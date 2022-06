Peugeot 408 představen: Nevšední fastback láká výbavou a moderními technologiemi

Automobilka Peugeot se dnes pochlubila novým modelem C segmentu, který zaujme nevšední karoserií, bohatou výbavou a samozřejmě nesmí chybět ani elektrifikované pohony.

Dnes představená novinka automobilky Peugeot doplňuje nabídku vozidel značky v C segmentu, kde si vybudovala silné postavení jak díky úspěchům SUV modelů 3008 a 5008, tak díky třem generacím hatchbacků 308 a kombi 308 SW. Dnes představený model 408 by se pak měl postavit na vrchol segmentu C v podání francouzské značky.

Základem vozu je platforma EMP2 (Effiient Modular Platform), která je schopná pojmout nejrůznější pohonné jednotky, včetně elektrifikovaných a plně elektrických. Vůz měří na délku 4687 mm, na výšku 1478 mm a jeho šířka bez zrcátek je 1848 mm. Rozvor má hodnotu 2787 mm, zatímco rozchod kol je 1589 mm vpředu, respektive 1604 mm vzadu.

Video se připravuje ...

Po designové stránce vůz zaujme především svou dynamickou siluetou stylového fastbacku. O pozornost si však říká i výrazná maska chladiče v barvě karoserie, ozdobená novým znakem automobilky se lví hlavou (za kterým se skrývá radar), nebo dlouhá kapota zasazená mezi zvýšené blatníky. Světlomety s Matrix LED technologií mají tradiční tesáky, zakusující se do nárazníku a vytvářející charakteristický světlený podpis.

Kromě již zmiňované siluety fastbacku si při pohledu z profilu můžeme všimnout zajímavé hry s ostrými linkami, decentního oplastování spodní části karoserie a zajímavě navržených kol, která mohou mít průměr od 17 do 20 palců.

V zadní části střechy si můžeme všimnout dvou aerodynamických prvků, připomínajících uši kočkovité šelmy, které upravují obtékání vzduchu a směřují ho k spoileru na víku kufru. Tenké zadní svítilny mají pro značku charakteristický podpis, zatímco zadní nárazník má zdůrazňovat obrácený efekt zádi a opticky zkracovat zadní převis.

Přední část kabiny zaujme klasickým uspořádáním i-Cockpit s malým volantem a zcela novým digitálním přístrojovým panelem. Ten je umístěn v úrovni očí, má desetipalcový displej, několik režimů zobrazení, je plně konfigurovatelný a ve výbavě GT nabízí i technologii 3D zobrazení.

Palubní deska dále zaujme vysoko umístěnými výdechy ventilace a novým středovým dotykovým displejem infotainmentu, opět s úhlopříčkou infotainmentu, který je posunut více dopředu (pro snazší ovládání) a nabízí i plně konfigurovatelné přepínače i-toggles. Displej je lehce natočen směrem řidiči, zatímco středová konzola je otevřená i směrem k spolujezdci.

Po stránce technologických vychytávek se řidič může těšit například na adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go, automatické nouzové brzdění, sledování pozornosti, rozpoznávání dopravních značek, systém nočního vidění, sledování mrtvého úhlu, parkovací kameru s 360° zobrazením nebo již zmiňovaná LED Matrix světla. Později bude k dispozici i funkce Drive Assist 2.0, která bude dalším krokem k poloautonomnímu řízení.

Komfort na palubě by měla zajistit sedadla s certifikací AGR, která nabídnou i funkci pneumatické masáže. Nechybí USB-C konektory vpředu i vzadu, odkládací prostory (včetně 33litrové schránky ve středové konzole), držáky nápojů, atd. Cestující na zadních sedadlech se díky dlouhému rozvoru mohou těšit až na 188 mm prostoru pro kolena. Sklon sedáků by pak měl zajistit optimální pohodlní během cestování. Volitelně bude dostupný také Hi-Fi systém Focal.

Zavazadlový prostor nabízí objem 536 až 1611 litrů (včetně 36 litrů úložného prostoru pod kobercem zavazadelníku u verze se spalovacím motorem). Zadní lavice je standardně dělená v poměru 2/3-1/3 a díky otvoru na lyže lze v kabině přepravovat předmět dlouhý až 189 cm.

Peugeot 408 bude nejprve nabízen s trojicí pohonných jednotek, dvojicí plug-in hybridů 180 e-EAT8 / 225 e-EAT8 a s čistě spalovacím motorem PureTech 1.2 o výkonu 130 koní. Všechny motorizace jsou spojeny výhradně s osmistupňovým automatem a všechny pohání pouze přední kola.

Základní plug-in hybrid 180 e-EAT8 nabídne kombinaci motoru PureTech o výkonu 150 k (110 kW) a elektromotoru o výkonu 81 kW, zatímco výkonnější plug-in hybrid nabízí kombinaci spalovacího motoru PureTech 180 k (132 kW) a elektromotoru o výkonu 81 kW. Oba PHEV vozy jsou osazeny Lithium-iontovou baterií s kapacitou 12,4 kWh a výkonem 102 kW.

K dispozici budou dva typy jednofázových nabíječek, standardní o výkonu 3,7 kW, příplatková o výkonu 7,4 kW. Doba nabíjení tak bude trvat od 7 hodin a 50 min (3,7 kW – standardní zásuvky) až po 1 hodinu a 55 min (7,4 kW – 32 A wallbox).

Vznětová motorizace nebude pro model 408 dostupná, do budoucna se však nabídka rozšíří ještě o 100% čistě elektrickou verzi.

K podvozku toho zatím automobilka mnoho neprozradila, díky zvýšené tuhosti karoserie by však vůz měl nabídnout lepší vibrační komfort, vysokou stabilitu a skvělou ovladatelnost. Poloměr otáčení by měl být 11,18 metru.

Nový Peugeot 408 bude na trh uveden na začátku roku 2023. Vůz pro evropské i mimoevropské trhy se bude vyrábět ve francouzském Mulhouse, následně se rozjede také výroba v čínském Čcheng-tu pro místní trh. Na ceny je ale zatím příliš brzy.

„Věříme, že život se stane lepším, když mu přidáte půvab. A právě díky svému jedinečnému vzhledu, inovativní siluetě fastbacku a nespoutané eleganci je nový model 408 dokonalým vyjádřením filozofie a invence značky Peugeot,“ uvedla Linda Jackson, generální ředitelka značky Peugeot. „Nový Peugeot 408 je nečekaný z každého úhlu pohledu. Byl navržen pro milovníky automobilů a života, kteří se chtějí oprostit od tradice a zároveň hledají zodpovědné potěšení z jízdy. Ztělesňuje náročné technologické standardy značky Peugeot – řízenou efektivitu a velmi vysokou úroveň digitálního zážitku – i všechny emoce, které přináší instinktivní řízení.“