Před 45 lety se na obrazovkách poprvé objevil pořad Top Gear

Současná podoba pořadu ale nemá s tím, jak Top Gear vypadal původně, příliš společného. První téměř čtvrtstoletí se totiž jednalo o tradičně pojatý motoristický magazín, který v půlhodinové stopáži nabízel mimo jiné naprosto vážně míněné recenze automobilů - včetně třeba Škody Felicia. Až v roce 2002 Top Gear nabral směr k větší zábavnosti.

Konzervativní pojetí totiž na přelomu století pomalu ztrácelo diváky a když většina původních tvůrců odešla vyrábět Fifth Gear pro stanici Channel 5, chopil se příležitosti charismatický Jeremy Clarkson, který se na pořadu podílel už od roku 1988. Clarkson prodloužil Top Gear na hodinu, ubral - tedy vlastně prakticky vypustil - recenze obyčejných aut a posílil zábavné prvky. Vedle něj a Richarda Hammonda s Jamesem Mayem (nahradil původně angažovaného Jasona Daweho) se do týmu zařadil i maskovaný "ochočený závodní jezdec" Stig.

Ten proháněl supersporty po okruhu na bývalém letišti, kde se zároveň nejrůznější celebrity snažily dosáhnout co nejlepšího času v "autě za rozumnou cenu". Clarkson, Hammond a May se pak třeba zabývali tím, jestli se z Londýna do jižní Francie dostane člověk rychleji vlakem nebo autem, zda je rychlejší se po Londýně dopravovat autem, na kole nebo motorovým člunem po Temži, zkoumali také výdrž pickupu Toyota Hilux. Popularitu si získaly i vánoční speciály, ve kterých trojice vyrážela nejrůznějšími auty do exotických koutů světa.

Clarkson, známý svým břitkým humorem a mnohdy politicky nekorektními poznámkami, ale nakonec u šéfů BBC narazil. V květnu 2014 dostal "poslední varování" kvůli tomu, že použil rasistický výraz. Tehdy byl upozorněn na to, že v případě další urážlivé poznámky "kdekoli a kdykoli" bude propuštěn. A to se také v roce 2015 stalo. Důvodem byla roztržka, kdy Clarkson po natáčení jednoho z dílů pořadu praštil produkčního, protože neměl připravené teplé, ale jen studené jídlo. Výpověď vyvolala ostré protesty fanoušků pořadu, ale ty byly marné.

Za parťákem odešli i Richard Hammond a James May (společně pak začali pro Amazon točit "Top Gear na steroidech" nazvaný The Grand Tour) a BBC, která se nechtěla populárního a výnosného pořadu vzdát, musela hledat nové moderátory. Sázka na Chrise Evanse moc nevyšla, skončil už po jedné sérii. Později se hlavní tváří pořadu stal americký herec Matt LeBlanc, známý hlavně ze seriálu Přátelé, dalšími překvapivě dobrými nápady se ukázala být angažmá bývalého pilota formule 1 Eddieho Jordana nebo loni zesnulé německé "královny Nürburgringu" Sabine Schmitzové.

Po LeBlancově odchodu v roce 2019 se moderátorská trojice ustálila, nyní ji tvoří zkušený motoristický novinář Chris Harris (ten jediný Top Gear uváděl už s Mattem LeBlancem), herec a komik Paddy McGuinness a moderátor a bývalý úspěšný hráč kriketu Andrew Flintoff. Ti se snaží udržovat v Top Gear ducha, který mu před dvěma dekádami dal tým kolem Clarksona. A ačkoli skalní fanoušci tohoto přidrzlého moderátora mají stále připomínky, televizní diváci už si na obměněnou sestavu zvykli a sledovanost se po propadu vrátila na úroveň před rokem 2015.