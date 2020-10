Volvo emise netrápí, na CO2 může vydělávat stejně jako Tesla

Hybridním modelům značky Volvo se na evropském trhu evidentně daří, díky čemuž si značka nemusí příliš lámat hlavu s průměrnými emisními limity CO 2 . Ty jsou přitom v současnosti pořádně nákladným strašákem pro většinu automobilek.

Jistě není potřeba znovu dlouze rozebírat, kde je zakopaný pes, přesto si pojďme připomenout to nejdůležitější. Podle nařízení EU musí výrobci automobilů stlačit své průměrné emise v tomto roce pod 95 g CO 2 na kilometr, jinak budou čelit výrazným pokutám. Ty se přitom budou odvíjet od počtu prodaných aut a výsledných emisních limitů.

EU ovšem automobilkám situaci částečně zlehčila několika drobnými ústupky. V prvních letech si například automobilky mohou „vícenásobně“ připsat prodané elektromobily a plug-in hybridy. Nejúspěšnější a nejčistší značky pak mohou své emisní povolenky dokonce prodávat, pokud jim to situace umožní.

Volvo by přitom mělo patřit v oblasti elektrifikace možná i k premiantům. Téměř každé třetí prodané auto by totiž mělo být hybrid, což značce v kombinaci s malým množstvím čistých elektromobilů pod značkami Volvo i Polestar výrazně pomohlo snížit emise CO 2 opravdu nízko.

„Jsme v dobré pozici. Rozhodně nebudeme platit pokuty. Ve skutečnosti bychom mohli podpořit naše konkurenty, pokud by chtěli,“ uvedla Carla de Geyseleer, vrchní finanční šéfka Volvo Cars, v rozhovoru pro Financial Times.

Volvo prý zatím nejedná s žádnou konkrétní automobilkou o možnosti prodeje emisních CO 2 povolenek, do budoucna to však není vyloučené. Například koncern FCA obchoduje s emisními povolenkami od Tesly (která jich má plné kapsy), zatímco VW si chce do nástupu vlastních elektromobilů pomoci emisními povolenkami od britsko-čínského MG.

Zpátky ale k automobilce Volvo, která má prý k dispozici emisní povolenky v hodnotě až cca 500 milionů euro. To by přitom mohla být pro řadu automobilek podstatně lepší investice, než platit obří pokuty. Získané finance pak Volvo plánuje investovat do dalšího vývoje.