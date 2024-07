Rallye Bohemia v cíli: Stříteský vydržel tlak a zopakoval loňskou výhru

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Druhý a závěrečný den soutěže bylo na programu pět rychlostních zkoušek v celkové délce 74,30 kilometrů. Dopoledne a přes poledne čekaly na posádky dva průjezdy erzetami Radostín a Kvítkovice a program letošního ročníku uzavřela městská erzeta v Mladé Boleslavi.

Řežba o desetiny sekundy

V neděli začínal vedoucí Dominik Stříteský s náskokem tří sekund na druhého Filipa Mareše a obhájce domácího titulu Jan Kopecký byl třetí s mankem čtrnácti sekund. Dopoledne byl Stříteský vždy rychlejší než jeho nejbližší soupeř a navýšil svůj náskok o 1,8 sekundy. O vyrovnanosti domácí špičky svědčí například fakt, že na zkoušce dlouhé 22,74 kilometru se od druhého do čtvrtého místa seřadili tři jezdci v pouhých dvou desetinách sekundy!

„Nebylo to jednoduché, na první zkoušce bylo ještě místy vlhko a trochu to klouzalo. Přesto musíme jet pořád nadoraz, protože soupeři za námi čekají a stačí malé zaváhání a hned vám sekundy naskakují,“ komentoval situaci Stříteský a jeho pronásledovatel Mareš dodal: „Zvolili jsme správné obutí, ale pořád nám chybí ještě více rychlosti a Dominik nám po desetinkách ujíždí. Auto jede skvěle, takže musím já samotný ještě něco přidat.“

Jak řekl, tak udělal. Mareš při opakovaných průjezdech byl tentokrát rychlejší, stáhl tři sekundy a do finiše v ulicích Mladé Boleslavi nastupoval se ztrátou pouhých 1,8 sekundy. V ulicích města nevypustil podle svých slov ani metr, ale poslední zatáčky se mu nepodařily, trefil obrubník, ale soutěž dokončil. V závěrečné erzetě byl nakonec nejrychlejší Stříteský, který vyhrál pátou Erótu v letošním ročníku

Letošní soutěž začal sice Jan Kopecký nejrychleji, ale třetím místem si pojistil druhé místo v průběžném pořadí národního šampionátu. „Užili jsme si nedělní den v rámci možností a je neuvěřitelné, jak dokážeme jet všichni vyrovnaně s nepatrnými odstupy. Auto fungovalo po všech stránkách výborně, tak, že jsme jenom řešili, zda obujeme střední nebo tvrdou směs pneumatik. Mrzí mě dva průjezdy sobotní zkouškou Zvířetice, kde jsme byli nejprve trochu opatrní a v dalším průjezdu přebrzdili jednu odbočku,“ konstatoval Kopecký.

Pech a Kohn byli nadšeni

Se svým vozem Ford Focus RS WRC 06 sice Václav Pech nemůže podle sportovních řádů bodovat do absolutního pořadí českého mistrovství, ale na tratích patřil tradičně k nejrychlejším. Z dvanácti zkoušek vyhrál čtyři. „Nedělní erzety to byla ta správná rallye. Jelo se hodně v lese, místy to klouzalo, objevilo se tam několik míst, na kterých se mohl jezdit nechat nachytat. Pěkně jsme si tohle svezení užili,“ zhodnotil Pech své letošní účinkování na „Bohemce“.

Po výhře na předchozím domácím podniku v Hustopečích, skončil Adam Březík tentokrát až na pátém místě. „Začalo to už v sobotu, kdy jsme netrefili správné gumy a pokračovalo to v neděli. V lesích jsem si často nebyl jistý a dělal zbytečné chyby,“ komentoval svůj výkon Březík. O místo za ním dojel Erik Cais, který doplatil na defekt levého zadního kola v jedné ze sobotních zkoušek, kde ztratil 45 sekund. „Je znát, že kluci mají se zdejšími zkouškami mnohem více zkušeností než já. Na řadě míst a zatáček si nejsem stoprocentně jistý, zda to můžu podržet, abych neublížil autu. Jedu na to, na co v tuto chvíli mám,“ řekl Cais.

Zajímavostí soutěže byl start českého talenta roku Filipa Kohna, který v mistrovství světa startuje v kategorii WRC3 s vozem Ford Fiesta Rally3. Tentokrát se však objevil se speciálem Škoda Fabia RS Rally2, který připravil rakouský tým pod vedením Raimunda Baumschlagera. „Bylo to krásné svezení a auto neuvěřitelně funguje. Zejména v neděli jsem si na mnoha místech říkal, že bych mohl jet ještě rychleji. V některých zatáčkách jsem si nebyl jistý, ale podvozek fungoval naprosto jedinečně. S přesednutím do méně rychlejšího speciálu Rally3 nebudu mít problém, takové změny nejsou složité. Pro příští rok by mě lákalo závodění s vozem Rally2, ale chce to dát dohromady odpovídající rozpočet a také smysluplný jezdecký program,“ uvedl Filip Kohn.

Konečné pořadí Rallye Bohemia:

1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 1:25:38,7; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +3,4; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +14,4; 4. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +36,8; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +1:14,1; 6. Cais, Bacigál (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:34,5; 7. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia RS Rally2) +2:42,8; 8. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally) 2:50,6; 9. Jirásek, Machů (Skoda Fabia R5) +1:42,9; 9. +3:16,1; 10. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N Rally2) +4:05,0; 11. Jírovec, Jindra (Toyota GR Yaris Rally2) +4:29,6; 12. Brož, Těšínský (Škoda Fabia R5) +5:17,7; 13. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +5:35,3; 14. Sýkora, Palivec (Škoda Fabia R5) +5:40,3; 15. Tomek, Baďura (Škoda Fabia Rally2 evo) +6:19,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Stříteský 161 bodů; 2. Kopecký 138; 3, Březík 121; 4. Cais 105; 5. Mareš 87; 6. Jirásek 72; 7. Cvrček 67; 8. Vlček 50; 9. Trojan 33; 10. Jírovec 28

Výsledky jsou neoficiální.