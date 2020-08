Peugeot letos slaví 210 let od založení. Auta ale původně nevyráběl

Počátky automobilového průmyslu se datují do druhé poloviny devatenáctého století, kdy vznikl i vůz považovaný za první osobní auto na světě, poháněné spalovacím motorem, tříkolka Karla Benze, patentovaná v roce 1886. V tehdejší době se automobily začal zabývat také francouzský Peugeot. Historie této automobilky je ale ve skutečnosti mnohem delší.

Historie dnešního Peugeotu totiž sahá až do roku 1810, konkrétně do 26. září, kdy vkladem v hotovosti a zápisem v rejstříku vznikla společnost nazvaná Peugeot Frères Aînés. O vzniku dodnes existuje záznam v archivu Terre-Blanche, což znamená, že automobilka Peugeot letos oslaví už 210 let své existence.

Logicky se ale společnost rodiny Peugeot původně nezabývala automobily. Firmu totiž zakládala v rámci přestavění obilného mlýnu ve vesnici Vandoncourt na malou továrnu vyrábějící válcovanou ocel a velké množství dalších ocelových výrobků. Mezi ně patřily například ocelové dráty do tehdy tolik módních krinolínových sukní.

Postupně rodina svůj byznys rozšiřovala, a tak se portfolio výrobků rozšířilo o pily, žehličky nebo v roce 1840 mlýnky na kávu, které doplnily i šicí stroje nebo dodnes slavné mlýnky na sůl a pepř. S nástupem dopravních prostředků pak rodina Peugeot vycítila šanci na výdělek, a tak v roce 1882 postavila své první jízdní kolo, velociped Le Grand Bi.

A odtud to byl vlastně jen kousek k automobilům, podobně jako se to později stalo u mladoboleslavské továrny Laurin & Klement. První Peugeotovo auto bylo postaveno v roce 1889, šlo o tříkolku poháněnou párou. V té době se ale ukazovalo, že aut cesta parou nevede, a tak krátce na to následoval prototyp automobilu poháněného benzínovým spalovacím motorem. Od roku 1891 pak Peugeot začal vyrábět auta ve velkém, dokonce už nešlo o tříkolky, ale čtyřkolky. Prvním takovým sériovým vozem byl Peugeot Typ 3. Motory přitom firma původně přebírala od Daimlera.

Peugeot mimochodem už v té době léta používal dodnes využívané logo lva. To si společnost nechala registrovat v roce 1858, používat ho ale začala už o mnoho let dříve. Za emblémem mimochodem stál zlatník a rytec Julien Blazer. Lev je symbolem Peugeotu dodnes, byť samozřejmě v jiné podobě než původně.

Sama automobilka hodlá letošní výročí dosyta využít, byť oslavy samozřejmě budou logicky ovlivněny omezujícími opatřeními kvůli pandemii koronaviru. Z toho důvodu dvě velká představení naplánovaná během září (konkrétně 24. a 26.) proběhnou pouze online. Podobně zřejmě proběhne také odhalení blíže nespecifikované tajemství připravované na říjen, kterým zřejmě bude nějaký koncept. Oslavy každopádně doprovodí speciálně navržené logo připomínající původní znak registrovaný v roce 1858.

Peugeot vedle toho chystá rozsáhlou reklamní kampaň s řadou akčních nabídek zahrnující výkup ojetého vozu na protiúčet a financování nových vozů nebo uvedení lifestylových výrobků navržených pro fanoušky značky. Dárkem pro fanoušky Peugeotu pak bude symbolické vstupné ve výši jednoho eura do muzea Musée de l'Aventure Peugeot v Sochaux, které bude platit pro všechny návštěvníky v průběhu celého října.

Na říjen je pak rovněž naplánované mezinárodní setkání International Aventure Peugeot Meeting (IAPM), které se bude konat v okolí Sochaux. Navzdory pandemii koronaviru se počítá s účastí 130 posádek, které se mezi 2. a 4. říjnem zúčastní 300 kilometrů dlouhé rallye v krajině departementu Doubs. Mezi zúčastněnými modely mají být i takové vozy jako 201 a RCZ.