback pro další značky v koncernu Stellantis stane inspirací!