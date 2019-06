Před 80 lety zemřel Josef Sodomka, založil jednu z nejslavnějších evropských karosáren

Za meziválečným rozmachem firmy, která již za Rakouska-Uherska získala jméno výrobou kočárů, ovšem stál spíše jeho stejnojmenný syn. Právě on ji během 20. let nasměroval k automobilům

Sodomka se vypracoval od píky, po vyučení odešel na zkušenou do zahraničí a po návratu do Čech pracoval v Praze, Trutnově i Jihlavě, než se v polovině 90. let 19. století přistěhoval do Vysokého Mýta. Zpočátku byl jedním z mnoha dělníků, díky zkušenostem i podnikavému duchu se ale brzy "udělal pro sebe". Vlastní podnik založil v květnu 1896 v pronajatých prostorách nedaleko centra, o rok později se díky věnu mohl už ve vlastním kromě oprav pustit i do stavění vlastních kočárů.

Řemeslný um kombinovaný s pečlivostí a obchodním nadáním brzy slavily úspěch, jeho kočáry a vozy si objednávali lidé z širokého okolí. Časem si pořídil parní stroj a s přibývajícími zakázkami rostl počet zaměstnanců. Z původních pěti pomocníků se Sodomkův kolektiv rozrostl na téměř dvacítku zaměstnanců a těsně před první světovou válkou podnik zažíval první vrchol. Soukromý život Josefa Sodomky ale idylický nebyl, manželka i dvě dcery podlehly tuberkulóze a přežil jen syn Josef.

Po vzniku Československa se Sodomkova továrna potácela na pokraji krachu, nové zakázky přicházely jen vzácně a přežívala díky opravám. Obrat přišel v polovině roku 1925, kdy se domů do Vysokého Mýta vrátil Josef Sodomka mladší. Jednadvacetiletý mladík měl za sebou studium na karosářské škole v Kašperských Horách a praxi v Mladé Boleslavi, kde se seznámil se stavbou automobilů. Už v září 1925 tak z bran továrny vyjel první u Sodomky karosovaný automobil. A brzy následovaly další.

Josef Sodomka starší, ač oficiálně vlastník firmy, pozoroval její nový rozmach už jen z povzdálí, hlavní slovo totiž měl jeho nadaný potomek. Na odpočinek odešel v roce 1930 v pětašedesáti letech, dva roky poté, co firma vyrobila poslední kočáry. Tehdy synovi prodal půlku společnosti (zbylá část patřila Sodomkově druhé manželce Bohumile a Josef Sodomka mladší ji získal o rok později po smrti nevlastní matky). Zakladatel vysokomýtské továrny ještě zažil její nejslavnější éru v 30. letech.