Rallye Dakar, 11. etapa: Michkovi daroval soupeř kolo, Macík tahal z písku Casaleho

Předposlední etapou byla smyčka se startem a cílem v Biše měla být nejtěžší v letošním ročníku. Byla dlouhá 500 kilometrů, z toho 345 měřených. „Povedou výhradně v písku a dunách. Pravidelně se budou střídat velké a malé duny a na mnoha místech se pojede po velmi jemném písku, takže se celý vývoj soutěže může proměnit. Tady se bude letošní ročník rozhodovat,“ prohlásil ještě před soutěží ředitel soutěže David Castera.

Zázraky přicházejí z Ekvádoru

Drama se šťastným koncem zažil Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group. „Tlačil jsem na pilu. Chtěl jsem ještě dopředu, jelo se mi krásně. Tahali jsme se s Rickym Brabcem jako psi, trošku se mi vzdálil. Tak jsem ho chtěl na planině dojet. Byla tam ale duna, které jsem si nevšiml, za ní sráz a poslalo mě to do dálky v rychlosti kolem stovky. Nespadl jsem, ve vzduchu bylo dost času se připravit na dopad. Rána to byla šílená, zničil se mi ráfek. Nemůžu s ním jet, protože bych se zabil. Teď řešíme, co se odehraje. Hlavně že jsem celý,“ napsal na svém Instagramu ve chvíli kdy stál vedle nepojízdné motorky.

Čekání trvalo něco přes čtyři hodiny a český závodník zvažoval, že zmáčkne červené tlačítko na svém stroji a oznámí tak pořadatelům, že odstupuje ze závodu. Pak se stal doslova zázrak. Zastavil vedle něj závodník Juan Puga z Ekvádoru. Nabídl Michkovi své kolo a dokonce mu pomáhal s montáží. Český jezdec dokončil etapu na 117. místě se ztrátou 4:35:04 hodiny.

V průběžném pořadí si sice pohoršil z 18. na 37. místo, ale má reálnou šanci, že dokončí svůj třetí Dakar. „Neskutečný frajer, neuvěřitelné. Poslední jezdec v pořadí a on se vrátí a nabídne mi pomoc. Přehodili jsme kolo, objal jsem ho a on jen říkal, ať už pádím pryč,“ připomínal Michek okamžiky na které určitě nikdy nezapomene.

Bolelo ho celé tělo

Do 11. etapy startoval Martin Macík navigovaný Františkem Tomáškem a jištěný Davidem Švandou z 6. místa. Sedlčanské posádce se celou cestu dařilo držet slušné tempo a postupně se propracovávala kupředu. „Etapa byla nesmyslně těžká. Přesně, jak organizátoři slibovali. Obrovské nepravidelné duny, náročná navigace, uskákaná rozbitá trasa. Všichni jsme jeli v prachu, kde nebylo nic vidět. Výživný byl začátek hned u prvního průjezdního bodu, kde se zamotala první pětka jezdců. Dneska jsme si fakt mákli, ale moc se nám to líbilo. Bolí mě celé tělo,“ řekl v cíli Macík

Posádka žlutého kamionu během jízdy také zpozorovala nečekanou situaci - kamion týmu Buggyra, který nutně potřeboval pomoc. „Potkali jsme Ignacia, který to zakopal. Já si myslím, že nemělo smysl vůbec nad ničím přemýšlet. Zastavili jsme, vytáhli ho a pokračovali dál. Myslím, že Tomáš Šikola byl štěstím bez sebe, že někdo zastavil a on nemusel kopat,“ popsal situaci Macík.

Nástrahy drsné trati potrápily více závodních strojů, které sedlčanská posádka na trati míjela. „Dneska auta dostala pěkně zabrat, byla to fakt rozbíječka,“ řekl mechanik David Švanda. „Tak má Dakar vypadat. Parádní jízda, jaké máme rádi. Ale soutěž končí až poslední etapou. Bude kratší, ale stejně důležitá, jako všechny předcházející,“ dodal Macík ´k závěrečné speciálce, která měří 676 kilometrů a z toho je 163 vedeno jako rychlostní zkouška.

Prokop se bavil v dunách

V soutěži pokračuje Aleš Loprais, který v desáté etapě poškodil servo svého kamionu a dostal penalizaci, protože nedokončil etapu. Mechanici opravovali celou noc a jezdec se tak mohl vrátit na trať.

Jede rovněž Martin Prokop, který ve středu opravoval na trati rychlostní zkoušky převodovku. „V téhle etapě byl krásný měkký písek, takže jsme se pobavili v dunách, ale na rychlých úsecích nás několik aut předjelo. Pak začalo trochu zlobit řazení, a když jsme potřebovali vyjet velké duny, odpojil se motor. My se museli několikrát otáčet. Dostali jsme se do skrumáže s několika auty a museli si udělat prostor, abychom nejeli v prachu. Konečně se ale něco dělo,“ popsal situaci Prokop.

Tůma si v dunách neodpočinul

Poslední krok zbývá českému závodníkovi Zdeňku Tůmovi k životnímu výsledku. V závěrečné etapě Rallye Dakar bude hájit čtvrté místo. „Mám v plánu jet najisto. Snad už tam nebude moc složitých míst. Dneska jsme si jich totiž užili požehnaně. Byla to opravdu nejtěžší etapa letošního Dakaru a jsem rád, že ho mám za sebou,“ uvedl jezdec týmu Barth Racing.

Ve čtvrtečním dějství byla pro závodníky nachystána 345 kilometrů dlouhá rychlostní zkouška a Tůma před ní cítil neobvyklou nervozitu. „Bylo to zvláštní. Moc často to totiž nemívám. Těch dvacet minut před startem, když už je člověk připravený, mi přišlo nekonečných. Měl jsem moc času přemýšlet. Trochu mi to narušilo soustředění a hned na čtvrtém kilometru jsem drobet bloudil,“ přiznal Tůma.

Trať byla plná obtížných úseků a vedla převážně po písku a dunách. „Byly tam obří duny, ale i malé, které dělaly možná ještě větší problémy. Písek v nich byl velmi jemný a hodně se bořil,“ nastínil českokrumlovský rodák. „Na jiném místě jsme museli překonat takové černé kameny, kde jsem jel raději skoro krokem. Zajímavý byl také úsek, v němž se projíždělo skrz les pahýlů. Tam to vypadalo jako cesta do pekla,“ vyprávěl Tůma.

Předposlední etapa byla dle jeho slov náročná nejen navigačně, ale i fyzicky. „Jeden asi padesátikilometrový úsek byl plný drobných dun. Člověk si v nich vůbec neodpočinul, pořád byl v podřepu, pořad musel reagovat. To bylo fakt vysilující. Navíc bylo pořádné horko,“ popsal Tůma. „Zaváhal jsem jen asi jednou. Špatně jsem odhadl stometrovou dunu a musel jsem si na ni třikrát najíždět. Jinak jsem to docela zvládl.“

Výsledky – 11. etapa

Motocykly: 1. K. Brenavides (Arg./KTM) 3:30:56; 2. Sunderland (Brit./Gas Gas) +4 s; 3. Rodrigues (Port./Hero) +2:26; … 33. Engel (ČR/KTM) +37:14; 37. Brabec (ČR/KTM) +49:11; 117. Michek (ČR/KTM) +4:35:04.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 4:53:29; 2. Wisniewski (Pol./Yamaha) +5:04; 3. Moreno (Arg./Yamaha) +9:48; … 5. Tůma (ČR/Yamaha) +47:35.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./ Audi RS Q E-tron) 3:29:32; 2. Alvarez Monleon (Fr., Šp./Toyota Hilux Overdrive) +3:10; 3. Ekström, Bergqvist (Švéd./Audi RS Q E-tron) +3:33; … 20. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +19:21; 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +39:12.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:57:53; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +15:18; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +15:38.

SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiecz (Pol./Can-Am Maverick XR5) 4:13:12; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp./Can- Am Maverick XR5) +3:37; 3. Baciuska, Mena (Lotyš., Šp./Can-Am Maverick XR5) +6:08.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 3:54:45; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +15 s; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +2:00; 4. Macík (ČR/Iveco) +8:02; 8. Loprais (ČR/Praga) +30:01; 13. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +1:17:27; 35. Vrátný (ČR/Ford) +29:50:15.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./Gas Gas) 37:04:05; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +6:52; 3. Walkner (Rak./KTM) +7:15; … 2. Brabec (ČR/KTM) +2:59:58; 30. Engel (ČR/KTM) +4:42:40; 37. Michek (ČR/KTM) +6:27:48.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 47:26:25; 2. Moreno (Arg:./Yamaha) +2:41:24; 3. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:44:55; 4. Tůma (ČR/Yamaha) +8:09:36.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 36:49:51; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +33:19; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +1:03:43; … 24. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +6:30:07; 26. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +6:46:31.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) 43:56:34; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +55:36; 3. Gutierrez Herrerová, Cazalet (Šp., Fr./0T3-01) +4:31:22.

SSV: 1. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) +45:24:07; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +1:41; 3. Marek Goczal, Laskawiecz (Pol./Can-Am Maverick XR5) +17:59.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 35:58:08; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +8:18; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +1:04:50; … 8. Macík (ČR/Iveco) +4:39:39; 21. Loprais (ČR/Praga) +34:46:34; 25. Casale (Chile/Tatra Bugyra) +137:49:22; 27. Vrátný (ČR/Ford) +157:33:56.

Výsledky jsou neoficiální.