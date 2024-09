První Lamborghini Countach vzniklo před 50 lety. Teď se vrátilo do továrny

Lamborghini oslavuje padesáté výročí od zahájení výroby legendárního countache. První vyrobený kus se vrátil do výrobní haly a automobilka to doplňuje historickými fotografiemi.

Italská automobilka Lamborghini v loňském roce oslavila šedesát let od svého založení a letos si připomíná další významné výročí. Už v březnu tomu bylo padesát let od okamžiku, kdy zahájila sériovou výrobu legendárního modelu Countach. Klínovitý supersport svým designem ovlivnil všechny následující dvanáctiválcové supersporty značky a současně byl revolucí pro výrobní procesy automobilky.

Countach vydržel na trhu dlouhých šestnáct let a byl vůbec prvním lamborghini, jehož karoserie byla vyráběna ručním tepováním panelů tzv. „in-house“ ve vlastní továrně společnosti a jeho interiéry byly vyráběny oddělením interiérů na výrobní lince. To se v automobilce pochopitelně nachází až do dnešních dnů. A Lamborghini si to připomíná nostalgickým momentem, během něhož přivezlo vůbec první vyrobený Countach LP400 z nedalekého muzea zpět na výrobní linku.

Je to zajímavé porovnání minulosti se současností, protože na stejné výrobní lince se dnes vyrábí nejnovější plug-in hybridní supersport Revuelto. V Lamborghini se navíc rozhodli nahlédnout do svého archivu a nejnovější fotografie countache zpět ve výrobní hale doplňuje autentickými snímky z minulosti.

Automobilka stále vyrábí nové modely ve staré výrobní hale v italském městečku Sant’Agata Bolognese. Ferruccio Lamborghini, zakladatel společnosti, ji nechal vybudovat v roce 1963 a stavba byla dokončena o tři roky později. Díky tomu tam mohla být zahájena výroba vlastních převodovek a diferenciálů. Součástí závodu byl výrobní areál, kanceláře, zkušebny a servisní dílna. Výroba zahrnovala dvě výrobní linky – jednu pro motory a mechanické díly a druhou pro montáž automobilů. Lamborghini svou továrnu postupem desetiletí rozšiřovalo a dnes je výrazně větší – pokrývá plochu 346 000 m2.

Na původní výrobní lince, dodnes známé jako „No.1 Countach“, se stejnojmenný supersport vyráběl ručně. Panely karoserie byly opracovány do požadovaného tvaru a následně zkontrolovány na dřevěné šabloně, než byly svařeny dohromady a upraveny na formě karoserie. I když každý díl vypadal stejně, ve skutečnosti byl každý countach tak trochu originál. Každá dokončená hliníková karoserie pak byla spojena s rámem, díky němuž se na vozíku pohybovala mezi jednotlivými výrobními stanovišti.

Lamborghini Countach se poprvé představilo světu v roce 1971 a začalo se vyrábět o tři roky později. Během šestnácti let produkce vzniklo jen 1999 kusů. U následujících modelů pak počet vyrobených kusů pravidelně rostl – 11 let vyráběné Diablo vyjelo na svět ve 2903 kusech, Murciélago po 9 letech dosáhlo na 4000 kusů a 11 let vyráběný Aventador přesáhl 11.000 kousků.