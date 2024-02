Postaví Porsche MPV? Šéfdesignérovi se nápad líbí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když Porsche v roce 2020 představilo koncept Vision Renndienst, nejednoho fanouška překvapilo. Automobilka sice v minulosti rozšířila svou nabídku o SUV a „čtyřdveřová kupé“, otázka užitkového či víceúčelového vozu je úplně jiná. Přinejmenším na ni těžko naroubujete označení „sportovní vůz“, o což se Porsche pokouší u cayenne, macanu i panamery.

Koncept moderním pojetím odkazoval na původní Volkswageny Transporter T1 ve skříňové verzi s nápisy „Porsche Renndienst“, které poskytovaly servis závodním vozům. Nabídl centrálně umístěnou sedačku řidiče, až pět dalších sedaček, posuvné dveře na stranách či třeba stříbrné logo místo barevného, na které se jinak kvůli jeho historickému odkazu „sahá“ jen kosmeticky.

Video se připravuje ...

Peter Varga, šéfdesignér automobilky, se nyní rozhovořil o tom, že by mu takové auto dávalo smysl – pokud by bylo dostatečně luxusní. „Vážně se mi ta dodávka z roku 2020 líbí,“ uvedl pro nizozemskou mutaci magazínu Top Gear. „Jako produkt, jako nápad či koncept nového auta je v kombinaci s luxusem v současnosti velmi zajímavá,“ dodává Varga.

Jeho slova mají původ ve faktu, že na východě Asie jsou nezřídka k vidění luxusní MPV s velkými a komfortními sedačkami vzadu. Příkladem za všechny jsou dvojčata Toyota Alphard a Lexus LM, který je mimochodem k mání i na českém trhu.

„Tady například,“ hovořil Varga při odhalení nového macanu v Singapuru, „sedíte vzadu v dodávce s rozměrnými sedačkami. Dá se jít takovou cestou. Možná by to pro Porsche mohl být zajímavý nový produkt. Toť můj osobní názor.“

Kdyby se však něco takového dostalo do výroby, nemělo by to sedačku řidiče uprostřed jako koncept. „Jediná věc, která by nešla, je středová pozice řidiče. To v každodenním životě nefunguje. Nic nevidíte, nevidíte ostatní řidiče. Je to skvělá pozice u závodního auta,“ vysvětlil Varga.

Že by automobilka něco takového skutečně uvedla do sériové výroby, je však velmi nepravděpodobné. Detlev von Platen, předseda představenstva automobilky pro prodeje a marketing, se v roce 2021 nechal slyšet, že nic takového není v plánu, že jako Porsche „jsme, byli jsme a pořád budeme výrobcem sportovních aut“.