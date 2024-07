Před startem Lotyšské rallye: Kdo uspěje při premiéře v MS?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Lotyšská rallye je součástí MS poprvé v historii, v minulých letech se jezdila pod názvem Rally Liepaja a patřila do evropského šampionátu. České barvy bude v Lotyšsku hájit Jan Černý, který bude usilovat o body do kategorie WRC3. V dosavadních čtyřech startech jich pilot vozu Ford Fiesta Rally3 získal celkem 47 a průběžně je třetí.

Kudy vedou cesty za body

Lotyšsko je po Polsku druhá ze série tří rychlých šotolinových soutěží, následovat bude na začátku srpna ještě Finská rallye. Na současné soutěži se servisní park nachází v jižním pobřežním městě Liepāja, hlavní město Riga bude ve čtvrtek večer hostit start rallye. Úvodní super rychlostní zkouška proběhne v nedalekém areálu okruhu Biķernieki. Páteční trasa je nejdelší z celé rallye se 120,92 soutěžními kilometry. Zavede posádky severozápadně od Rigy bez poledního servisu, pouze se zónami pro montáž pneumatik před ranní a odpolední sekcí zkoušek.

Některé rychlostní zkoušky se pojedou pouze jednou, stejně jako je v sobotu, kdy soutěž probíhá v oblasti blíže k Liepāji a je rozdělena poledním servisem. V neděli je na programu dvojice erzet. Soutěž uzavře závěrečná Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem je na programu 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 300,13 kilometrů. Oslavy na stupních vítězů ve městě Vecpils začnou v neděli 21. července od 15.15 hodin.

Rovanperä na místě činu

Jedním z jezdců, kteří přijedou s předchozími zkušenostmi v Lotyšsku, bude úřadující mistr světa Fin Kalle Rovanperä, který svou kariéru v rallye v zemi začal jako teenager a v letech 2016 a 2017 zde získal titul národního mistra. Má za sebou vítězství na Polské rallye, kde zaskočil za Sébastiena Ogiera, který se zranil při seznamovacích jízdách. Francouzský osminásobný mistr světa nebude v Lotyšsku na startu chybět. Stejně jako Elfyn Evans, jehož spolujezdec Scott Martin v Lotyšsku vyhrál soutěž v roce 2015, když startoval ve voze Peugeot 208 T16 jako navigátor Craiga Breena.

Kalle Rovanperä: „Opravdu se těším na návrat do Lotyšska. Mám tolik dobrých vzpomínek z mých začátků a doufám, že uvidím mnoho přátel a známých tváří. Bude to rychlá rallye: trochu mix mezi Polskem a Estonskem, pokud jde o charakter. Jsem si jistý, že to bude opravdu velkolepé sledovat a bude to velký boj. Už je to sedm let, co jsem naposledy jel v Lotyšsku, takže si nemyslím, že se zkušenost bude moc počítat a budu se na to připravovat jako na každou novou soutěž.“

Elfyn Evans: „Těším se, až uvidím, o čem je Lotyšská rallye. Na papíře by to mohlo být svým charakterem docela podobné jako v Polsku. Jsem si jistý, že bude mít vlastní specifické výzvy a my je musíme objevit. V Polsku jsme v autě měli docela dobrý pocit a doufáme, že to budeme moci posunout dál, a věřím, že stále můžeme stavět na tom, co jsme se ten víkend naučili.“

Sébastien Ogier: „Bylo to docela nešťastné, co se stalo během našich příprav v Polsku. Nyní po nějakém odpočinku a dobré pomoci od mého lékařského týmu jsem se mohl docela rychle zotavit. Těším se, až budu zpátky v soutěžním voze v Lotyšsku. Výzva nové rallye je obecně něco, co se mi líbí, a to je jeden z důvodů, proč jsme tuto soutěž přidali do našeho programu. Cílem bude rychle najít cit pro velmi rychlé silnice poté, co jsme vynechali Polsko. Vždy se těším na novou výzvu.“

Takamoto Katsuta: „Bude hezké vrátit se do Lotyšska. Moje největší vzpomínka z mé poslední rallye tam je pravděpodobně největší nehoda mé kariéry. Byla to jedna z mých vůbec prvních rallye v Evropě. Bylo to v roce 2015 se Subaru Impreza. Teď to bude úplně jiný příběh.“

Škodovka jde za výhrou

Mladý jezdec Švéd Oliver Solberg má na Lotyšsko dobré vzpomínky. Vyhrál zde v letech 2019 a 2020, kdy se podnik pod názvem Rally Liepāja započítával do mistrovství Evropy v rallye. „Musím útočit, jít do toho naplno. V současné situaci v celkovém hodnocení mi pomůže pouze vítězství v kategorii WRC2,“ říká dvaadvacetiletý Švéd, který společně s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem dojel na nedávné Polské rally v kategorii WRC2 na druhém místě.

Solberg je v současné době na třetím místě průběžného pořadí kategorie WRC2. Zatímco celkově druhý Sami Pajari bude v Lotyšsku jedním z hlavních Solbergových soupeřů, vedoucí jezdec kategorie Francouz Yohan Rossel (Citroën) se této soutěže nezúčastní. Irská posádka Josh McErlean a James Fulton, která jede s vozem Škoda Fabia RS Rally2 také pod hlavičkou týmu Toksport WRT, patří k překvapením sezony 2024. V kategorii WRC2 se pravidelně řadí k nejrychlejším, na Portugalské rallye vystoupila na stupně vítězů a v Lotyšsku doufá v další vynikající výsledek.

Brit Gus Greensmith, další pilot jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, nenominoval Lotyšskou rallye jako jeden z podniků, na kterých bude bodovat do kategorie WRC2. Brit se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem zvítězili v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni. Od té doby Greensmith nasbíral pouze dva další mistrovské body. Chce získat zkušenosti s novou rallye v kalendáři WRC bez tlaku na dosažení špičkového výsledku. „Musím získat zpět svou sebedůvěru na rychlých šotolinových cestách, pak přijdou další dobré výsledky,“ věří Greensmith.

Věděli jste, že...

Poslední dva ročníky Rally Liepāja, která se nyní jmenuje Lotyšská rally, vyhrál tehdejší jezdec značky Škoda domácí jezdec Mārtiņš Sesks?

Rally Liepāja se poprvé jela v roce 1981?

Rally Liepāja byla v roce 2013 poprvé součástí mistrovství Evropy v rallye?

V roce 2014 se Esapekka Lappi stal prvním jezdcem značky Škoda, který vyhrál Rally Liepāja?

Program Lotyšské rallye

Čtvrtek 18. 7. – 19.05 RZ1 (11,13 km).

Pátek 19. 7. – 9.00 RZ2 (4,99 km), 9.45 (27,56 km), 11.00 RZ4 (17,86 km), 13.30 RZ5 (4,99 km), 14.15 RZ6 (27,56 km), 15.30 RZ7 (17,44 km), 16.20 RZ8 (20,52 km). Etapa celkem 132,05 km.

Sobota 20. 7. – 7.20 RZ9 (18,87 km), 8.35 RZ10 (17,52 km), 10.30 RZ11 (23,04 km), 12.05 RZ12 (12,64 km), 15.15 RZ13 (10,09 km), 16.05 RZ14 (12,64 km), 18.05 RZ15 (6,64 km), 19.15 RZ16 (2,56 km). Etapa celkem 104,0 km.

Neděle 21. 7. – 7.55 RZ17 (18,70 km), 9.05 RZ18 (13,34 km), 10.55 RZ19 (18,70 km), 13.15 RZ20 (13,34 km). Etapa celkem 64,08 km.

Průběžné pořadí (po 7 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 136 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 121; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 115; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 92; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 91; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 63; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 58; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 27; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 23; 11. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 20; 12. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 14; 13. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 14. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 9; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 18. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 20. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 22. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 26. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 27. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 311 bodů; 2. Toyota 301 bodů; 3. Ford 156.

Vedení v soutěži: Rovanperä 37, Ogier 27, Neuville 25, Evans 12, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Tänak 6.

Vítězové RZ: Neuville 37, Rovanperä 23, Ogier 22, Tänak 17, Evans 11, Katsuta 7, Fourmaux 5, Lappi 4, Sordó 3, Mikkelsen 3, Linnamäe 1.