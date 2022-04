Počet ojetých aut na trhu v březnu stoupl o 14.700 na 105.400 vozů

Střední hodnota ceny se za rok posunula ze 159.900 korun na současných 180.000 korun, proti letošnímu únoru se drží na stejné úrovni. Vyplývá to z analýzy skupiny Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto.

Nejčastěji nabízenou značkou na českém trhu byla v březnu Škoda s 24.811 vozy různých modelů. Následoval Volkswagen s 14.629 auty, třetí místo obsadil Ford se 7526 nabízenými ojetými auty. V první pětce se umístily i luxusní značky BMW (6163) a Mercedes-Benz (4730). Stáří vozů se nejčastěji pohybovalo kolem 10,4 roku proti loňským 9,6 rokům. Stav tachometru vzrostl o 6000 km na 154.000 km.

"Pokud by nabídka ojetých vozů na českém sekundárním trhu nadále rostla, pak by to mohlo pozitivně ovlivnit cenový vývoj a zastavit, nebo alespoň zpomalit již řadu měsíců trvající růst cen. Otázkou zůstává, jak dlouho bude trvat ruská agrese vůči Ukrajině, která negativně dopadá na automobilovou prvovýrobu, ale také jak s poptávkou po ojetých vozech na českém trhu zahýbou ukrajinští váleční uprchlíci, kterých ministerstvo vnitra očekává až 600.000,“ uvedl výkonný ředitel AAA Auto Luboš Vorlík.

Nárůstu nabídky stále výrazně pomáhá zejména dovoz zahraničních ojetých aut, který je nejsilnější od roku 2008. Vzhledem k vysokým cenám se na trh dostává i větší množství starších vozů, kterých se ve stáří nad deset let dováží přes 50 procent. Nabídka v zemích V4 se v březnu zvýšila o 52.000 na téměř 446.000 vozů.