Rallye Chile po 1. etapě: Tänak si chce zopakovat výhru

První den jihoamerické soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek, které byly rozděleny po třech na dopolední a odpolední průjezdy. Celkem čekalo na účastníky rallye dohromady 112,86 kilometrů.

Na skoku si dával pozor

Pětatřicetiletý Tänak vyhrál první rychlostní zkoušku. Následně se propadl na třetí místo, ale v pátek odpoledne byl nejrychlejší ve dvou měřených testech a vrátil se na pozici lídra soutěže. Mimochodem, je to právě Tänak, který před čtyřmi lety vyhrál tuto soutěž při její premiéře ve světovém šampionátu před čtyři roky. Tehdy ještě jako tovární pilot Toyoty. Do sobotního programu vstupuje s náskokem pouhých 4,2 na druhého v pořadí.

„Na druhé erzetě jsme měli velký problém na velkém skoku, kdy dostalo auto velkou ránu. Měl jsem starost o navigátora Martina. Bohužel jsme po nárazu přišli o hybridní pohon a bylo to znát na další erzetě. Naštěstí se pak jelo do servisu. Když jsme jeli tuhle zkoušku při druhém průjezdu, na skoku jsem trochu raději ubral. Na rozdíl od soupeřů jsme zvolili všechny čtyři měkké pneumatiky a ukázalo se to jako správný krok,“ komentoval Tänak páteční etapu.

Suninen může poprvé vyhrát

Na druhém místě je Fin Teemu Suninen, který startuje v podniku mistrovství světa teprve potřetí s vozem specifikace Rally1. V předchozích vystoupeních byl Estonsku byl pátý, ve Finsku dokonce čtvrtý. První den v Chile vyhrál jednu rychlostní zkoušku, po RZ4 se dostal na první místo. Aktuálně je v pozici, kdy může reálně útočit na vítězství, které by bylo jeho první v třiaosmdesátém startu ve světovém šampionátu. „Ráno jsem byl opatrný, protože zkouška byla hodně zrádná a neustále se měnila přilnavost. Postupně jsem získával jistotu a bylo to vidět na časech. Jedu tak, abych se cítil dobře a užíval si to,“ prohlásil Suninen.

Třetí příčku si zatím drží Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který by svým výsledkem udržel ve hře své šance na titul mistra světa. Po třetí erzetě vedl průběžnou klasifikaci a aktuálně ztrácí na prvního Tänaka 12,7 sekund. „Celý den jsem se trápil s přilnavostí. Dopoledne to ještě šlo. V poledním servisu přišly nějaké úpravy, ale nakonec jsem rád, že jsem poslední erzetu přežil,“ prohlásil Evans.

Obhájce má zatím problémy

Manko 27,7 sekundy na lídra soutěže má čtvrtý v průběžném pořadí Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). „Celý cen jsme řešili správnou volbu pneumatik a také jsme hodně čistili stopu našim soupeřům. Před poslední zkouškou jsme přišli o hybridní pohon, ale na výsledném čase to nebylo tak hrozné, jak jsem čekal,“ konstatoval obrýlený Belgičan.

Na pátém místě figuruje obhájce titulu a lídr šampionátu v jedné osobě Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který si může na tomto podniku zajistit obhajobu titulu mistr světa. Dosavadní průběh soutěž tomu nenasvědčuje. Třiadvacetiletý Fin měl problémy zejména na závěrečném měřeném testu dne, kdy točil poloviční hodiny. „Dopoledne jsme startovali jako první a čistili stopu soupeřům. Odpoledne byla stopa pomalejší, po nečistotách od pomalejších aut. Uvidíme, co dokážeme v sobotu a neděli,“ řekl Rovanperä.

Lappi a Loubez dělali kotrmelce

Ze hry jsou dva piloti továrních týmů. Hned úvodní erzeta byla poslední pro Esapekku Lappiho (Hyundai i20 N Rally1). V levé zatáčce byl příliš rychlý, vyjetá kolej ho stáhla na betonový obrubník, který trefil a udělal několik kotrmelců. „Brzdil jsem příliš pozdě a nebyla šance, abych projel zatáčku zeširoka. Snažil jsem se udržet ve stopě, ale tam byl kus betonu. Ochranný rám je dost poškozený a není tím pádem šance, abychom pokračovali v soutěži,“ uvedl Lappi. Pro Fina to byla druhá velká nehoda sezony. V polovině března v Mexiku přerazil elektrický sloup a kromě zničeného auta vyřadil také dodávku energie pro nejbližší okolí.

Ve třetí erzetě poslal svůj vůz do lesa Francouz Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1), který byl v danou chvíli na čtvrtém místě v průběžném pořadí. Podle amatérských záběrů se jeho vůz přetočil mi minimálně jednou přes přední kapotu. Jeho speciál byl ovšem natolik poškozen, což znamenalo, že zřejmě zůstane až do neděle divákem.

Průběžné pořadí (po 6 z 16 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) 58:43,7; 2. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +4,2; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +12,7; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +27,7; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +38,7; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +45,6; 7. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Puma Rally1) +1:38,4; 8. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +2:09,6 (vedoucí jezdec kategorie WRC2); 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +2:22,9; 10. Heller, Allende (Chile, Arg./Ford Puma Rally1) +2:29,3; 11. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +3:01,0; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:06,1; 13. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +3:14,3; 14. Kajetanowicz, Scczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +3:28,1; 15. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:58,4.

Zbývající program Chilské rallye

Sobota 30. září – 12.57 RZ7 (27,19 km), 14.01 RZ8 (21,09 km), 15.05 RZ9 (28,72 km), 19.57 RZ10 (27,19 km), 21.01 RZ11 (21,09 km), 22.05 RZ12 (28,72 km). Celkem 154,00 kilometrů.

Neděle 1. října – 13.07 RZ13 (13,20 km), 14.05 RZ14 (13,86 km), 16.40 RZ15 (13,20 km), 18.15 RZ16 (13,86 km). Celkem 54,12 kilometrů.