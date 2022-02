Česko a ojetá auta: Přichází čas bazarů! Čekat se prodraží…

Nových aut je málo, těch normálních ještě méně, čekání na vozy z výroby se protahuje na dlouhé měsíce. To, co Svět motorů předpovídal, přišlo: třetí desetiletí je érou ojetin. I tam se dějí věci!

Výroba nových aut vzpomíná na zlaté časy. Ať už je to chybějícími čipy, odklonem k elektromobilitě, inflací, energetickou krizí, nebo něčím dalším, výsledek je zřejmý: produkce nových aut padá a málokdo dovede odhadnout, kdy pád skončí.

Kdo dřív přijde, ten jede

Lidé mají po dvou letech kovidového nejasna naspořeno. Kde nakoupit? Na takzvaně sekundárním trhu – mezi nabídkou ojetin.

To, že se tahle oblast nákupu aut neskutečně rozhýbala, ukazují čerstvá data Cebie.

„Dovozy ojetých aut jsou teď nejvyšší za posledních třináct let. Meziročně vyskočily skoro o čtvrtinu. Ale ani to nestačí,“ říká Barbora Minksová z Cebie.

Počet dovážených ojetin 2011 131 707 aut 2012 124 343 aut 2013 126 115 aut 2014 120 408 aut 2015 151 334 aut 2016 164 422 aut 2017 170 634 aut 2018 177 117 aut 2019 177 261 aut 2020 150 731 aut 2021 185 663 aut Zdroj: Cebia

Proč? „Protože auta chybějí, nejen nová z výroby. Také firmy a lidé si ta svá ponechávají déle, prodlužují se operativní leasingy, takže scházejí mladé ojetiny. Doba prodeje auta se kvůli tomu neskutečně urychlila. Prodejci prodávají doslova, co se dá,“ popisuje Minksová.

Důkaz odjinud? Čerstvá statistika AAA Auto z konce ledna 2022: průměrná doba, po kterou jsou inzerované ojetiny v nabídce, klesla z 52 na 32 dní. Nejrychleji mizejí vozy, které se již nevyrábějí. Třeba Peugeot 106 si svého kupce najde průměrně za dva dny, Daewoo Matiz za deset, Renault Grand Espace za čtrnáct. „A v Česku nejoblíbenější Škoda Octavia se prodá do třiceti dní, před dvěma lety jí to trvalo skoro padesát,“ počítá Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny Aures Holdings. Jak je to u ostatních, ilustruje graf.

Kolik dní jsou v nabídce nejprodávanější ojetiny

Potvrzuje to fakt, že klesající nabídka hraje ve prospěch těch, kteří se chtějí svého stávajícího vozu zbavit. „Zájemci o koupi naopak musejí být v nákupním procesu daleko pružnější a dlouho se nerozmýšlet, pokud mají pocit, že našli to pravé. Za poslední dva roky klesl počet dní, po které jsou automobily v inzerci, v nabídce na českém trhu o čtyřicet procent,“ vidí Vaněček. Nejdéle trvá prodej luxusních aut. „Například Ferrari 488 se loni v nabídce na českém trhu objevilo dvaadvacetkrát, prodej trval okolo sto třiceti dní. S tím ale prodávající při ceně okolo šesti milionů počítá,“ doplňuje.

Ceny vyskočily o 30.000 Kč

Vše uvedené s sebou logicky nese růst cen. Průměrná cena ojetiny se během posledních dvanácti měsíců vyšplhala na 260.000 Kč, před rokem byla o třicet tisíc korun níž, a to i navzdory zmíněné skutečnosti, že z trhu vymizela velká část mladých ojetin.

K nárůstu cen dochází prakticky u všech modelů. U mnohých běžně vidíme situaci, že lidé prodají stejné auto za víc, než ho před časem koupili. Příkladů je mraky. „Včetně žádané pětileté octavie. I tu aktuálně jako šestiletou prodáte dráž, než za kolik jste ji koupili,“ odhaluje Barbora Minksová z Cebie.

Ba co víc. Dokonce se stává, že některá ojetá auta stojí víc než nová. Třeba koncem loňského roku jsme ve Světě motorů psali o Suzuki Jimny, kde se cena nového auta pohybovala kolem 450.000 korun. Jako dvouletá ojetina se ale koncem roku 2021 prodávalo za více než 800.000 korun.

Svět motorů 06/2022

Ojetina jako skvělá investice

Letos se dá čekat růst cen u aut, která mizejí z nabídky. Ať už jde o nedostatková rodinná MPV, nebo třeba Škodu Fabia Combi III, která nebude mít coby nové auto pokračovatele. Její konec dokonce nastal rychleji, než se čekalo. Koncem ledna 2022 vyšlo najevo, že do výroby už si kombíkovou fabii neobjednáte, u prodejců se nacházejí poslední jednotlivé kusy. Co to udělá se zájmem v bazarech, je nabíledni. Je zřejmé, že koupi takové ojetiny jde považovat za skvělou investici. Na ceně bude v dalších měsících téměř jistě získávat, rozhodně ne tratit.

Vývoj průměrných cen 20 nejžádanějších ojetin v Česku 2016-2022

Jaká auta jsou k mání?

Loni došlo ke zvýšení průměrného stáří prodávaných ojetých aut s českým původem, a to ze 7,1 na 7,7 roku. Bylo to dáno především menší nabídkou mladých a zánovních vozů. Průměrné stáří všech ojetých aut zůstalo na 9,5 roku, neboť došlo k mírnému snížení průměrného stáří všech prodávaných vozů se zahraničním původem, a sice z 11,5 na 11,3 roku. V posledním roce se do Česka navíc dovážela v průměru mladší vozidla než v předchozím roce. Zatímco předloni činilo průměrné stáří dovezených aut 10,7 roku, loni kleslo na 10,4 roku. Spadl podíl aut starších deseti let, a to z 54 na 50 %.

Do Česka se loni dovezlo 185.663 ojetých osobních aut, což bylo nejvíce od roku 2008. Došlo k výraznému úbytku ojetých vozů s českým rodným listem. Zatímco v předloňském roce tvořily ještě 51 % nabídky, loni klesl jejich podíl na 47 % a většina aut, která se prodávala, měla zahraniční původ. Na úkor českých aut se na trhu prodávala více auta především z Německa. Jejich podíl vyrostl meziročně na 26 %, to je nárůst prakticky o pětinu.

Zatímco předloni se prodávalo 56 % aut po prvním majiteli, loni klesl jejich podíl na 46 %, což je další známkou toho, že si teď lidé ponechávají auta častěji déle než v předchozích letech. Podíl osobních ojetých aut, u kterých bylo v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná, dosahoval loni 99 %.

Průměrná hodnota na tachometrech u prodávaných ojetých osobních vozů klesla meziročně ze 162.000 km na 156.000 kilometrů. Manipulaci s tachometrem přitom vykazuje stále každé zhruba třetí prodávané vozidlo.

Podíl aut s benzinovým motorem se meziročně navýšil na 44 %. Podíl vozů na naftu se naopak snížil na 52 %, stále ale diesely tvoří většinu trhu ojetých aut.

Ze zánovních ojetin spadla hlavně nabídka modelu Škoda Octavia, i když jde nadále o nejprodávanější ojetý typ. Zlepšení pozice zaznamenaly třeba Škoda Superb, BMW řady 3 nebo Hyundai i30.

Z hlediska barev kraluje ojetým vozům šedá s 20 %, a to i přesto, že poslední dobou jdou mezi ojetinami nahoru černá auta (19 %), porážejí i ta bílá (18 %).

Původ prodávaných ojetin v ČR

Rozhovor: Frčí manuál s atmosférou

„Ceny ojetin budou o 30 % vyšší než před covidem,“ říká Filip Kučera z Auto ESA.

Co vězí za zvyšováním cen?

Především zvýšená poptávka z důvodu nedostatku nových aut. Dalším faktorem je výrazný nárůst výkupních cen. Jak na zahraničních trzích, tak v tuzemsku. Promítají se také zvýšené náklady spojené s prověřováním, servisem a předprodejní přípravou. Za rok stouply o více než 25 %. Průměrná cena ojetin loni vyskočila o 15 %, letos to bude dalších 15 %. Dohromady tedy o třicet výš než před pandemií.

Které modely vyskočily nejvíc?

Ty z nejpoptávanější kategorie do 300.000 Kč. Typově trojkové fabie, octavie, superby, ale i scaly, karoqy, kamiqy. Nebo Passat B8.

Naopak menší poptávka je po toyotách, renaultech, fordech. Paradoxně si čísla nejvíc drží zánovní vozy, kterých je sice nedostatek, ale cena se dále zvyšovat poptávkou nedá, protože u nového vozu byla zastropována a auta se až na výjimky neprodávají za vyšší, než byla u nového vozu. Silná poptávka ale zvyšuje ceny napříč trhem. Rostou a nezastavují se.

Dá se dnes ojeté auto brát víc jako investice?

Určitě ano. Zvlášť specifické, málo ojeté kusy. Nejlépe limitované edice jako RS či GTI. Nebo vozy, které se dnes již nevyrábějí. Typicky kombinace atmosféricky motor s manuálním řazením. Konkrétně zmíním auta jako BMW s benzinem a manuálem, Honda Civic Type R, Škoda Fabia RS nebo Octavia I Turbo 4x4 liftback, kterých vzniklo jen kolem 3800 kusů.

Meziroční nárůst cen u žádaných ojetin vyrobených v letech 2011-2013

Zánovní ojetiny

Provozovny Škoda Plus, které se zaměřují na prodej ojetin, loni prodaly v Česku 55.948 vozů. Nejprodávanějšími modely byly octavia, fabia, superb, scala a rapid. „Dlouhodobě bychom chtěli prodávat prostřednictvím tohoto programu sto tisíc vozů ročně,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení. Tři čtvrtiny vozů z programu jsou do pěti let věku. Stabilně velký zájem je o kategorii takzvaně ročních vozů, která zahrnuje mladé ojetiny do osmnácti měsíců od první registrace s maximálně 30.000 najetými kilometry. O tato vozidla se pečovalo pouze v autorizovaných servisech. U ročních vozů se standardně nabízí prodloužená pětiletá tovární záruka. Na celkových prodejích v síti se roční vozy podílely 27 %. V kategorii „vyzkoušené vozy“, tedy ty se stářím dva až pět let, nakoupilo 49 % zákazníků. Zbylých 24 % se rozhodlo pro pětileté a starší vozy.

Kilometry u prodávaných ojetin a Prodejní cena ojetin v ČR

Rozhovor: Nejvíc na dračku teď jdou praktická a univerzální rodinná auta, říká Topol

Jaké modely jsou nyní mezi ojetinami nejlepší volbou? O bazarovém trhu roku 2022 jsme si povídali s Jindřichem Topolem, manažerem výkupu AAA Auto.

Ceny ojetin už druhým rokem plošně rostou. Jaká je to zpráva?

Neoddiskutovatelná. A podle aktuálních dat z trhu se v nejbližších měsících rozhodně nedá očekávat žádný zvrat. Pro obchodníky s ojetými auty to kupodivu žádná skvělá zpráva není.

Proč?

V podmínkách dlouhodobého nedostatku aut spolu bazary musejí při výkupu hrát přetahovanou, což tlačí jejich marže dolů. Prodejní ceny totiž nelze šponovat donekonečna, už nyní je znát, že spousta potenciálních kupujících raději volí vyčkávací taktiku.

Které modely rostou na ceně nejvýrazněji?

Ukazují to hezky tabulky vývoje průměrných tržních cen. Růst je vidět třeba u superbu a mondea. Což má logiku: při celkovém nedostatku ojetin na trhu jdou nejvíc na dračku modely s rozumným poměrem ceny a užitné hodnoty, zkrátka praktická a univerzální rodinná auta. Zároveň jsou superb i mondeo typickými fleetovými modely, kterých byl před covidem na trhu přebytek, zůstatkové hodnoty proto klesaly relativně rychle a v posledních dvou letech proto měly ceny prostor k růstu. Leasingovky zkrátka tenkrát chrlily na trh ojetin nadbytek aut, ta pak delší dobu zůstávala v bazarech nepovšimnuta.

Zajímavým případem je sportage, loni se prodávala hluboko pod 400.000 Kč, letos výrazně nad tuto hranici. Čím to?

Třeba u nás se sportage na čelní pozici dostala hlavně proto, že jsme v posledním roce zobchodovali větší počet zánovních aut, což se odrazilo na vyšší průměrné ceně. Nicméně i tak jde o velmi populární model, který je navíc proti spřízněnému tucsonu cenově výhodnější. Lidé tak meziroční desetiprocentní nárůst díky vyrovnání poptávky a nabídky berou.

Jaké modely se teď vyplatí koupit?

Největší smysl mi v roce 2022 dávají modely z kategorie „posledních normálních aut“. U nich se v budoucích letech dá očekávat velký převis poptávky nad nabídkou, ten bude ceny ojetin držet vysoko. V současné době jde typicky o nové a zánovní kombíky fabie třetí generace nebo Hyundaie i30. Zářivá bazarová kariéra také v následujících letech bezpochyby čeká poslední dosud přežívající empévéčka a offroady.

Jaké modely naopak na ceně nerostou?

Procentuálně tolik neroste luxusní segment, ve kterém není převis poptávky nad nabídkou tak výrazný. U ojetin s cenou nad tři čtvrtě milionu proto pozoruji spíš stagnaci cen. Výjimky se ale najdou i zde. Například kvůli dlouhým dodacím lhůtám se i skoro rok starý Mercedes G prodává klidně i o deset procent dráž přes ceníkovou hodnotu nového auta.

Říkal jste, že mnoho lidí volí vyčkávací taktiku. Má to nějakou naději? Vyčkávat? Mohou se ceny vrátit na úroveň z konce minulého desetiletí?

Nemohou. Výpadek produkce nových aut je už tak výrazný, že návrat k někdejší cenové úrovni se konat nebude, a kdo nekoupí teď, bude mít v budoucnu výběr stále užší. A to tím spíš, že „normálních“ nových aut teď rapidně ubývá ve prospěch více či méně elektrizovaných. Leckdo si teď na řadu budoucích let hodlá pořídit své poslední auto s klasickým pohonem, a to i kdyby místo úplně nového měl vzít zavděk dvouletým. Anebo si naopak nekoupí žádné a raději bude udržovat v kondici své dosavadní, což koneckonců také není špatný nápad.

Autor: David Šprincl