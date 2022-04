Přijde Monako o pořádání velké ceny formule 1?

Monacký okruh je po italské Monze okruhem s nejvíce účastmi v historii šampionátu formule 1. Monako však nemá pro pořádání příštích ročníků smlouvu a zvěsti naznačují, že by k jejímu prodloužení ani nemuselo dojít.

Formule 1 zažívá v posledních letech obrovský rozmach. Za růst značky jako takové může určitě Libertia Media - společnost, která formuli 1 vlastní od roku 2017. Její přístup je mnohem otevřenější širšímu publiku, než tomu bylo za dob předchozího vlastníka Bernieho Ecclestona.

Zájem o pořádání závodu F1 má tak čím dál více destinací. Kalendář není nafukovací do nekonečna, i přesto, že se nynější šéf F1 Stefano Domenicali nechal slyšet, že s potenciálem veškerých zájemců bychom se mohli dostat až na 30 závodů. Zároveň však dodal, že je důležité najít rovnováhu mezi novými destinacemi a historickými okruhy, které tvoří DNA tohoto sportu.

Pro letošní rok má mít kalendář F1 třiadvacet závodů. Odškrtnout si kvůli stále trvající válce můžeme závod v Rusku, s nímž F1 rozvázala dlouholetou smlouvu, ve které byl od příštího roku zahrnut nový okruh v okolí Petrohradu. Rusko by podle spekulací měl nahradit Katar, který se v šampionátu premiérově objevil v minulém roce a v témže roce také podepsal smlouvu na pořádání velkých cen po dobu deseti let od roku 2023.

Od příštího roku je nově ohlášen noční závod v Las Vegas, což znamená, že USA bude mít s Miami a Austinem již třetí podnik v nabitém kalendáři. Po několikaleté odmlce kvůli pandemii koronaviru by se příští rok měl také vrátit závod v Číně.

Pro rok 2023 jsme se současným kalendářem na 25 závodech - Concordská dohoda umožňuje 24 závodů. Je tedy jasné, že minimálně jeden ze současných okruhů z kalendáře královny motorsportu zmizí. Který to bude? Smlouvu o pořádání pro příští rok nemají čtyři závody - Francie, Belgie, Mexiko a Monako. Je vůbec možné, že by o svojí grand prix mohlo přijít legendární Monako?

Žádná jiná velká cena nemá v kalendáři takový společenský statut - přístav, kasina, přehlídky, krásné ženy.. To všechno patří k velké ceně Monaka. Nyní je také velkým lákadlem účast domácího závodníka Charlese Leclerca, který jezdí již čtvrtým rokem za Ferrari a dost možná bude letos úhlavním rivalem úřadujícího šampiona Maxe Verstappena v boji o mistrovský titul. Musí se však jedním dechem dodat, že kvalita závodů v úzkých uličkách monackého knížectví kvůli čím dál větším monopostům klesá. Za hybridní éry bylo v Monaku v podstatě nemožné předjíždět přímo na trati, což je pro dnešní čím dál více náročné publikum nepřijatelné. Větším dramatem zde bývá spíše kvalifikace, a tak by to určitě nemělo být.

Vedení formule 1 určitě čeká, jak se bude v Monaku závodit s novými formulemi, které byly navrženy pro těsnější kontakty - nová generace formulí ztrácí mnohem méně přítlaku v závěsu za druhým vozem. Může tohle v Monaku pomoci? To se dozvíme v neděli 29. května, kdy se bude konat letošní ročník ikonického závodu.

Za možným koncem Monaka však mohou být také peníze. “Pro Monako neexistuje žádná smlouva pro příští rok. Monako mělo vždy levný poplatek pro pořádání závodu, protože si myslí, že je důležitější než jakýkoliv jiný závod,” prohlásil novinář Joe Saward, který má na starosti F1 podcast.

Pokud bych si měl vybrat ze čtveřice destinaci, kterým končí smlouva, zvolím bez většího přemýšlení Francii s okruhem Paul Ricard, který od svého přijetí do kalendáře v roce 2018 nenabídl příliš mnoho zajímavých momentů.. Mexiko je díky současnému pilotovi Red Bullu - Sergiovi Perezovi, závodem se skvělou atmosférou. Okruh Spa-Francorchamps v Belgii je klasikou a byl by naprostý zločin se tohoto závodu zbavit.

A Monako? Možná jsem jenom zaujatý a moderní F1 se na tento okruh opravdu nehodí, ale já věřím, že i přes nudnější nedělní závody v ulicích monackého knížectví jde o neopakovatelnou událost, která by měla mít v kalendáři F1 své místo. Jaký máte názor na pořádání závodu v Monaku vy?

Autor: Dominik Kovář