Co všechno dělají jezdci F1 o závodním víkendu: Je to pořádná makačka!

Když usednete v neděli odpoledne před televizní obrazovku a chystáte se užít si přenos z velké ceny F1, jezdci mají za sebou již čtyři dny vcelku intenzivní práce.

Čtvrtek: Procházka po okruhu

Každý z dvaceti současných pilotů dorazí na trať rovnou z letiště a přivítá se s členy týmu. Převážná většina se pozdraví s každým zaměstnancem. Ovšem třeba Kimi Räikkönen tohle nikdy nedělal. Nikomu to ale nevadilo, protože všichni věděli, že jeho povahu nikdo za dvacet let nezměnil. Jednou z prvních povinností jezdce je, že si sedne do auta. „Závod od závodu se na autě věci mění. Dá se říci, že na konci sezony je vůz až o šedesát procent jiný než na jejím začátku. Jezdec proto vleze na krátkou chvíli do kokpitu. Inženýr s ním probere změny od předchozí velké ceny,“ říká český automobilový závodník Josef Král, který komentuje pro Svět motorů dění ve formuli 1.

Piloti často vyžadují například změnu výplně v opěrce hlavy. Pro ni existují tři různé specifikace pěny, které nejlépe absorbují nárazy v různých teplotních rozsazích. Světle modrá je pro studenější podmínky, růžová je střední a tmavě modrá pro teplejší počasí.

V každém týmu následuje úvodní brífink, takových se během víkendů uskuteční ještě řada. Na prvním se většinou řeší, co všechno bude probíhat o víkendu, jaká bude taktika na tréninky, které nové díly bude kdo zkoušet, co je na okruhu nového. Schůzky jsou vedeny na týmových kamionech, aby nikdo zvenčí nemohl poslouchat.

„Následuje procházka po trati. Tohle je ještě desítky let starý zvyk, kdy neexistovaly simulátory, případně nebyly na takové úrovni jako nyní. Ovšem pořád mají tyhle špacíry něco do sebe, protože si jezdec může důležitá místa fyzicky prohlédnout, aby věděl, co přesně kde může čekat,“ vysvětluje Král.

Kolem každého pilota se při pěší procházce pohybují inženýři, někdy také kondiční trenér, fotograf nebo tiskový mluvčí. Některé týmy jdou s oběma jezdci společně, jiné korzují nezávisle. Každý pilot dostane do ruky složku, jež by se dala označit jako návod na okruh. Jsou zde zachyceny všechny změny, kterými okruh od předchozího závodu prošel.

Svět motorů 04/2022

„Tratě se každým rokem mění. Takže jezdci se přesvědčí, jaký je stav asfaltu, kde jsou nerovnosti, převýšení, brzdné stopy, jak vypadají obrubníky, které lze přeskočit, jakým je lépe se vyhnout. Některé úseky se mohou otevřít, případně uzavřít před větrem. To je také dobré vědět,“ pokračuje Král.

Následuje brífink s ředitelem závodů, který trvá půl hodiny až čtyřicet minut. Pro některé jezdce nejsou informace nové, ale raději si je vyposlechnou znovu. Například Lewis Hamilton a Max Verstappen na obchůzky tratě nechodí.

Součástí čtvrtečního programu jsou také tiskové konference, kterých se musí zúčastnit všichni jezdci. Odehrávají se většinou po týmových dvojicích nebo usednou před kamerou dva jezdci náhodně. Stává se, že někteří piloti jsou kamarádi, a tak jdou na tiskovku v rouškách společně.

Pátek: Noční není výjimkou

Závodní program začíná v pátek dopoledne. Jezdci bydlí co nejblíže okruhu a při cestě na něj v drtivé většině nesedí za volantem. „Je to ustálený nepsaný zvyk, aby se pilot nezabýval myšlenkami na řízení a soustředil se jen na závodní auto. Navíc hrozí riziko nehody, třeba i nezaviněné. Když jsem jezdil v roce 2012 za tým Arden, což byla juniorka stáje Red Bull F1, měli jsme ve smlouvě výslovně zakázáno, abychom během závodního víkendu řídili civilní auta,“ říká Král.

Ostrý program začíná instalačním kolem na začátku prvního volného tréninku. Testování mimo v sezoně je zakázáno, takže týmy nyní musejí najít způsob, jak si ověřit funkčnost nových dílů. A právě úvodní trénink slouží k tomu, aby si potvrdily, co a jak na autě funguje. Díly sice byly ověřeny v aerodynamickém tunelu nebo na simulacích, ale realita ne vždy odpovídá teoretickým předpokladům.

„Před každým tréninkem i po něm probíhají schůzky, kterých se zúčastní jezdec, jeho inženýr a takzvaný performance inženýr. Volně přeloženo je to odborník na výkonnost. Prvně jmenovaný se soustředí vyloženě na vůz a technické informace, které z jeho chování na trati má. Druhý řeší, co dělá pilot s autem na trati. Jsou to dva lidé, kteří jezdce ždímou se snahou dostat z něj co nejvíce informací,“ vysvětluje Král.

Tréninky skončí v pátek ve tři odpoledne, ale někteří jako například Sebastian Vettel odjíždějí z trati třeba až v jedenáct večer. Je to normální? „Není to vzácná výjimka. Také jsem se zdržoval v boxech takhle dlouho, když to bylo nutné,“ směje se Král.

Co všechno může jezdec s lidmi v týmu řešit? „Závodník se snaží vysvětlovat, co a kde musí s autem na trati dělat, aby získával potřebné desetinky. Performance inženýr sice protestuje, že takhle se jezdit nedá, ale závodní inženýr poslouchá a vymýšlí, co a jak s autem udělat, aby mohl „jeho“ závodník zrychlit. O tom, jak se auto chová v jedné zatáčce, se dá mluvit desítky minut. Takových zatáček může být na okruhu dvacet i víc,“ říká Král. Když si tahle čísla vynásobíme, dojdeme snadno k několika hodinám diskusí, které se mohou protáhnout až do noci.

Sobota: Kvalifikace rozhoduje

Dopolední trénink je poslední před odpolední kvalifikací. Týmy ho používají pro konečné změny nastavení auta a rozhodnutí o kvalifikační strategii. Kolik okruhů absolvují v každé části tréninku, jaké množství paliva je potřeba a kdy je nejlepší čas vyrazit z boxů, aby se piloti vyhnuli provozu na okruhu.

Jakmile začne kvalifikace, vozy přejdou do podmínek „uzavřeného parkoviště“ až do začátku závodu. V praxi to znamená, že možnost cokoliv na autech změnit je velmi omezená. Vozy, které dokončí závěrečnou část kvalifikace, musejí na technickou přejímku na kontrolu, než se vrátí zpět do garáží. Všichni ostatní se mohou rovnou vrátit ke svým týmům. Ať jsou kdekoli, na každý vůz neustále dohlíží technický komisař Mezinárodní automobilové federace (FIA).

Týmy dokážou v podmínkách uzavřeného parkoviště hodně. Startovat motory, odstraňovat palivo, testovat elektroniku, odvzdušňovat brzdy, vypouštět z auta provozní kapaliny, pracovat s částmi karoserie, a dokonce měnit úhel a nastavení předního křídla. Jakékoli poškozené díly lze opravit nebo vyměnit za identické, v případě potřeby lze dokonce udělat kompletní přestavbu. Existují výměny převodovky, pohonné jednotky a jejich součástí, které jsou však trestány ztrátou míst na startu závodu. A je jedno, zda díly měníte preventivně, nebo za poškozené při nehodě. U všeho jsou samozřejmě i nadále neustále přítomni technici FIA.

Na závodních vozech lze po kvalifikaci pracovat až tři a půl hodiny. Poté je mechanici přikryjí a nikdo se jich nesmí dotknout až do neděle.

Stratégové v jednotlivých týmech mají na sobotu večer jasně vymezenou práci. K dispozici mají mnohem přesnější data, se kterými si mohou hrát. Mají také méně proměnných, protože znají pozici svých jezdců na startu. Vytvářejí závodní simulace, prověřují možné scénáře závodu. Například jak může zisk nebo ztráta místa na startu či uvíznutí za pomalejšími auty ovlivnit nejlepší strategii.

Co dělají závodníci, než se uloží do postele? Je to hodně individuální záležitost. Jsou piloti, kteří kondičně trénují v průběhu víkendu, někteří si potrpí na rehabilitaci, jiní vyhledávají vířivky a wellness. „Patřím k lidem dávajícím v sobotu večer přednost klidu. Žádné aktivity s výjimkou několika strečinkových cviků. Chci si uzavřít tělo, nehodlám si ho ničím rozhodit. Ovšem i když se snažíte, jak můžete, z hlavy nikdy nevytěsníte, že vás čeká příští den závod,“ vysvětluje Král.

Neděle: Stres, zda zařadím

Budíček je hodně brzy. Dopoledne si jezdec odbude veškeré mediální povinnosti, absolvuje závěrečnou schůzku s inženýry a týmovým kolegou, kde je určena taktika pro závod. Pak má jezdec hodinu, někdy půldruhé času, než musí usednout do auta. To je doba, kterou má jezdec sám pro sebe.

„Bývalý mistr světa Nico Rosberg dával přednost fotbálku, Daniel Ricciardo od McLarenu si hraje s míčkem, aby si procvičoval postřeh. Osobně dávám přednost spánku. Nemám problém kdykoliv na závodech spát, když to lze,“ říká Král.

Boxová ulička se otevírá čtyřicet minut před seřazovacím kolem. Přichází čas, kdy jezdci přijedou se svými auty na start, krátce opustí kokpit, aby měli klid sami na sebe. Pak znovu nastoupí a vydají se do zahřívacího kola.

„Přichází pro jezdce nejvíce stresující chvíle celého víkendu. Čeká, zda naskočí motor a podaří se mu zařadit rychlost. Pokud přijede první na start, čeká, než se startovní pole za ním seřadí. Mezitím vyřadí rychlost. Pak už věří, že až se rozsvítí startovní světla, povede se mu znovu zařadit,“ vysvětluje Král. „Samotný závod už takový stres není. Když vyhrajete, nebo jste na stupních, únava z vás po závodě rychle vyprchá,“ popisuje své zkušenosti.

Jakmile závod skončí, následuje oslava, nebo se děje něco jiného? Ještě v průběhu velké ceny někteří členové týmu balí vybavení a připravují ho na transport. Pokud to jde, několik hodin po skončení závodu sedí většina pilotů již na letišti, či dokonce v letadle. „Slaví se vždycky po Monte Carlu koncem května a po Maďarsku v závěru července. Takhle už je to roky zavedené. Všichni ze světa formule 1 s tím počítají a zařizují si podle toho program. Tyhle akce bývají hodně diskrétní a na veřejnost se nedostanou žádné informace,“ dodává s úsměvem Josef Král.

Jací lidé tvoří jezdcův tým

Kdo patří do skupiny lidí, kteří se pohybují kolem samotného pilota formule 1? V první řadě jeho závodní inženýr, který musí být něco jako jezdcův starší bratr. Mezi oběma musí fungovat chemie lidských vlastností a důvěry, protože inženýr musí přesně znát smysl toho, co mu jezdec při závodech říká, a okamžitě porozumět i do nejmenšího detailu.

Další nutnou osobou je trenér, který se stará jezdci o celý víkendový program, doporučuje mu, co pít, kdy a co jíst. Pokud je potřeba, postará se o fyzickou rehabilitaci závodníka. U sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona tohle dělá bývalá novozélandská pozemní hokejistka Angela Cullenová, která ho vozí také na závodní okruh a venčí jeho psa Roscoea. Třetím do party je tiskový mluvčí, jenž je většinou členem týmu. Sjednává všechny rozhovory, je u nich přítomen, všechno nahrává a archivuje.