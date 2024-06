Polská rallye v cíli: Rovanperä: Přišel, viděl a zvítězil

Finský jezdec Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) vyhrál Polskou rallye, která byla sedmým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Původně zde neměl startovat, ale několik desítek hodin před startem přiletěl do dějiště soutěže. Nahradil Sébastiena Ogiera, který se zranil po havárii během seznamovacích jízd.

Nedělní sekce se odehrávala blíže k servisnímu parku v podobě dvou opakovaných průjezdů erzet. Zkoušku zakončila 10,73 kilometrů dlouhá Power Stage, kde získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Poslední den soutěže už proběhl bez zásahu organizátorů vůči chováním diváků, kteří během předchozích dvou dnů způsobili přerušení či zrušení pěti rychlostních zkoušek.

Šanci si vzal sám

Nor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) má za sebou 135 podniků světového šampionátu, během kterých se třikrát radoval z výhry. Naposledy se tak stalo v Austrálii 2016, když triumfoval s Volkswagenem Polo R WRC. Mimochodem ve stejné sezoně zvítězil také v Polsku. Závěrečný den začínal se ztrátou 9,4 sekundy na lídra soutěže Rovanperu, ale o šance se připravil hned v neděli dopoledne. V polovině 20,8 kilometrů dlouhé zkoušky trefil pravým zadkem svého vozu kamenitý břeh, což způsobilo defekt. Mlátící a trhající se guma pak utrhla většinu pravé zadní karoserie jeho vozu a také narazila na jeden z chladičů hybridního systému.

„Snažili jsme se vytvořit na Kalleho tlak, ale taková je rallye. Teď už záleží jenom na tom, abychom dostali auto do cíle a s co nejlepším výsledkem v daných možnostech,“ prohlásil norský jezdec. Mikkelsen nebyl jediným, kdo se nechal nachytat na rychlé, ale úzké trati erzety, která otevírala nedělní program. Irský jezdec kategorie WRC2 Josh McErlean praštil se svým vozem o balík slámy u stromu na výjezdu ze závěrečné zatáčky etapy a prolétl letmým cílem pozpátku. Erzetu dokončil, ale soutěž pro něj skončila, protože při nárazu utrhl pravé zadní kolo své Škody Fabia RS Rally2. „V poslední zatáčce se to přitvrdí na samém konci. Bohužel už toho nemůžeme více udělat. Omlouváme se týmu,“ řekl čtyřiadvacetiletý McErlean.

Zavolat nám byl dobrý nápad

Třiadvacetiletý Rovanperä měl situaci pod kontrolou, ačkoliv před závěrečným dnem varoval. „Nemohli jsme mít dostatečný čas na přípravu, chybějí nám poznámky ze seznamovacích jízd. Neděle bude ještě dlouhá,“ říkal. Poslední den však jel naprosto skvěle. Ze čtyř zkoušek jednu vyhrál, jednou byl druhý, třetí a čtvrtý. Bodoval také na závěrečné Power Stage. V cíli měl k dobru téměř půlminutový náskok před týmovým kolegou Elfynem Evansem. Díky tomuto double se Toyota vrátila na první místo v hodnocení značek.

Rovanperä absolvuje letos na vlastní přání omezený program ve světovém šampionátu. Ve Švédsku a Portugalsku havaroval, ale vyhrál keňskou Safari rallye a teď neplánovaně také v Polsku. „Všechno nebylo úplně normální a máme za sebou úžasný týden. Musím říci, že jsme tvrdě pracovali, neztráceli čas a teď se opravdu cítím unavený. Nebyl to vůbec špatný nápad, že nám zavolali a my mohli přijít. Určitě jsme týmu hodně pomohli, získali opravdu dobré body pro týmový šampionát,“ zhodnotil Rovanperä své třinácté vítězství v 69. startu v MS.

Sledovaní kluci z Pobaltí

Tuplovaným smolařem soutěže se stal Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), který vyhrál vstupní supererzetu. V pátek ráno však trefil v rychlosti 189 km/h jelena a musel poškozený vůz odstavit. V sobotu se do soutěže vrátil, ale po třech zkouškách vůz odstavil. Soustředil se na neděli, která je podle nového systému zvlášť bodována. Estonec byl ve čtyřech erzetách nejrychlejší a k sedmi bodům přidal další čtyři zua druhé místo na poslední zkoušce soutěže Power Stage.

Bude však muset sáhnout na své fin anční konto. Pokud za něj ovšem neuhradí pokutu tým. Tänak totiž dostal pět tisíc eur pokuty za to, že odstranil pásku ze sání vzduchu na svém voze, který byl ještě v uzavřeném parkovišti před závěrečnými rychlostními zkouškami. Sportovní komisaři rozhodli, že se jedná o porušení článku 2.13 Sportovních předpisů FIA WRC pro rok 2024, a uplatnili pokutu pro tým Hyundai za další porušení podobných pravidel na loňské řecké Rallye Acropolis. „Řidič byl upřímný a vysvětlil, že omylem začal odstraňovat pásku, když se posádka chystala nastoupit do vozu. Za tímto činem nebyl žádný úmyslný důvod a byla to prostě svalová paměť a nedobrovolná a nevědomá akce,“ uvedli komisaři mimo jiné ve zprávě k danému prohřešku.

Hrdinou soutěže byl naopak lotyšský jezdec Mārtiņš Sesks, který debutoval s vozem nejvyšší specifikace Rally1. Jeho Ford Pum a Rally navíc nebyl vybaven hybridním pohonem. Do cíle dorazil na pozoruhodném pátém místě. Kandidát na titul mistra Evropy začal druhým časem na supererzetě a poté si své tempo pečlivě kontroloval. V průběhu soutěže neudělal jedinou závažnější chybu. „Poslední den jsme jeli naprosto v pohodě ve svém tempu a už se těšíme, až se za pár týdnů zase vrátíme do auta,“ konatattoval čtyřiadvacetiletý Sesks.

Konečné pořadí (po RZ19 z RZ19)

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +2:33:07,6; 2. Evans, Märtin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +28,3; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +42,7; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:10,8; 5. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +1:47,0; 6. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) +2:16,6; 7. Munster, Loukka (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +2:18,0; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:26,7; 9. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:50,7; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:12,7; 11. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +9:14,0; 12. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +8:14,6; 13. Loubet, Pascaud (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +9:17,6; 14. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +9:22,8; 15. Joona, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:26,7; 16. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:27,4; 17. Greensmith, Anderssaon (Brit. Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:05,5; 18. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +10:16,6; 19. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +10:16,6; 20. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +12:23,4; … 31. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +27:37,6; 40. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:39:47,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 7 ze °13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 136 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 121; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 115; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 92; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 91; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 63; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 58; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 27; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 23; 11. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 20; 12. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 14; 13. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 14. Sesks (Lotyš./Ford Puma REally1) 9; 15. 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 18. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 20. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 22. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 26. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 27. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 300 bodů; 2. Hyundai 298; 2. 3. Ford 152.

Vedení v soutěži: Rovanperä 37, Ogier 27, Neuville 25, Evans 13, Lappi 12, Katsuta 6, Tänak 6, Mikkelsen 6.

Vítězové RZ: Neuville 37, Ogier 22, Rovanperä 22, Tänak 17, Evans 11, Katsuta 7, Fourmaux 5, Lappi 4, Sordó 3, Mikkelsen 3, Linnamäe 1.

Výsledky jsou neoficiální.