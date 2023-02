Porsche oslavuje 75 let parádním videem Driven by Dreams

Německá automobilka se ohlíží za svou bohatou minulostí, současně ale nabízí i drobný pohled do budoucnosti.

Automobilka Porsche si v tomto roce připomíná pětasedmdesát let své existence, během které dokázala uspět na závodních okruzích i v srdcích mnoha nadšených řidičů. Součástí oslav významného jubilea je i zveřejnění videa s názvem Driven by Dreams, ve kterém se automobilka ohlíží za svou minulostí a současně vyhlíží dalších pětasedmdesát let.

Ve videu můžeme vidět nákresy původního modelu 356 i první generace 911, moderní koncepty i závodní speciály, jako například „růžové prase“ 917 či speciál 919 Hybrid na Nürburgringu. Zvláštní zmínku si zasloužil také nespočet odstínů barev karoserie, ze kterých mohou zákazníci vybírat. Nemluvě o vlastních barvách, které si mohou zákazníci nechat na vůz nanést.

Automobilka navíc jasně zmiňuje, že se připravuje i na dalších pětasedmdesát let. A opět by se mělo jednat o pořádně barvité roky. Ve videu se navíc objevuje i koncept Porsche Vision Gran Turismo Spyder, který sice vznikl pro digitální svět, svým způsobem by však mohl ovlivnit i vozy pro svět skutečný.

Kolegové z Motor1, kteří na video upozornili, totiž připomínají slova Michaela Mauera z Porsche, působícího na pozici „Vice Prezident of Style“, podle kterého jsou i projekty jako Vision Gran Turismo přínosné pro kreativní proces automobilky. „Vozidlo vytvoření čistě pro virtuální svět otevírá zajímavé příležitosti i pro nás“, citují jeho slova.

Zatím nevíme, zda se nás Porsche snaží zmínkou o konceptu připravit na nový elektrický supersport, nebo jde jen o ukázku jednoho z mnoha projektů, v každém případě je jasné, že se máme i v příštích letech na co těšit.