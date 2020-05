Elektrický Wrangler by mohl být v terénu ještě lepší, prozradil zástupce značky

Jeep Wrangler je již v současnosti nesmírně schopný offroad, elektrifikace by však mohla jeho schopnosti posunout o pořádný kus dál.

Americká automobilka Jeep se nijak netají svými velkými plány v oblasti elektrifikace. Pokud půjde vše podle plánu, pak by dokonce již v průběhu roku 2021 chtěla elektrifikovat celou svou nabídku modelů, což se samozřejmě dotkne i legendárního Wrangleru.

Ten by se měl zřejmě ještě letos představit jako plug-in hybrid, do budoucna však není vyloučeno, že by se z něj mohl stát i čistě elektrický model. Z rozhovoru publikovaného na australském webu CarAdvice totiž vyplývá, že minimálně část automobilky už si s touto myšlenkou pohrává.

Podle Marka Allena, šéfa designového oddělení značky Jeep, je otázkou spíše „kdy“, než „zda vůbec“. Jak uvedl ve video-rozhovoru pro naše australské kolegy: „Pevně věřím, že pokud někdy v budoucnu uděláme elektrický Wangler, bude to vlastně lepší Wrangler.“

Allen se sice nepouštěl do žádných větších detailů, z jeho vyjádření je ovšem patrné, že automobilka už se myšlenkou elektrického Wrangleru evidentně zaobírala. „Existují už definitivní plány? Prozatím nikoliv. Jsou ale na obzoru? Já myslím, že pravděpodobně ano,“ dodal.

Prozatím tedy Allen nemůže k projektu říct nic konkrétního, v rozhovoru ovšem ještě zmínil, jaké nové možnosti by elektrická platforma Wrangleru mohla nabídnout. A to především mimo zpevněné silnice, kde si Wrangler získal své ikonické postavení.

„V současnosti je v autě jeden zdroj výkonu, ze kterého je mechanicky síla rozváděna na všechna čtyři kola. Pokud bychom ale udělali elektrické vozidlo, měli byste možnost řídit rychlost a směr každého kola nezávisle. To je úžasné. Je to obrovská výhoda pro ovladatelnost a trakci v terénu. Možnosti se tak pro nás spíše otevírají, než zavírají,“ dodal Allen.

Designér se navíc neobává, že by snad elektrifikace Wrangleru mohla vést k výraznějšímu odlivu zákazníků. Hlavní podstata DNA Wrangleru by totiž měla být ukryta v jeho schopnostech v terénu. Pokud je tedy automobilka vylepší, i třeba díky elektrifikaci, pak by loajální zákazníci měli zůstat věrni značce, očekává Allen.