Po 1.etapě Turecké rallye: Tänak ze hry, Ogier s problémy

Obhájce titulu Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) je ze hry o vítězství vinou poruchy řízení. Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) měl defekt pneu a potíže s řazením.

Pátek vpodvečer zahájila soutěž dvě erzetami, které měřily dohromady 25,22 kilometrů. V sobotu následovaly dva průjezdy třemi rychlostních zkouškami západně od centra soutěže, přímořského střediska Marmaris a těchto šest měřených testů mělo celkovou délku 107,38 kilometrů.

V úvodu tureckého podniku zajeli nejrychlejší časy Thierry Neuville (Hyundai) a Sebastien Ogier (Toyota), ale vyrovnanými časy se na první místo posunul Sebastien Loeb (Hyundai), který zde již třikrát vyhrál. Lídr soutěže však nezahájil sobotní program nejlépe a ztratil 18,1 sekundy a propadl se na čtvrté místo. „Snažil jsem se tlačit možná až zbytečně moc. Dost mi chyběl grip (přilnavost),“ vysvětloval své počínání šestačtyřicetiletý Francouz.

Tänakovi vzalo šance řízení

O drama se nechtěně postaral úřadující mistr světa Ott Tänak (Hyundai). Na konci pětadvacátého kilometru erzety (měřila 31,79 km) zpomalil a nečekaně vyjel mimo trať. Estonec vystoupil z auta, a když si prohlédl pravý předek vozu, odešel pryč. „Všechno se odehrálo strašně rychle bez jakéhokoliv varování. Asi dvě sekundy před tím, než se něco stalo, vyletěla prudce teplota řízení. Můžu tak potvrdit, že tady byl asi hlavní problém. Musíme počkat až mechanici auto v servisu prohlédnout, abychom zjistili přesně, co všechno se stalo. Myslím však, že nebude problém auto opravit a pokračovat v neděli dál,“ řekl Tänak. Na vedoucí jezdce soutěže ztrácí po sobotě 59:59,6 minuty.

Technický problém je vážnou ranou pro jeho ambice na obhájení titulu. Po havárii na Rallye Monte Carlo a druhých místech ve Švédsku a Mexiku, se mu podařilo vyhrát na domácích tratích v Estonsku. Snížil svou ztrátu na vedoucího Ogiera ma třináct bodů. Vzhledem k současnému vývoji se musí Tänak pokusit minimalizovat ztráty alespoň pěti body za vítězství na závěrečné nedělní Power Stage.

Problémy přihrály šanci

Hned po servisní přestávce následovaly opakované průjezdy dopoledními rychlostními zkouškami a hned na šesté došlo k další důležité události. Vedoucí Ogier měl defekt levé přední pneumatiky a k tomu se přidaly problémy s řazením. Na svého soupeře v boji o vítězství Neuvilla ztratil 31,5 sekundy. „Odpolední část je pro nás samozřejmě zklamáním. Stále nevíme, co se stalo, ale zlobilo řazení, vždy několik minut na každé erzetě. Je to nepříjemné, protože jsme podle mého názoru odvedli dobrou práci. Stále je to však rallye a do cíle je ještě daleko,“ prohlásil Ogier.

Vedoucí Neuville rozdělil své hodnocení na dopolední a odpolední zkoušky. „Ráno jsme si vzali pět tvrdých pneumatik a měli problémy s trakcí. Zadek nám v zatáčkách stále ujížděl a bylo zjevné, že to chtělo měkčí gumy. Odpoledne bylo už samozřejmě mnohem lepší než ráno. V autě jsem se díky práci celého týmu cítil mnohem jistější. Viděli jsme Sebastiana, jak dostal defekt. On je však stále druhý nebo třetí a bude pokračovat v tlaku. V neděli nás čeká nejdrsnější etapa. Bude složité vyhnout se defektům a jakémukoli poškození vozu,“ shrnul belgický pilot své postřehy.

Matador se hlásí o slovo

Ze hry o umístění na stupních vítězů (možná i o vítězství) ještě nemusí být devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb. Se svým jmenovcem Ogierem se dělí o průběžně druhé místo při shodném odstupu za vedoucím Neuvillem. Loeb byl v odpoledních zkouškách druhý, pak třetí a závěrečnou sobotní dokonce vyhrál! „Šlo to dobře, ale občas jsem byl v některých zatáčkách trochu širší. Odpoledne bylo v pořádku a my byli s našimi pneumatikami na limitu. Zatím to není to tak špatné,“ šklebil se vesele Francouz do televizní kamery.

V neděli čeká účastníky soutěže nejdelší rychlostní zkouška soutěže – Çetibeli v délce 38,15 km a kratší erzeta Marmaris. Závěrečný 6,28 kilometrů dlouhý měřený test je pojatý jako Power Stage. Zde bere prvních pět jezdců od pěti do jednoho bodu jako bonus ke klasickému hodnocení.

Průběžné pořadí Turecké rallye (po 8 z 12 RZ):

1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:36:38,6; 2. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +33,2; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +33,2; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:00,8; 5. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:18,8; 6. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:35,0; 7. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:28,0; 8. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3:15,4; 9. Loubet, Landis (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +4:20,4; 10. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:11,5; 11. Bulacia Wilkinson, OHannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +6:57,8; 12. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +7:05,6; 13; 13. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +8:37,8; 14. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:52,1; 15. Avci, Vatansever (Tur./Citroën C3 R5) +11:53,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Turecké rallye 2020

Neděle (20. září) – 6.30 RZ9 (38,15 km), 8.08 RZ10 (6,22 km), 10.10 RZ11 (38,15 km), 12.18 RZ12 (6,22 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu (v Turecku je o jednu hodinu více).