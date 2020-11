Porsche odhalilo své utajené prototypy. Víte, že postavilo MPV či silniční speciál z Le Mans?

Práce designérských oddělení je plná tajemství. Tvary sériových aut stylisté zpracovávají už dávno předtím, než oficiálně spatří světlo světa, často po odhalení toho kterého auta začínají pracovat na faceliftu nebo jeho nástupci. Navíc tu jsou i nikdy nerealizované projekty, které se nikdy neměly objevit na veřejnosti. Porsche ale nyní udělalo výjimku a některé z těchto nerealizovaných studií nám ukázalo. O videoprezentaci se přitom postaral přímo šéfdesignér Porsche Michael Mauer, který v této funkci působí už od roku 2004.

Michael Mauer přiznal, že takové studie jsou nedílnou součástí práce designérského oddělení značky, které ve Weissachu zaměstnává přes 120 pracovníků, mezi nimiž nechybí specialisté na vnější design, interiér, barvy i materiály. Každoročně tu vznikne 10 až 15 takových automobilů. Zatímco některé zůstanou jen ve formě skici (sám Mauer prý pořád nejraději kreslí s tužkou a papírem), jiné se dostanou i do fáze zmenšeného modelu a některé to dotáhnou i do modelu ve skutečné velikosti. A právě tři takové vozy nám Mauer představil.

Často přitom takové projekty vznikají po schůzce designérů u kávy, při níž debatují co by kdyby. To platí i pro zřejmě nejzajímavější prezentovanou studii Porsche vision “Renndienst”, která vznikla v roce 2018 s myšlenkou toho, kam až může zajít design Porsche. Jestliže u jiných projektů se v průběhu prací řeší, zda se dostanou do další fáze zpracování, v tomto případě bylo od začátku jasné, že to bude něco extrémního, co nezůstane jen na papíře, ale bude realizováno i jako skutečný model. Designéři totiž v reálných podmínkách chtěli pochopit proporce a vzhled, jak bude auto působit.

Porsche vision “Renndienst” je tak velkoprostorový model s místem až pro šest osob, který však využívá charakteristických motivů Porsche. Zbarvení dokonce odkazuje na někdejší Volkswagen Typ 2 v barvách Porsche.

Mauer přiznává, že šli opravdu až na samou hranici toho, co může design Porsche nabídnout. Je tu dokonce i jiný logotyp nebo emblém, o kterém přitom Mauer tvrdí, že se na něj jinak nesahá, pro jeho historický odkaz. Speciální je pak též interiér, s centrálně umístěným sedadlem řidiče jak v pravověrném superautu. To samé platí i pro pohon, který je čistě elektrický.

Právě Renndienst přitom dokazuje, že i tak extrémní projekt může mít vliv na sériová auta. Jeho minimalistické světlomety totiž mají grafiku, kterou se inspiroval sériový Taycan.

Naopak Porsche Vision Spyder z roku 2019 teprve může ukázat, kam se design značky vyvine. Mauer totiž tvrdí, že přestože není jasné, které jeho prvky budou užity, určitě do budoucna nějaké použity budou.

Tento projekt přitom vznikl jako připomínka toho, co dělalo Porsche ve svých počátcích. Jde o lehounký, kompaktní roadster, který však spíše než na Porsche 356 svým designem odkazuje na Porsche 550 Spyder, v němž tragicky zahynul slavný herec James Dean. Právě na něj odkazuje nejen celková koncepce otevřené karoserie, ale také třeba tvar zadních blatníků.

Zajímavostí jsou pak hranaté světlomety, u nichž není vyloučeno jejich použití do budoucna. Automobilka nadto zmiňuje i moderní ochranný rám, který by se rovněž do budoucna mohl objevit na některém z vozů značky. Tyto detaily přitom potvrzují počáteční myšlenku projektu jako moderní interpretace 550, nikoliv jeho moderní kopie. Nejtěžší pak na celé práci podle Mauera bylo zakomponovat všechnu dnes potřebnou techniku do tak kompaktní karoserie.

Zajímavý je i projekt Porsche 919 Street z roku 2017, který vznikl s myšlenkou, zda by šlo použít již hotovou techniku závodního Porsche 919 Hybrid pro čtyřidvacetihodinovku v Le Mans také v sériovém autě. Designéři tak závodní speciál kategorie LMP1 přepracovali do podoby sériového auta. Zachovali jeho koncepci (zůstal třeba stejný rozvor a rozměry), avšak přizpůsobili ji podmínkám běžných silnic. V útrobách vozu s karbonovým monokokem tak pracuje hybridní systém o výkonu 900 koní.

Jak si ale šéfdesignér Porsche zoufá (a my s ním), závodní technika se ukázala pro sériové auto jako příliš složitá, a tak se do sériové výroby tohle dílo dostat nemohlo.

To je prozatím všechno, Porsche má nicméně v plánu představit hned 15 interních studií vzniklých mezi lety 2005 a 2019. Prezentovat je bude série článků zveřejňovaná na novinářských stránkách Porsche. Studie ale budou k vidění i přímo v Porsche muzeu, a to během speciální výstavy v roce 2021. Fanoušci si pak mohou pořídit i novou knihu Porsche Unseen odhalující zákulisí designérského oddělení značky ze Zuffenhausenu.