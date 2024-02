Volkswagen Scirocco se může vrátit jako elektromobil s prvotřídní technikou

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kupé Scirocco, které značka Volkswagen začala vyrábět v roce 1974 a pak znova v roce 2008, si získalo řadu fanoušků. Prodeje však vedla jiná, praktická auta, a tak koncern v rámci šetření a zeštíhlování nabídky o ne tak dobře prodávané modely život scirocca v roce 2017 ukončil. Nyní to vypadá, že by se tento model do nabídky mohl vrátit, alespoň dle britského magazínu Autocar.

Ten uvádí, že Volkswagen zkoumá interní návrhy designu, techniky a výrobních postupů pro kupé s elektrickým pohonem a vzhledem inspirovaným 70. léty minulého století. Má být součástí elektrických sportovních čtyřčat, sourozenců chystaných Porsche Boxster a Cayman. Další tři vozy by byly nástupce Audi TT, produkční verze konceptu Cupra Dark Rebel a právě scirocco.

To by znamenalo, že by scirocco mohlo po jízdní stránce být lepší než kdy dříve. Podobně jako Audi TT bylo vždy založeno na koncernové technice s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Techniku nové generace „sedmsetosmnáctek“ však vyvíjí Porsche s cílem zajistit vozům špičkové jízdní vlastnosti a současný boxster a cayman po této stránce představují extrémně vysokou laťku.

Jízdní vlastnosti prioritou

Elektrický golf, který má být nástupcem dnešního modelu ID.3, má stát na nově vyvíjené platformě SSP. Tu ale podle Britů boxster a cayman – a případné scirocco – nedostanou, protože pro tato auta Porsche upravuje vlastní platformu PPE. Samozřejmostí je standardní pohon zadních kol a možnost přidat druhý elektromotor pro pohon předních kol.

Tato platforma také vzniká s cílem na co nejnižší posez za volantem, podobně jako tomu bylo u J1, kterou využívají Porsche Taycan a Audi e-tron. Klíčovým prvkem má být umístění baterie za kabinou, podobně jako mají dnešní 718 svůj spalovací motor. A protože boxster bude samozřejmě roadsterem, při vývoji platformy se s tím počítá a torzní tuhost bez pevné střechy má být vynikající.

Porsche a cupra mají být dvousedadlové vozy, naopak scirocco a TT mají mít i zadní sedačky, což by ukazovalo na delší rozvor náprav. Výkon scirocca by mohl být od 300 do zhruba 400 koní; takové číslo by podle Britů mohla nabízet verze R, která bude mít dva elektromotory a pohon všech kol.

Na designu scirocca se údajně začalo pracovat chvíli poté, co se Andreas Mindt stal šéfdesignérem osobních vozů Volkswagen. Ten právě několikrát zmínil původní scirocco, navržené italským designérem Giorgettem Giugiarem, když hovořil o svých vizích pro designové směřování budoucích volkswagenů.

„Scirocco bylo jedno z prvních aut, které použilo ostré a nízké linky k tomu, aby vozu pomohlo vypadat nižší,“ cituje ho magazín. „Je to designérský trik k zmenšení objemu a výsledkem je silnější a sportovnější postoj. To je ta tajná přísada, která činí auto lákavým,“ dodal.

Samozřejmě, ještě není nic jisté a všechno bude záviset na tom, zda vůz posvětí Thomas Schäfer, šéf osobních vozů Volkswagen. Pokud se tak stane, na trhu by mohl být někdy kolem roku 2028 a vyrábět by se mohl v německém Osnabrücku spolu s malými sporťáky Porsche.