Proč je muzeum Mercedesu nejlepší automobilovou galerií na světě

Strastiplné dějiny automobilového průmyslu tvořily jednotlivé značky odolávající existenčním problémům střídaným slavnými okamžiky. Toho času věhlasné společnosti za pár let krachovaly, aby se do popředí dostávaly zase jiní outsideři let minulých. Renomované firmy jako Saab či Lancia by mohly vyprávět, zatímco všechny nástrahy trhu dokázaly zvládat jen některé podniky.

Výdrž formovala automobilové stálice, kterým může vévodit například Ferrari, BMW, Audi, Aston Martin, Ford a také Mercedes-Benz. Třícípá hvězda historicky uváděla trendy, postupným úsilím se stala symbolem luxusu a daří se i v segmentu SUV nebo výkonných GT.

Průřez jednotlivými etapami existencí značky je k vidění ve Stuttgartu chytře hned vedle centrály. Dechberoucí výstavní síň sídlí na ulici Mercedesstraße 100 a přes cestu sedí nejužší vedení zaběhlé automobilky. Na dohled kancelářím je veřejně přístupná nevšedně obrovská a rozsáhlá sbírka exponátů, které připomínají léta minulá i současná.

Muzeum Mercedesu navrhl nizozemský architekt Ben van Berkel. Výstavní plocha 17 tisíc metrů čtverečných vypadá na nejlepší automobilovou galerii planety, protože v jedné zakázkově stavěné budově od suterénu do posledního spirálovitého patra stojí to nejlepší za téměř 100 let produkce. Ohlédnutí za minulostí navíc doplňují vizionářské exponáty předpovídané budoucnosti motorismu.

Mezi návštěvníky muzea je oblíbená například poválečná sekce zdobena nádherným okřídleným Gullwingem ze sestavy Mercedesů 300 SL. Místnost rázem připomíná uměleckou galerii, přičemž speciálně nasvícená verze Coupe je jedním z nejkrásnějších automobilů celého světa. Šestiválcové technice se dařilo také v závodním nasazení a s půvabnou elegancí exteriéru i interiéru jsou tyto Mercedesy sběratelsky žádaným artiklem nejvyšší priority.

Důležitou součástí působení Mercedesu je také závodění na nejvyšší úrovni. Zhruba půl století půstu od Formule 1 skončilo titulovou neporazitelností v letech 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Lewis Hamilton ovládl F1 stejně suverénně jako tovární servisní technici obsadili vedení poháru konstruktérů. Konkurence nestíhá a dominantní výkony zastiňují i nejlepší období Ferrari s Michaelem Schumacherem.

Do konce letošního roku potrvá velmi specifické výstavní téma. Expozice „Future Mobility“ zdůrazňuje rychlost změn lidské mobility. Pohyb mezi dvěma místy aktuálně zvyšuje tempo, což připomínají ukázky futuristických přibližovadel a výhledových technologií.

Výjev budoucnosti zastupuje například koncept Vision EQ Silver Arrow uctívající Stříbrné šípy z 30. let. Vizi pokroku ukazuje zároveň studie autonomního elektromobilu s výměnnými karoseriemi Mercedes Vision Urbanetic. Kam by se mohla posunout úroveň bezpečnosti nastíní koncept ESF 2019, přitom se člověk jen projde po schodech a rázem se zase vrátí do současnosti či minulosti Benzovy tříkolky.

Nejlepší automobilová galerie je otevřena všem, svůj koutek úžasu najdou staromilci, vizionáři i lovci senzací. Nezaujatí příznivci pěkných aut a zajímavostí to mají nejhorší, protože v několika poschodích dvou propojených spirál stráví nejvíce času počítaného na hodiny.