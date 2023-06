TEST Audi TTS Roadster – Stylová rozlučka s nebem nad hlavou

Výbava testované sestavy

Modrá barva Turbo, Kotoučové brzdy přední/zadní červeně lakované, Climatronic s regulaci stlačeného vzduchu, bez freonů, Dodatečné zimní pneumatiky, Externí, Aux-ln, USB typ A, 2x USB zásuvka, Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom.zatmavovánim, Ostřikovače světlometů, Matrix-Beam, LED hlavní světlomety, Odbočovací světla a světla pro jakékoli počasí, Regulace sklonu světlometů autom./dyn.se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1), Zadní skupinová svítilna s technikou LED, Folierung Audi Ringe, Navigace plus, Nastavení sedadel, elektrické pro obě přední sedadla, odkládací sada 1, online služba (bez jednotky pro online konektivitu, s kódováním hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem), Parkovací asistent, Potahy sedadel kůže, Prodloužená záruka 3 roky (max. 100 000 km), Přídavné vnitřní osvětlení, Rozpoznávání dopravních značek, Zadní kamerový systém, Sound paket "branded", Střední loketní opěrka v předu, Systém pro automatické udržování rychlosti plus omezovač rychlosti, TTS competition plus, Vnější zpětné zrcátko s autom. zatmavováním, el.sklopné, Zvláštní barevná výbava, Šíjový ventilátor Kč