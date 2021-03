Znáte příběh, jak Hammond a May zatoužili po Škodě Rapid? Té s motorem vzadu

Že Richard Hammond a James May vlastnili spoustu aut, je známá věc. Věděli jste ale, že oba v jednu a tu samou chvíli zatoužili po Škodě Rapid? Té socialistické, s motorem vzadu.

Je to nepříliš známý příběh z roku 2008, na který jsme přišli díky náhodou objevenému článku na webu TopGear.com. Zveřejněn byl 26. ledna 2009 a jeho autorem je Richard Hammond.

Tehdejší hvězda pořadu Top Gear se v textu vyznává z čerstvého zamilování se. Ale nikoli do ženy, nýbrž do auta. Jak už asi tušíte, Hammond se v článku pochlubil náhlým vzplanutím ke kupé Škoda Rapid.

Stalo se tak během natáčení. Richard zajímavou škodovku zaregistroval na parkovišti před studiem, kde ho v konkurenci vozů jako Lamborghini Gallardo, Maserati Quattroporte, Ferrari 430 Spider nebo Caterham Seven Superlight R500 prý "Škoda Estelle Rapid Coupe 136" okamžitě dostala.

Vzácné kupátko s pohonem zadních kol popisuje jako českou krásku a píše, jak se o tomto autě mluvilo jako o vozu s chováním podobným Porsche 911 odpovídající éry. "Nejenže byl motor na správném místě, vzadu, ale auto mělo také rozumně vysoký výkon. Dvaašedesát koní stačilo k tomu, abyste se dostali do problémů, ale jen do té míry, že zažijete vzrušení, nepohltí vás. Můj kamarád jeden kus měl. Modrý. Ten vůz jsem miloval," napsal Hammond, který současně zmínil jistá omezení v "oddělení brzd a řízení".

"A teď, o 20 let později, tohle auto chci já," dodal. Jenže když Richard začal pátrat, komu Rapid patří a jestli by případně byl k mání, zjistil, že zájem o škodovku projevil také jeho kolega James May.

"Ale to je v pořádku. Teď je mým soupeřem v lásce a bude poražen. Auto je moje. Jen moje," zakončil "Hamster" svůj text.

Z článku se tedy nedozvíme, jak to s Rapidem nakonec skončilo a jestli si ho nakonec jeden z rivalů opravdu koupil. Pátrání na internetu však potvrdilo, že ani jeden z nich neuspěl.

Na britském fóru Briskoda.net jsme narazili na jistého chlapíka s přezdívkou daverapid a vlákno z roku 2011, v němž právě tento muž prozrazuje, že Richarda s Jamesem tehdy v roce 2008 oslnilo právě jeho auto.

Stalo se tak opravdu během natáčení Top Gearu. Produkce se totiž prostřednictvím britského klubu majitelů škodovek na Davea obrátila s prosbou, jestli by svého Rapida štábu nepůjčil. Top Gear tehdy připravoval film o vozech východního bloku (6. díl 12. série, premiéra proběhla 7. 12. 2008) a sháněl auta, která by mohl použít. V plánu prý bylo také kolo na okruhu se Stigem za volantem.

Dave škodovku rád poskytl s podmínkou, že nebude poškozena a že na ni během natáčení nespadne piáno... Produkce ho za vstřícnost pozvala na natáčení.

Nakonec se však některé východní vozy ani před kameru nedostaly, mezi nimi i právě červený Rapid. "Hammond a May se do něj ale zjevně zamilovali a opravdu jsem byl ohledně možnosti jeho kontaktován. Mojí odpovědí bylo pevné ne," tvrdí Dave.

Jasně, je to samozřejmě jen tvrzení z internetového fóra, ale všechno to do sebe hezky zapadá. Časově, i okolnostmi.

A ten Rapid, do něhož se hvězdy Top Gearu zamilovaly, si můžete prohlédnout v galerii. Fotky bohužel nejsou moc dobré, ale lepší jsme nenašli. Je to ten červený kousek.