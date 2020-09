Před startem Turecké rallye: Lídr Ogier obhajuje výhru

V dosavadní krátké osmileté historii soutěže je jasně nejúspěšnějším Francouz Sebastien Loeb, který zde vyhrál třikrát – 2004 a 2005 (Citroën Xsara WRC) a 2010 (Citroën C4 WRC). Devítinásobný mistr světa vystřídá ve třetím voze Hyundai i20 Coupé WRC irského pilota Craiga Breena, který startoval před dvěma týdny v Estonsku. Šéf týmu Hyundai Andrea Adamo řekl: „Máme za sebou dobrý test pro nastavení auta a jsme připraveni na Turecko. Naposledy jsme si v Estonsku užili příjemné vítězství, ale tady nemůžeme nic považovat za samozřejmost. Čeká nás rallye, kde nám na každém kilometru hrozí problémy.“

Kudy vedou cesty

Centrem soutěže je přímořské letovisko Marmaris a nabídne jeden z nejnáročnějších povrchů v rámci světového šampionátu WRC. Vozy zde čelí obtížné kombinaci kamenitého štěrku a vysokých teplot. Zdejší kameny jsou nebývalé ostré a o defekty tak není žádná nouze. Situaci může ještě zkomplikovat poměrně nízká průměrná rychlost vozů, kdy klesá nápor vzduchu k chlazení motorů, převodovek a brzd.

Letošní Turecká rallye začne v pátek podvečer (v návaznosti na ranní shakedown - trénink) rychlostními zkouškami İçmeler a Gökçe. V sobotu budou následovat dva průjezdy třemi erzetami západně od Marmaris. V neděli čeká jezdce nejdelší rychlostní zkouška soutěže – Çetibeli v délce 38,15 km a kratší erzeta Marmaris. Závěrečný 6,28 kilometrů dlouhý měřený test je pojatý jako Power Stage. Zde bere prvních pět jezdců od pěti do jednoho bodu jako bonus ke klasickému hodnocení. Soutěž měří 714,32 kilometrů a z toho je 221,46 kilometrů vypsáno do dvanácti rychlostních zkoušek.

Udrží Toyota své pozice?

Tovární jezdec Toyota Gazoo Racing Sébastien Ogier má po zisku třetího místa v minulé soutěži v Estonsku jako lídr šampionátu náskok devíti bodů na týmového kolegu Velšana Elffyna Evanse. Třetí člen sestavy Fin Kalle Rovanperä, jenž letos debutuje za volantem speciálu WRC, je na čtvrtém místě. Současně Toyota vévodí bodování hodnocení továrních týmů, ovšem jen pět bodů před Hyundaiem.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Rallye Turecko je velmi náročný podnik s mimořádně obtížnými podmínkami na trati. Je pravda, že prozatím to nebyla naše nejsilnější parketa, přestože se nám tam podařilo zvítězit v roce 2018. Za posledních dvanáct měsíců jsme odvedli velký kus práce a soustředili se na vylepšení stávajícího modelu pro podobné podmínky, jaké nás čekají v Turecku. Víme, že náš současný vůz je mnohem lepší než vloni. Myslím si proto, že tak můžeme do rallye nastoupit vcelku sebejistě.“

Sébastien Ogier: „Na Turecko mám samozřejmě hezké vzpomínky z loňského roku, kdy jsme tam s Julienem vyhráli (tehdy s Citroënem). Zopakovat tento výsledek rozhodně nebude snadné: Je to náročná rallye pro všechny, ale dvojnásobně pro nás, protože budeme vyrážet na trať jako první a tím pádem tak vyjíždět stopu pro ostatní soupeře. V poslední době jsme v rámci příprav na tento podnik absolvovali několik testů. Věřím, že jsme provedli reálná vylepšení a kroky ku prospěchu vozu, takže si počkejme, co s tím dokážeme.“

Elfyn Evans: „Turecká rallye je vždy náročná a bude to také hodně velký rozdíl, pokud srovnáme rychlé tratě, které jsme absolvovali v Estonsku. Zdejší úseky jsou mnohem pomalejší a mají zcela odlišný charakter. Určitě bude hodně horko a čekají nás nesmírně fyzicky náročné podmínky pro posádky i pro samotná auta. Před pár týdny jsme absolvovali testy v Řecku a z vozu člověk měl z vozu dobrý pocit. Doufám, že to přetavíme i v dobré pocity při samotné rallye.“

Kalle Rovanperä: „Povrchy v Turecku jsou hodně drsné a myslím, že tamější podmínky bývají obecně vzato pro mne osobně těžké. Podobných rallye jsem zatím v mojí kariéře moc neodjel, ačkoliv mám za sebou loňské Turecko v kategorii WRC2. Trochu vím, co zde čekat. Zdá se, že tým od loňského ročníku dokázal vůz hodně posunout kupředu, a tak myslím, že bychom za podobných podmínek měli být nyní lepší.“

Finále může být na Monze

V Turecku se letos pojede z bezpečnostních a epidemiologických důvodů bez diváků. Pár dní před startem tohoto podniku se objevila na serveru Dirt Fish informace, že také na italskou Rallye Sardinia (8.-11. října) nebudou mít diváci přístup. Uvidíme, jak to bude v listopadu na belgické Ypres rallye, která nemusí být posledním podnikem, přestože v kalendáři je stále takto uváděna.

Podle informací výše zmíněného serveru se spekuluje, že by se závěrečným podnikem sezony mohla stát začátkem prosince Rally Monza Show. Dirt Fish svou myšlenku uvádí citací: „Vítězství Pierra Gaslyho v závodě formule 1 na Monze, může zastínit ještě větší překvapení.“ Podle informací serveru Dirt Fish není problém nalézt v areálu okruhu i jeho okolí tratě, které by svou délkou odpovídaly současným vzdálenostem. Mimochodem v Estonsku to bylo 234 a v Turecku to bude 221 kilometrů erzet. Italský svatostánek motoristického sportu by bezpochyby nabídl důstojnou kulisu finále letošního šampionátu.

V listině vítězů je na Monze zapsán sedmkrát multišampion silničních motocyklů Valentino Rossi a vyhrál zde také Sebastien Loeb. Tovární týmy sem každým rokem vysílají své jezdecké zástupce. Letos se nabízí ještě jedna zajímavost. Od příštího roku bude oficiálním dodavatelem pneumatik do mistrovství světa italský výrobce Pirelli. Jeho návrat do šampionátu by tak mohl být zajímavou ouverturu.

Program Turecké rallye 2020

Pátek (18. září) – 16.08 RZ1 (13,90 km), 17.21 RZ2 (11,32 km).

Sobota (19. září) – 7.45 RZ3 (31,79 km), 9.08 RZ4 (8,75 km), 10.06 RZ5 (13,15 km), 13.45 RZ6 (31,79 km), 15.08 RZ7 (8,75 km), 16.06 RZ8 (13,15 km).

Neděle (20. září) – 6.30 RZ9 (38,15 km), 8.08 RZ10 (6,22 km), 10.10 RZ11 (38,15 km), 12.18 RZ12 (6,22 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu (v Turecku je o jednu hodinu více).

Průběžné pořadí MS (po 4 ze 7 rallye)

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 79; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 70; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 66; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 55; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 42; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 34; 7. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 30; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 25; 9. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 10. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 11. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 8; 12. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 13. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 6; 14. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 4; 15. Solberg (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 16. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 2; 17. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 18. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1; 19. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 137; 2. Hyundai 132 3. Ford 83.

Vedení v soutěži: Ogier 22, Evans 17, Tänak 16, Neuville 7, Rovanperä 1, Breen 1.

Vyhrané zkoušky: Neuville 19; Ogier 13, Tänak 11, Evans 10, Rovanperä 7, Breen 2, Sordó 1, Lappi1.

Stupně vítězů: Evans 3, Ogier 3, Tänak 3, Neuville 1, Rovanperä 1, Suninen 1.

Kalendář 2020 – 23.-26. 1. Rallye Monte Carlo, 13.-16. 2. Švédská rallye, 12.-15. 3. Mexická rallye, 4.-6. 9. Estonská rallye, 18.-20. 9. Turecká rallye, 8.-11. 10. Rallye Sardinie (Itálie), 19.-22. 11. Ypres rallye (Belgie).