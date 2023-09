Před Chilskou rallye: Získá Toyota dva tituly najednou?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Chile bude hostit akci WRC teprve podruhé, více než čtyři roky od první návštěvy šampionátu v zemi v květnu 2019. Na posádky, které se vydali na dlouhou cestu do Chile, čeká jihoamerické jaro. Na rozdíl od očekávaných relativně nízkých teplot.

Kudy vedou cesty

Rovanperä má v čele šampionátu tři podniky před koncem náskok 33 bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse z Velké Británie. Pokud navýšit svou převahu na 60 bodů, může začít slavit již v Jižní Americe. Vedle Evanse může historicky nejmladšího mistra světa ohrozit ještě průběžně třetí Belgičan Thierry Neuville, který za ním zaostává o 66 bodů.

Rally Chile BioBío, jak se soutěž oficiálně jmenuje, bude mít stejně jako v roce 2019, centrum ve městě Concepción, které se nachází 500 kilometrů jižně od chilského hlavního města Santiaga. Soutěž se skládá z 16 šotolinových rychlostních zkoušek o celkové délce 320,98 kilometru. Ve srovnání se středoevropským časem je v Chile o pět hodin méně.

V pátek bude potřeba zvládnout šest rychlostních zkoušek o délce 112,86 kilometru. V sobotu je na programu nejdelší etapa se šesti rychlostními zkouškami v délce 154,08 kilometru. V neděli čekají poslední čtyři měřené úseky. A to včetně závěrečné Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. V 15:20 hodin místního času je naplánováno slavnostní vyhlášení vítězů.

Video se připravuje ...

Toyota se vrací

Po maximálním zisku v Řecku vede tovární tým Toyota v hodnocení výrobců o 91 bodů a získá mistrovskou korunu v Chile, pokud překoná Hyundai o třináct nebo více bodů. Sestavu japonské značky tvoří Fin Kalle Rovanperä, Velšan Elfyn Evans a doplňuje je Japonec Takamoto Katsuta, který zde před čtyřmi roky vyhrál klasifikaci WRC2. Rovanperä získal vítězství ve třídě WRC2 Pro a Evans skončil tehdy celkově čtvrtý.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Po skvělém výsledku v Řecku to pro nás vypadá dobře, ale ještě jsou před námi tři soutěže. Musíme se snažit, abychom si zajistili tituly a pokračovali v maximalizaci našich výsledků. Rallye jsem jel v Chile v roce 2019 a ve srovnání s Řeckem je tady mnohem hladší a rychlejší šotolinový povrch. Silnice jsou kombinací vlastností, které můžete najít ve Finsku, Walesu a dokonce i na Novém Zélandu. Měla by to být dobrá akce a doufáme, že se nám bude dařit se všemi třemi našimi posádkami.“

Kalle Rovanperä: „Řecko pro nás bylo dobrým vystoupením a šampionát pro nás opět vypadá lépe. Musíme se ovšem tvrdě soustředit na další podnik, protože Rally Chile bude další velkou výzvou. Když jsme tam byli naposledy, řídil jsem vůz Rally2. Myslím, že po čtyřech letech tady bude spousta nových zkoušek. Silnice jsou pěkné, ale podmínky mohou být velmi složité a přilnavost se může hodně změnit. Přesto se na to těším a doufám, že to pro nás může být dobrá rallye.“

Elfyn Evans: „Rallye Chile byla pěkná akce. Když jsme tam jeli poprvé v roce 2019, také velmi náročná. Silnice mi trochu připomínají Wales. Ovšem rallye se při této příležitosti pojede v jinou roční dobu a jen několik zkoušek bude stejných. Bude to skoro jako nová rallye se spoustou nových poznámek, takže to může být těžký týden. Nemáme tolik poznatků z minulosti, které bychom mohli využít, ale i tak se na ně těším. Dáme do toho všechno, tak jak to budeme dělat až do konce roku.“

Takamoto Katsuta: „Vrátit se po čtyřech letech do Chile bude pro nás všechny velkou výzvou. Mám odtamtud pěkné vzpomínky na rok 2019, kdy jsme měli dobrý víkend ve WRC2. Samozřejmě jsem tam ještě nebyl ve voze nejvyšší kategorie, takže to pro mě bude další výzva. Silnice jsou poměrně rychlé, ale také velmi složité a tentokrát bude spousta nových zkoušek. Bude to velmi důležitá rallye pro tým i pro mě. Pokusím se ze sebe vydat to nejlepší a doufám, že budeme mít dobrý víkend.“

Vyostřený boj o titul

Při neúčasti aktuálního vedoucího jezdce kategorie Andrease Mikkelsena (Škoda Fabia RS Rally2) mají pronásledovatelé šanci udržet rozhodnutí o mistrovském titulu otevřené minimálně do následující soutěže, kterou bude Středoevropská rallye. Pod tlakem jsou zejména aktuálně druhý Yohan Rossel (Citroën), který na Mikkelsena ztrácí 16 bodů, a třetí Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2). „Počítá se jen vítězství a já si pro něj půjdu,“ říká Greensmith, který na kolegu z týmu Toksport WRT Mikkelsena ztrácí 28 bodů. Matematicky by Rossel mohl Mikkelsena předstihnout, zatímco Greensmith by se v nejlepším případě mohl Norům vyrovnat. V Chile se jede o maximálně 28 bodů (za vítězství 25 a 3 za nejrychlejší čas v Power Stage).

Boj o titul v subkategorii WRC2 Challenger je soubojem dvou jezdců značky Škoda. Poláka Kajetana Kajetanowicze, vítěze kategorie WRC2 na Safari rallye v Keni, a finského mladíka Sami Pajariho, který zvítězil v kategorii WRC2 na své domácí soutěži. Do Chilské rallye nastupují oba se stejným počtem bodů (93). Pajari však bodoval již na šesti soutěžích proti čtyřem Kajetanowiczovým, což z „Kajta“ dělá favorita na korunu vyzyvatele kategorie WRC2.

Na druhou stranu Pajari určitě patří k favoritům na celkové vítězství v kategorii WRC2 v Chile. Totéž platí i o Švédovi Oliveru Solbergovi, který rovněž startuje s vozem Škoda Fabia RS Rally2 přihlášeným týmem Toksport WRT. Jednadvacetiletý syn bývalého mistra světa v rallye Pettera Solberga zvítězil ve Švédsku v kategorii WRC2 a v letošní sezoně dosáhl většího počtu nejrychlejších časů na rychlostních zkouškách než kterýkoli jiný jezdec této kategorie. Smůla ho však vyřadila z boje o titul. Do Concepciónu přijíždí na šestém místě celkové klasifikace WRC2.

Video se připravuje ...

Věděli jste, že…

Chilská rallye byla jen jednou v minulosti součástí mistrovství světa v rallye a vrací se po tříleté přestávce?

V roce 2019 si budoucí mistři světa Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen dojeli s vozem Škoda Fabia Rally2 pro vítězství v kategorii WRC2 Pro?

Chilská rallye je letos jediným podnikem WRC v Jižní Americe?

Slavnostní start Chilské rally se koná v Los Angeles? Samozřejmě ne v kalifornském „městě andělů“.

Program Chilské rallye

Pátek 29. září – 13.35 RZ1 (19,77 km), 14.33 RZ2 (13,34 km), 15.27 RZ3 (23,32 km), 19.42 RZ4 (19,77 km), 20.40 RZ5 (13,34 km), 21.34 RZ6 (23,32 km). Celkem 112,86 kilometrů.

Sobota 30. září – 12.57 RZ7 (27,19 km), 14.01 RZ8 (21,09 km), 15.05 RZ9 (28,72 km), 19.57 RZ10 (27,19 km), 21.01 RZ11 (21,09 km), 22.05 RZ12 (28,72 km). Celkem 154,00 kilometrů.

Neděle 1. října – 13.07 RZ13 (13,20 km), 14.05 RZ14 (13,86 km), 16.40 RZ15 (13,20 km), 18.15 RZ16 (13,86 km). Celkem 54,12 kilometrů.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 200 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 167; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 134; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 119; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 99; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 98; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 66; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 63; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 34; 10. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 25; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 24; 13. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 20; 14. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 14; 16. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 17. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 19. Lindholm (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 20. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 4; 22. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 24. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 25. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 430; bodů; 2. Hyundai 339; 3. Ford 220.

Vyhrané RZ: Rovanperä 64; Ogier 32; Neuville 28; Tänak 23; Evans 14, Lappi 13, Katsuta 8, Sordó 6, Breen 4, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 61, Rovanperä 43, Evans 26, Neuville 26; Tänak 14, Lappi 13, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 108 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 92; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 80; 4. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 71; 5. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 67; 6. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; … 10. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 36; 17. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.