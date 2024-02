Příští Audi TT vzniká na čistém listu papíru, značka však nechce ztratit zákazníky

Během pěti nebo deseti let by svět měl spatřit nástupce Audi TT, který bude jezdit na elektřinu, bude vypadat i znít jinak a také má dostat nové jméno. Dynamiky by se mu však nedostávat nemělo a verze RS bude od zbytku variant zásadně odlišná.

Koncern Volkswagen, zdá se, začíná do světa pomalu pouštět informace o elektrické budoucnosti svých malých sportovních aut. Před nedávnem britský web Autocar odhalil řadu informací a spekulací o možném návratu Volkswagenu Scirocco, nyní se totéž médium věnuje nástupci Audi TT.

Stejně jako dosud mají tato auta sdílet platformu, nově to ovšem nemá být s golfem či octavií, nýbrž s Porsche Cayman a Boxster. O chystané novince čtyř kruhů se rozhovořil Daniel Schuster, mluvčí Audi za oblast technického vývoje, a Rolf Michl, šéf divize Audi Sport.

„Vzali jsme čistý list papíru. (…) Nejde o to, jen se podívat, co máme, a říci si, že by bylo cool z toho udělat elektromobil. Jde o to, co bude skvělým doplněním nabídky,“ řekl Schuster. Doplnil, že je důležité rozlišovat mezi běžnými modely a verzí RS, že musí „na vrcholu být ikona“.

Podle Rolfa Michla je vývoj nástupce TT pro automobilku „spousta práce“, protože „nechce ztratit stávající zákazníky“. Samozřejmě, přechod z charismatického pětiválce (ve verzi RS) na elektropohon bude pro některé z nich jistě příliš velkým krokem; Michlova slova si lze vykládat tak, že nechtějí postavit něco diametrálně odlišného od poslední generace TT.

Video se připravuje ...

„Neorientoval bych se jen podle velikostí, konceptů, designů. Musíte mít základní portfolio, které musí být dobře vyvinuté. A pak vůz musí sedět do toho portfolia i ke značce Audi. Je to docela unikátní zadání,“ dodal Michl.

Po designové stránce se nerozhovořil ani jeden zástupce automobilky, Schuster však slíbil, že novinka „nebude pouhou náhradou“ TT. Přístup Audi není „vyndat spalovací motor, namontovat elektromotor“ a tvářit se, že je hotovo.

Automobilka také nechce uměle vytvářet charakteristický zvuk pětiválce, který by byl u elektromobilu samozřejmě falešný. „Měli jsme nějaké prototypy, v nichž jsme imitovali zvuk pětiválce, a vůbec to k sobě nesedělo. Zvuk musí mít orientaci na zákazníky, ale zároveň musí být specifický,“ vysvětlil Michl.

Také podle něj zůstane klíčová jízdní dynamika. „Překvapí vás. Musíme v něm odrazit DNA modelů RS. Nebude lepší nebo horší, jen jiné,“ dodává Michl k chystanému vozu.

Poslední TT se spalovacími motory zmizelo z nabídky v loňském roce. Nástupce by mohl být na světě podle Schustera „během pěti nebo deseti let“ a mohl by mít i jiné pojmenování.