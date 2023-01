Porsche 911 může dostat více terénních verzí. Šéf značky naznačil i další novinky

Porsche připravuje rozšíření nabídky modelové řady 911. Nedávno představené terénní Porsche 911 Dakar je přitom prý pouze začátkem. Chystají se retro varianty a dočkat se máme i dalších terénních provedení, a to díky velice pozitivnímu přijetí novinky.

V rozhovoru s kolegy z britského magazínu Car rozšíření modelové řady 911 nastínil šéf Porsche, Oliver Blume: „Máme základní řadu 911, v níž jsou zastoupeny modely od základního provedení až po Turbo S. Pak máme ty sportovnější, modely z řady GT. Máme také odnož zaměřenou na naši historii – a tam jsme se inspirovali sportovním průmyslem. Viděli jsme sportovní obuv, která si za vzor brala 70. a 80. léta a mysleli jsme, že by to mohlo fungovat i u Porsche, tak jsme představili padesátkovou a šedesátkovou edici Sport Classic. Plánujeme uvést také modely inspirované 70. a 80. roky.“

Video se připravuje ...

Tím Blume vysvětlil historií inspirované modely a naznačil, co můžeme očekávat dále, protože to evidentně nejsou jednorázové počiny. A jak je to s terénními 911? Blume v rozhovoru pokračoval: „Jen málo značek na světě je schopno vytáhnout úspěšné produkty ze své minulosti a spojit je s moderními technologiemi. Ale Porsche ano. Tak jsme se zamysleli, proč bychom neudělali třetí pilíř po boku sportovních GT modelů a těch inspirovaných naším odkazem? Proč neudělat také terénní? Takže teď uvidíme, jak bude Dakar úspěšný na trhu. Pak možná přijdou další. Jsme tomu nakloněni.“

A proč, že se teď Porsche pustilo do terénních verzí? Blume říká, že za tím stojí snaha udržet krok s měnící se poptávkou zákazníků: „Měníme naše obchodní zaměření, abychom mohli naplnit očekávání zákazníků z různých koutů světa. Uvažování zákazníků se také mění, především v případě mladších generací.“

Připomeňme, že Porsche 911 Dakar vychází z provedení GTS, které dostalo nezbytné oplastování, rozšířené blatníky, zhruba o 7,5 centimetru vyšší světlou výšku, upravené zavěšení kol a terénní pneumatiky. O pohon se stará přeplňovaný třílitrový boxer o výkonu 353 kW a točivém momentu 570 Nm. Z 0 na 100 km/h vystřelí za 3,4 sekundy a maximální rychlost je omezena na 240 km/h.

Tahle sranda ale taky něco stojí – v českém konfigurátoru značky je uváděna nejnižší cena 6.189.480 Kč. Vznikne ale jen 2.500 kusů. Nechme se tedy překvapit, s čím Porsche přijde dále. Za levnější terénní verzi bychom se však nezlobili, přestože značka zřejmě půjde přesně opačným směrem.

Některé novinky by se přitom mohly představit už v tomto roce. Blume připomněl: „Letos budeme slavit 60. výročí modelu 911, 75. narozeniny značky a 80. narozeniny Wolfganga Porsche.“ Když se kolegové z magazínu Car ptali, jestli budou tato výročí doprovázena produktovými novinkami, Blume reagoval jednoznačně: „Rozhodně, můžete je očekávat!“