Plug-in hybridní Jeep Wrangler 4xe má dva elektromotory a vody se nebojí

Elektrifikovaný off-road nabídne vyšší točivý moment než verze s naftovým motorem. V terénu by přitom neměl za svými sourozenci se spalovacími motory nijak zaostávat.

Automobilka Jeep se elektrifikace rozhodně nebojí, ba naopak. Známý výrobce SUV a poctivých off-roadů se totiž chce stát jednou z nejekologičtějších automobilek, což dokládá svou postupnou elektrifikací celého portfolia.

Nejprve představila dvojici menších plug-in hybridních SUV Renegade a Compass 4xe, jejichž domovem bude především město a příměstské oblasti. Dnes však představuje plug-in hybridní Wrangler, tedy poctivý off-road, který ani s baterkami a dvojicí elektromotorů neztrácí nic na svých terénních vlastnostech.

To by ostatně měla potvrzovat i modrá plaketka Trail Rated na blatníku, která je důkazem, že tohle auto se terénu skutečně nezalekne. Modrá, tedy konkrétně odstín Electric Blue, se pak objevuje i na dalších místech interiér a exteriéru hybridního Wrangleru. Od tažných ok v náraznících, přes modré prošívání sedadel až po modře lakované drobnosti v kabině – včetně známých easter-eggů.

A co se ukrývá pod kapotou? Základem pohonného ústrojí je benzínový 2.0 litrový přeplňovaný čtyřválec, který je kombinován s dvojicí elektromotorů – jeden je umístěn přímo u motoru, zatímco druhý je součástí automatické osmistupňové převodovky ZF. Oba navíc plní roli motoru i generátoru.

Elektrická energie pro napájení elektromotorů je uložena v 400V lithium-iontové baterii s kapacitou 17 kWh, kterou automobilka umístila pod zadní řadu sedadel. Kombinovaný výkon přitom dosahuje 280 kW (cca 381 k) a 637 N.m točivého momentu, čímž Wrangler 4xe zastíní i naftovou verzi.

Pohonná jednotka umí fungovat ve třech režimech, jejichž názvy jsou téměř všeříkající: Hybrid, Electric a eSave. V základním hybridním režimu využívá vůz nejprve elektromotory a následně přidává spalovací motor. V režimu Electric by mělo být možné ujet až 50 km čistě na elektrickou energii, než se aktivuje spalovací motor. Režim eSave pracuje se spalovacím motorem a baterii šetří na později.

Automobilka bohužel nezmiňuje výkon palubní nabíječky ani orientační časy do plného nabití baterie. Pouze víme, že dvířka nabíjecí zásuvky nalezneme na vrchní straně levého předního blatníku, kousek pod čelním sklem. Kromě nabíjení kabelem by však mělo mít důležitou roli i nabíjení pomocí regenerativního brzdění.

Jeep by totiž měl dát svým zákazníkům možnost vybrat si, jak silně bude regenerativní brzdění fungovat. Při aktivaci pohonu všech kol by měla být k nabíjení baterie využívána energie ze všech čtyř kol. K dispozici je navíc funkce zesílené rekuperace Max Regen, která by měla regenerativně dobíjet vždy, jakmile řidič sundá nohu z plynu.

Plug-in hybridní Wrangler 4xe by měl na většinu trhů dorazit začátkem příštího roku a to rovnou ve třech provedeních. Základem bude obyčejné 4xe, nad kterým budou stát modely Sahara 4xe a Rubicon 4xe. A jejich vlastnosti/schopnosti budou rozděleny podobně, jako je tomu dnes.

Standardní 4xe a Sahara 4xe samozřejmě dostanou pohon všech kol v kombinaci s přední a zadní nápravou Dana 44, redukční převodovkou Selec-Trac a v příplatkové výbavě nebude chybět ani samosvorný zadní diferenciál Trac-Loc.

Milovníky terénu by měl uspokojit Wrangler Rubicon 4xe, který nabídne systém pohonu všech kol Rock-Trac, přední a zadní uzávěrky diferenciálu Tru-Lock, stoupací poměr 77,2:1, elektricky odpojitelný stabilizátor, ochranné plechy podvozku, atd. Zajímavostí pak bude i možnost brodit vodou do hloubky až 76 centimetrů.

Pro elektrifikované modely 4xe by přitom měla být k dispozici celá řada příslušenství určeného pro verze s tradičními spalovacími motory, jako je například tovární sada na zvýšení podvozku. Specialitou pak bude domácí nabíječka o výkonu 240 voltů.

Cenu plug-in hybridního Wrangleru bohužel automobilka nezmínila, podle spekulací našich zámořských kolegů by se ale cena mohla zvednout poměrně citelně. Nechme se tedy překvapit.