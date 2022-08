Porsche Taycan Turbo S stanovilo nový rekord na Nürburgringu. Tesla je smutná...

Porsche Taycan není na Nürburgringu žádným nováčkem, ostatně první rekord mezi elektrickými sedany si zde střihlo již v roce 2017, kdy verze Turbo zajela čas 7 minut a 42 sekund. Tehdy se však jednalo ještě o předprodukční prototyp, jehož rekord v loňském roce pokořila Tesla Model S Plaid.

Kalifornský elektrický sedan ve svém vrcholném provedení zvládl zajet slavný okruh v čase 7 minut a 35 sekund, což bylo působivé vylepšení rekordu. Nyní se však tým Porsche do zeleného pekla vrátil a čas opět vylepšil.

Testovací řidič Lars Kern, který byl podepsán již pod rekordní jízdou z roku 2017, tentokrát vyrazil na okruh za volantem Porsche Taycan Turbo S, jehož schopnosti vylepšoval tovární Performance kit. Výsledkem bylo zdolání okruhu v konfiguraci s délkou 20,8 kilometru v čase 7 minut a 33,3 sekund. Na rekord přitom vedle notáře dohlížel i odborník z TÜV, který potvrdil, že hmotnost vozu odpovídá produkčnímu stroji.

Vůz byl přitom v téměř sériovém stavu, jedinou nutnou úpravou byla instalace bezpečnostní klece. Zmiňovaný Performance kit pak přidal 21“ litá kola, obutá do silničních pneumatik Pirelli P Zero Corsa (jejichž směs se podobá směsi závodních pneumatik), a upravený systém Porsche 4D Chassis Control, který v reálném čase analyzuje a synchronizuje všechny systémy vozu, čímž umožňuje na maximum využít potenciál nových pneumatik.

„V minulosti se k času 7:33 dostaly pouze čistokrevné supersportovní vozy,“ uvedl řidič Lars Kern. „Díky novému Performance kitu jsem byl schopen jet ještě ostřeji, vůz působil přesněji a agilněji.“

Nový Performance kit je dostupný prostřednictvím Porsche Tequipment, nicméně zatím pouze v Německu a pouze pro sedan Taycan Turbo S modelového roku 2023, jehož výroba začala v červenci 2022. Pro zákazníky by měl být kit dostupný zhruba ke konci roku. Kit by měl být do vozu instalován po jeho doručení zákazníkům, přeprava do dílny v Zuffenhausenu a zpět bude součástí ceny, stejně jako individuální schválení a registrace vozu.

Sportovní pneumatiky budou určeny především pro jízdu po okruhu, majitel vozu však bude moci kdykoliv přejít zpět na běžné silniční pneumatiky. Společně s tímto krokem přitom nebude nutné jakkoliv upravovat softwarové nastavení vozu.

Porsche Taycan Turbo S nabízí nejvyšší výkon 460 kW (625 k), při aktivaci Launch Control je však schopen nabídnout až 560 kW (761 k). Kombinovaný dojezd dle WLTP by se pak měl pohybovat v rozmezí 440 až 468 kilometrů.