Příští Volvo XC90 může být posledním vozem značky se spalovacím motorem

Už za pět let by 50 % prodejů Volva měly tvořit elektromobily. A vedení značky nevylučuje, že příští generace Volva XC90 bude posledním vozem se spalovacím motorem.

V loňském roce představilo Volvo svůj vůbec první sériově vyráběný elektromobil XC40 Recharge. To je však jen první vlaštovka, na kterou chce automobilka v dalších měsících a letech navázat. A to tak intenzivně, aby v roce 2025 tvořily elektromobily polovinu prodejů.

Šéf značky Håkan Samuelsson si dokonce myslí, že chystaná třetí generace vlajkového SUV Volvo XC90 by mohla být posledním vozem značky, pod jehož kapotou najdeme spalovací motor. „Stále více a více se soustředíme na elektromobily. Záleží na tom, jak rychle budou chtít zákazníci přesedlat a jak rychle se rozroste infrastruktura. Naší ambicí je určitě to, že chceme být čistě elektrickou společností dříve, než to bude nakazovat legislativa v některých zemích,“ uvedl v Samuelsson v rozhovoru pro Car and Driver.

Kromě toho se šéf automobilky rozpovídal také o budoucích elektromobilech. Máme prý očekávat menší i větší sourozence XC40 Recharge. Některé budou sdílet platformu s elektrickým SUV a Polestarem 2, jiné využijí techniku čínského mateřského koncernu Geely.

„Můžeme jen spekulovat, jak dlouho potrvá, než budou všechny prémiové vozy elektrické. My jsme dospěli k závěru, že pokud chceme být rychle rostoucí společností, měli bychom se zaměřit právě na tento segment,“ dodal Samuelsson k nesmělým plánům Volva.