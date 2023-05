Rallye Český Krumlov před startem: Třetí souboj Pecha s Kopeckým

Půvabné, těžké, ale už maličko obehrané. Taková byla charakteristika rychlostních zkoušek Rallye Český Krumlov posledních let. Jejich náročnost se letos určitě nesníží a pořadatelé doufají, že tratě nepřijdou ani o svůj půvab. Velké změny by měly jubilejní 50. ročník soutěže zkvalitnit.

Velké změny v erzetách

Slavnostní start v pátek 19. května se odehraje historicky poprvé v centru Českého Krumlova na náměstí Svornosti. Až odtud se rychlé stroje vydají na měřené úseky, kterými budou mimo jiné osvědčené tratě Rožmitálu a Jána. Také se ale po několikaleté pauze do harmonogramu vrací náročná rychlostní zkouška Citajl, která se navíc pojede v prodloužené podobě a v opačném směru než před čtyřmi roky. První sekci soutěže završí atraktivní test na českobudějovickém výstavišti, kde bude letos opět situována i servisní zóna. Po servisní přestávce čekají účastníky noční průjezdy rychlostními zkouškami Rožmitál, Citajl a Ján.

Video se připravuje ...

Hned v úvodu sobotního dopoledne bude na posádky čekat slavná rychlostní zkouška Malšín, která se do harmonogramu vrací po mnohaleté přestávce. Nebude to jediná sobotní novinka, totiž pouze posádkám s opravdu mnohaletými zkušenostmi bude povědomá letošní podoba erzety Malonty. Pozice jejího startu a cíle se totiž oproti zvyklostem obrátí, ve směru od Rychnova k Pohorské Vsi se tu upalovalo naposledy v roce 2001. Aby novinek nebylo málo, otočena bude rovněž zkouška Kohout, po které si posádky vydechnou v kaplickém přeskupení. I tady se auta předvedou přímo na půvabném náměstí. První posádky přijedou na českokrumlovské náměstí v 16.47 hodin. Celkově měří trať 523,26 kilometrů a z toho je do čtrnácti zkoušek rozepsáno 164,38 kilometrů.

Pech si zavzpomínal

Posádka EuroOil teamu Václav Pech a Petr Uhel bude s vozem Ford Focus WRC na startu této soutěže již po pětadvacáté. „Těšíme se opět jako bychom zde startovali poprvé. Krumlovská soutěž je naše oblíbená. Nejen díky atmosféře a organizaci, ale hlavně rychlostní zkoušky v šumavském pohoří patří k nejtechničtějším a nejhezčím u nás,“ říká před startem Václav Pech. V předchozích dvou letech svedli neuvěřitelně vyrovnané bitvy od startu až do cíle s posádkou Kopecký – Hloušek. V sezoně 2021 se radovali Plzeňané, když vyhráli o 3,5 sekundy. V roce 2022 jim ve stejně dramatickém a pro diváky atraktivním souboji porážku Kopecký s Hlouškem vrátili s neuvěřitelně podobným rozdílem 3,4 s.

„Ani nechci přemýšlet nad tím, co nás zde čeká letos. Určitě to bude opět napínavé. Rychlostní zkoušky doznaly velkých změn. Většina vede jinak, těžké Malonty se jedou po dvaceti letech opačně. Pamatuji si, že v roce 2002 jsem v tomto směru na Malontech prorazil hned tři pneumatiky. Naštěstí pro nás byl po rychlostní zkoušce servis, kde jsme kola vyměnili. Tenkrát se mohlo na přejezdech mezi rychlostkami a servisem jezdit ještě po prázdných pneumatikách nebo jen ráfcích. Sice jsme při tom závoďáka pořádně „očesali“, ale povedlo se nám vyhrát,“ vzpomíná na první neméně dramatické krumlovské vítězství před jedenadvaceti lety Pech.

Kopecký: Tady se mi daří

Na Krumlově se Janu Kopeckému tradičně daří a soutěž patří mezi jeho nejoblíbenější. Od roku 2015 tam byl jen jedenkrát poražen a sedmým vítězstvím už se vyrovnal Romanu Krestovi v počtu absolutních vítězství. Loni poprvé vyhrál v barvách Agrotec Škoda Rally Teamu, kdy se rozhodovalo v dramatickém souboji s Václavem Pechem až na poslední rychlostní zkoušce. Letos by na to chtěl spolu s Janem Hlouškem a vozem Škoda Fabia RS Rally2 navázat.

„Čeká nás nesmírně těžká soutěž,“ je si vědom jezdec. „Krumlov je vždy velmi náročný s mnoha zrádnými úseky a horizonty a nestálým počasím. Pořadatelé si navíc dali hodně záležet, aby se na jubilejní ročník dlouho vzpomínalo a rychlostní zkoušky doznaly hodně změn. Především nedělní etapa bude pro většinu z nás v podstatě nová. Po delší době se vrací RZ Malšín a Malonty a Kohout se jedou v obráceném směru, což z nich dělá v podstatě úplně novou zkoušku. Hlavně pětadvacet kilometrů dlouhé Malonty mohou rozhodnout. Po letech, kdy se rychlostní zkoušky na jihu Čech měnily jen málo, to bude pro všechny velká výzva. O to víc se těšíme a rádi bychom letos konečně poprvé vyhráli. Věřím, že nás fanoušci přijdou podpořit v hojném počtu,“ věří Kopecký.

Zajímavosti od dealerů

Agrotec Škoda Rally Team jako první v českém mistrovství nasazuje nový soutěžní speciál Škoda Fabia RS Rally2. Jeho pilot Jan Kopecký se sice v rámci spolupráce s oddělením Škoda Motorsport podílel na vývoji, za účelem co nejlepšího vlastního nastavení pro specifické české tratě však absolvuje se svým hustopečským týmem další testy.

Samohýl Škoda Team (Adam Březík) a Auto Podbabská Škoda MOL Team (Dominik Stříteský) jsou aktivní i v oblasti esportu. Piloti těchto dealerských týmů se zúčastnili Škoda eRally Media Cupu, ve kterém se za volanty virtuálních speciálů Škoda Fabia Rally2 utkali se zástupci vybraných českých médií.

Auto Podbabská Škoda MOL Team, za který startuje posádka Dominik Stříteský a Jiří Hovorka, aktivně spolupracuje se začínajícími talenty. Na rady a podporu Stříteského se tak může spolehnout devatenáctiletá Eliška Slavíková, která zažívá premiéru ve „velkém mistráku“ s vozem Škoda Fabia I třídy RN6.

Boje mezi peugeoty

Do seriálu Peugeot Rally Cup CZ se vrací předloňská vítězná posádka René Dohnal – Roman Švec. Nemají sice v plánu účast v celé sezóně, ale Český Krumlov si nenechala ujít. „Letos chceme jezdit především v zahraničí, ale Krumlov byl před sezonou jediným českým podnikem, o kterém jsme věděli, že ho pojedeme. Mám tuhle soutěž opravdu rád, přestože mi několikrát přidělala hodně starostí. Ale atmosféra a krásné erzety to bohatě vynahrazují. Jedeme na jih Čech s cílem užít si víkend. Výsledky neřešíme, to se uvidí až na cílové rampě,“ poznamenal před startem seznamovacích jízd René Dohnal.

Letos se premiérově do cupu přihlásil Robert Hordossy se Štěpánem Palivcem a jejich Peugeotem 208Rally4 v nepřehlédnutelném designu. „Krumlov sice poměrně dobře znám, v minulém roce jsme tady skončili jako třetí ve dvoukolkách, ale stejně to pro nás bude zase nový začátek. Malonty se jedou obráceně a čekají nás i další nové úseky, takže velkou roli bude hrát i příprava rozpisu. K tomu se téměř pravidelně přidávají květnové lokální bouřky. A když jsem viděl startovní listinu, budeme mít opravdu silnou konkurenci,“ prozradil svá očekávání Robert Hordossy.

Další posádkou s vozem Peugeot 208 Rally4 je dvojice David Štefan, Ondřej Vichtora. Z loňské sezóny si přivezli hodně zkušeností ze zahraničních podniků a také oni budou největšími aspiranty na vítězství v cupu. „Minulou neděli nám konečně přišlo nové auto, takže máme za sebou extra hektický týden. Do Krumlova se moc těším. V loňském roce jsem tady startoval v rámci evropské trofeje ve dvoukolkách a také v poháru jsme skončili druzí za Mírou Tarabusem. Máme na co navazovat, ale konkurence bude silná. V našem týmu pojede ještě Petr Štěpánek, takže nás čeká náročný víkend,“ řekl David Štefan.

Program Rallye Český Krumlov

Pátek 19. května – 16.54 RZ1 (11,83 km), 17.45 RZ2 (8,94 km), 18.13 RZ3 (13,59 km), 19.06 RZ4 (2,75 km), 20.59 RZ5 (11,83 km), 21.50 (8,94 km), 22.18 (13,59 km). Celkem 71,47 km.

Sobota 20. května – 9.22 RZ8 (8,41), 10.03 RZ9 (27,65 km), 10.59 RZ10 (11,85 km), 12.13 RZ11 (2,75 km), 14.16 RZ12 (2,75 km), 15.13 RZ13 (27,65 km), 16.02 RZ14 (11,85 km). Celkem 92,91 km.

Průběžné pořadí (po 2 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 108; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 3. Březík (Škoda Fabia R5) 70; 4. Cvrček (Škoda Fabia R5) 61; 5. Stříteský (Škoda Fabia R5) 56; 6. Vlček (Hyundai i20 R5) 53; 7. Trojan (Škoda Fabia R5) +41; 8. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 9. Jirásek (Škoda Fabia R5) 23; 10. Šimek (Ford Fiesta R5) 21.

Vyhrané RZ: Pech 11; Kopecký 11, Mareš 5, Březík 1.