Rallye Český Krumlov v cíli: Kopecký vyhrál v den narozenin staršího syna

Na jihočeském podniku triumfoval poosmé, což je rekord v počtu vítězství v historii soutěže. Navíc se mu podařilo vyhrát v den, kdy měl jeho starší syn Josef čtvrté narozeniny.

Pechova poloosa nevydržela

Hned v úvodu sobotního dopoledne čekala na posádky slavná rychlostní zkouška Malšín. Následovaly legendární Malonty, které se jely obráceným směrem. Od Rychnova k Pohorské Vsi se tu jezdilo naposledy v roce 2001. Směrově otočena byla rovněž další zkouška Kohout. Na posádky čekalo v sobotu 92,91 měřených kilometrů.

Dopoledne začal nejrychleji Kopecký, který byl o 0,6 sekundy rychlejší než Pech a snížil svou ztrátu na 9,0 sekundy. Následovaly Malonty, které se staly osudné vedoucímu Václavu Pechovi (Ford Focus RS WRC 06), který musel odstavit poškozený vůz. „V polovině prvního průjezdu Malonty nám praskla pravá přední poloosa. Auto v takové situaci špatně brzdí a hrozně se smýká. Pokračovat dál opravdu nešlo. Smutné je, že poloosa byla teprve v polovině své garantované životnosti,“ komentoval situaci Pech.

Kotrmelce Stříteského

Hned na další zkoušce skončil Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), který dopadl po skoku na pravý okraj silnice, a auto se sedmkrát přetočilo přes střechu. Jezdec i navigátor Jiří Hovorka vyvázli naštěstí jen s pohmožděninami, ale v soutěži dále pokračovat nemohli.

Na druhé místo se po RZ10 posunul Adam Březík (Škoda Fabia R5), ovšem jen na několik minut. „Přestal dobíjet alternátor. Na baterky jsme dojeli k českobudějovické erzetě, ale tam se auto definitivně zastavilo. Museli jsme ho odtlačit do servisu. Škoda,“ uvedl Březík na vysvětlenou.

Otevřela se tak nečekaná šance na dva stupně vítězů pro trojici jezdců – Věroslav Cvrček (Škoda Fabia R5), Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5) +17,5 a Martin Vlček (Hyundai i20 N R5) +38,1. Okamžiky hrůzy si zažil posledně jmenovaný na supererzetě na českobudějovickém Výstavišti. „Zůstal mi viset plný plyn a auto nechtělo zastavit,“ říkal Vlček.

Kopečtí slavili dva

Závěr soutěže v podobě posledních tří rychlostních zkoušek proběhl bez zásadních změn v pořadí. Jedinou výjimku zažil šestý Jakub Jírovec (Škoda Fabia R5) v podobě defektu při druhém průjezdu úsekem Malonty (25,70 km). Ztratil 5:25,7 minuty a přišel tak o krásné umístění.

Kopecký, který vedl od deváté erzety, si přivezl do cíle náskok 5:22,5 minuty a tím tak vytvořil další rekord soutěže. Překonal tak Ladislava Křečka, který v roce 1992 vyhrál na této soutěži o 5:07 minuty. „Vzpomínám si na situaci před čtyřmi roky, kdy jsem nešel ani na slavnostní vyhlášení a hned jel za manželkou, která byla v porodnici. A dneska má náš Josífek už čtvrté narozeniny,“ připomínal vítěz. V servisu AGROTEC teamu se slavilo poprvé, když dostal malý klučina krásně nazdobený dort. Podruhé potom, když jeho táta vyhrál celou soutěž. „Škoda, že musel Vašek Pech odstoupit, měli jsme spolu krásný souboj. Myslím, že pořadatelům se výběr letošních zkoušek podařil, ale byly místy opravdu hodně rychlé úseky. Zvládli jsme soutěž bez výraznějšího problému, což je zásluha celého týmu,“ zhodnotil Kopecký vítězství.

Spokojení Cvrček, Jirásek i Vlček

Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5) jezdí soutěže teprve druhým rokem a druhé místo je jeho jednoznačně nejlepším výsledkem na české rallyeové scéně. „Možná se někomu zdálo moje páteční tempo opatrné, ale stanovil jsem si, že chci na Krumlově dojet a tomu jsem podřídil všechno. Když se nakonec situace vyvinula v sobotu odpoledne příznivě pro nás, snažil jsem v posledních erzetách držet rytmus a nedělat hlouposti. Nakonec jsme měli štěstí a ještě si v poslední erzetě nečekaně polepšili,“ komentoval svůj jihočeský výsledek.

Pro třetího Věroslava Cvrčka (Škoda Fabia R5) je českokrumlovský výsledek nejvýraznějším úspěchem v domácím šampionátu. Ještě po předposlední zkoušce byl druhý, ale v RZ14 měl defekt a ztratil druhou příčku jen o 2,8 sekundy. „V pátek jsme začali relativně opatrně, možná až moc, ale nebylo to na škodu. V průběhu soutěže jsme měli několik složitých momentů, ale ne vyloženě něco, co by se dalo nazvat krizovou situací,“ uvedl jezdec, který si díky výsledku polepšil na druhé místo v hodnocení mistrovství ČR.

Čtvrtý v cíli Martin Vlček (Hyundai i20 N R5) dosáhl na stejné umístění v roce 2018 při Rallye Příbram. Při sobotním průjezdem Výstaviště zažil výše zmíněný nepříjemný okamžik s plynovým pedálem, ale nakonec si veze domů poctivou porci bodů. „Páteční část soutěže pro nás byla o jistotě zvládnout zejména noční průjezdy. Bylo neuvěřitelné kolik nečistot dostalo jen několik aut jedoucích před námi. V sobotu odpoledne jsem už nechtěl jít do žádného přehnaného rizika, protože kluci před námi jeli opravdu hodně rychle,“ řekl Vlček v cíli soutěže. V průběžné klasifikaci šampionátu by měl figurovat dokonce na třetím místě.

Konečné pořadí Rallye Český Krumlov

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) 1:26:32,5; 2. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +5:22,5; 3. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +5:25,3; 4. Martin Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +6:09,7; 5. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +7:09,3; 6 Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +7:25,3; 7. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +9:23,9; 8. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +10:58,9; 9. Tomek, Zeman (Škoda Fabia Rally2 evo) +11:02,9; 10. Voldřich, Odvárka (Mitsubishi Lancer Evo VI) +12:32,3; 11. Novotný, Brůžek (Opel Corsa Rally4) +12:39,8; 12. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +12:51,0; 13. Jírovec, Jindra jr. (Škoda Fabia R5) +13:16,1; 14. Marek Vlček, Plachý (Škoda Fabia Rally2 evo) +15:04,6; 15. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +15:40,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí mistrovství ČR (po 3 soutěžích)

1. Kopecký 168; 2. Cvrček 100; 3. Vlček 84; 4. Březík (Škoda Fabia R5) 80; 5. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 6. Stříteský (Škoda Fabia R5) 68; 7. Trojan 68; 8. Jirásek 64; 9. Soldát 40; 10. Šimek 38; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 12. Tomek 23; 13. Jírovec 18; 14. Dohnal 15; 15. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15.

Foto: Ivo Nesrovnal