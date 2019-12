První elektrické auto z 3D tiskárny: XEV YoYo lze objednat již od 153.000 Kč

Italská společnost E Electric Vehicle, která na vývoji elektromobilu z 3D tiskárny spolupracuje s čínskou společností Polymaker, vypustila první informace o svém projektu již v březnu minulého roku. Tehdy se však jednalo o koncept s označením LSEV, který čekal ještě další vývoj. Již tehdy se však mluvilo o možném začátku produkce během roku 2019. K tomu ale nakonec nedošlo.

Stejně jako celá řada začínajících společností ve vysoce konkurenčním prostředí, i XEV má problémy s financováním. Proto rozjela crowdfundingovou kampaň na známém serveru Kickstarter, kde se snaží vybrat částku 500.000 euro – tedy cca 12.765.000 Kč. Právě tolik prý ještě potřebuje, aby mohla poslat malý elektromobil s finálním označením YoYo do ulic.

Pro podporovatele je samozřejmě připravena celá řada různých odměn, od malého modelu 1:43, přes oblečení s logem společnosti, stavebnici až po 3 speciální nabídky samotného elektromobilu. Jeho standardní cena by měla startovat od 7.499 euro (cca 191.400 Kč), pro 500 prvních podporovatelů je však připravena speciální nabídla YoYo Special Bird za cenu 5.999 euro (cca 153.100 Kč), v rámci které získají i speciální lakování, bohatou výbavu, plaketu speciální edice s unikátním číslem a slevu 4.500 euro oproti očekávané ceníkové částce.

Po speciální edici má být k dispozici verze YoYo Visionary Bird za cenu od 6.999 euro (cca 178.600 Kč) a vrcholem současné nabídky bude YoYo Signature Edition za cenu od 7.499 euro (cca 191.400 Kč), která bude opět omezena na 500 kusů. V rámci vrcholné edice však zákazníci získají i speciální podpis na dveře, prioritní doručení, plnou výbavu a doživotní záruku. Všechny nabízené vozy jsou přitom určeny pouze pro evropský trh.

A co za svoje peníze podporovatelé a budoucí zákazníci dostanou? Produkční YoYo se od konceptu vlastně příliš neliší. S rozměry 2.5 x 1.5 metru by měl interiér nabízet dostatek prostoru pro dvoučlennou posádku a 180 litrů zavazadlového prostoru vystačí na menší zavazadla nebo větší nákup. Jak už nejspíš z rozměrů tušíte, YoYo je koncipováno jako městský elektromobil, čemuž odpovídá i jeho technika.

O pohon 530 kg (s bateriemi, 450 kg bez baterií) vážícího elektromobilu s maximální povolenou hmotností 750 kg se stará elektromotor o výkonu 7.5 kWh (10 k), který dokáže na 30 sekund nabídnout maximální výkon až 22 kW (30 k). Energie je uložena v Lithium-železo-fosfátových akumulátorech o kapacitě 9.2 kWh. Maximální rychlost by měla dosahovat až 70 km/h, zatímco dojezd na jedno nabití by se měl pohybovat okolo 150 km. Pro jízdu po městě pak bude zajímavým údajem i poloměr otáčení méně než 8 metrů.

YoYo bude možné nabíjet doma, o podpoře rychlonabíječek se výrobce bohužel nezmiňuje. Zajímavým unikátem je však systém výměnných baterií, který řidičům umožní například objednat si výměnu baterií v momentech a místech, kde by nemohli nebo nestíhali elektromobil plně dobít při běžném zapojení do zásuvky.

S dalším vývojem technologií pak bude možné baterie vyměnit za modernější, díky čemuž existuje šance na další růst dojezdu na jedno nabití. Ostatně díky technologii 3D tisku bude možné do budoucna dále upravovat prakticky celý vůz, který by měl být již od začátku velmi snadno a bohatě přizpůsobitelný potřebám každého zákazníka.

A jak je na tom auto z 3D tiskárny s bezpečností? Automobilka sice neuvádí výsledky žádného renomovaného testu, základem karoserie je však rám z vysokopevnostní oceli, na který jsou připevněny součástky z 3D tiskárny. Nechybí vyztužení dveří, vyztužení předního nárazníku, airbagy pro řidiče a spolujezdce, systém ABS, vyztužená sedadla a vyztužené úchyty bezpečnostních pásů. Vše v souladu s evropskou homologací.

Zde se však sluší zdůraznit, že XEV YoYo není homologováno jako klasický automobil. Spadá totiž do kategorie L7, tedy velkých čtyřkolek, do které spadá například i elektrický Renault Twizy. V některých evropských zemích by tak mohlo být možné XEV YoYo řídit již od 16 let, v Česku však bude stále nejspíš potřeba klasický řidičský průkaz skupiny B.

Interiér působí poněkud jednoduše, ale moderně. Sám výrobce ho označuje jako „low cost,“ přesto slibuje moderní techniku a technologie – včetně infotainmentu s poměrně velkým a volně stojícím displejem. Ve výbavě by pak nemělo chybět ani bezklíčové odemykání, klimatizace nebo elektrická zrcátka.

V případě úspěšné kampaně na Kickstarteru očekává XEV dodání prvních kusů zhruba za rok, tedy v průběhu prosince 2020.