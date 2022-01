Rallye Dakar, 10. etapa: Servo zastavilo Lopraise, Prokop nabral velkou ztrátu

Cesta z Vadí ad-Davásiru do Bišy měřila 757 kilometrů a z toho 375 představovalo jedna z nejrychlejších v celém ročníku. Ovšem ani navigátoři nepřišli zkrátka na nesčetných křižovatkách, které jsou typickým znakem saúdských cest.

Michek i Engel jsou spokojeni

Český jezdec Martin Michek (Orion – Moto Racing Group) ztratil na vítězného Australana Tobyho Price na tovární KTM pouhých 7:08 minuty, čímž se zařadil na jedenácté místo. Pak však inkasoval tovární jezdec Hondy Pablo Quintanilla z Chile dvou minutovou penalizaci a český jezdec se tak vyhoupl na desátou příčku. V letošním ročníku již podruhé. „Speciálka byla hodně tvrdá, náročná. Spíše na přesnost než na rychlost. Ze začátku velmi rychlá, ale posledních osmdesát kilometrů v horách stálo za to. Hodně se bloudilo. Proto jsem zvolil trochu lehčí tempo, abych trefil všechny průjezdní body. To se povedlo, protože jsem dvakrát zajížděl opravdu jen kousek pro kontrolní bod. Máme dvě etapy do konce, doufám, že vyskočíme ještě trochu dopředu,“ uvedl Michek.

Dvaatřicáté místo v etapě a jedenatřicáté v průběžném pořadí. Taková jsou čísla Milana Engela (Orion – Moto Racing Group), který navíc stále drží druhou příčku v klasifikaci jezdců, kteří závodí bez asistence mechaniků. „Bylo to hodně rychlé, lehčí závodníci mě na planinách předjížděli. Pak to začalo být trochu více technické a začínal jsem je předjíždět zpátky. Celkově jsem z toho měl dobrý pocit, nasadil tempo a všechny waypointy trefil. Konečně můžu být za spokojený. Musím ale servisovat motorku, některé věci vyměnit, zkontroluji šroubky, vyměním filtry. Ve čtvrtek nás čeká těžká etapa, nemá být tolik kilometrů, ale organizátor si na nás prý připravil těžkou navigaci. Jsem na to zvědavý,“ zhodnotil situaci Engel.

Hrozila jízda v lyžařských brýlích

Šesté místo v etapě zajela posádka kamionu za volantem s Martinem Macíkem (Big Shock! Racing). První část dnešní trati byla tvrdá a rychlá. „Vypalovačka, ale zároveň hodně prašná, drsná trať. Bojovalo se. Předjížděli jsme se se soupeři. Byla to dobrá honička,“ popisuje Martin Macík. Organizátoři se v etapě rozhodli prověřit také důvtip navigátorů. František Tomášek si ale se složitou navigací dokázal poradit. „Jen jednou jsme se otáčeli, protože jsme si nebyli jistí, jestli nám pípnul bod, ačkoliv jsme ho měli. A jeden bod jsme minuli asi o 10 metrů, takže jsme se pro něj vrátili. Jinak nám tam všechno padalo,“ popisuje Tomášek.

Závěr speciálky závodníky zavedl do hor, kde už byla jízda pomalejší a daleko techničtější. Takový terén sedlčanské posádce vyhovuje. „Posledních sto kilometrů bylo fakt drsných. Uzounké cestičky v horách, na které se kamion vejde jen tak tak. Snad dvacet kilometrů jsme letěli jen nahoru a dolů mezi šutry. To mě hodně bavilo. Chvilku jsme mezi skalisky jeli vláček za jednou z buginek, asi čtyři kamiony a dvě buginy těsně za sebou v horách,“ vypráví Martin Macík. „Navíc v jednom místě jsme dostali ránu větví do předního skla. Už jsme se chystali na opakování loňské jízdy v lyžařských brýlích. Naštěstí okno vydrželo až do cíle. Takže všechno v pořádku. Byla to zábavná etapa,“ řekl mechanik David Švanda.

Lopraisovi se vymstil skok

Do desáté etapy startovali Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml. a Petr Pokora (Instaforex Loprais Praga Team) ze čtvrtého místa v průběžné klasifikaci kamionů. Jejich odhodlaný boj proti přesile továrního týmu Kamazu však ukončil tvrdší dopad po skoku z nevelké duny pouhých pět kilometrů po startu středeční speciálky. „Nevydrželo servořízení. Jedná se o díl, který nemáme s sebou, takže nemůžeme v poušti zatáčet. Bylo to takové zvláštní, relativně jednoduché místo, přitom nás tu pár skončilo. Vedle nás se vykoulel jeden Can-Am a Gert Huzink tu dokonce rozlomil šasi svého kamionu,“ popsal situaci Loprais.

Na pomoc posádce vyrazili mechanici s doprovodnými vozy Instaforex Loprais Praga Teamu. Podle pravidel soutěže by po opravě mohla nastoupit do dvou závěrečných dnů, byť za cenu výrazné časové penalizace a bez naděje na umístění mezi nejlepšími v celkové klasifikaci.

„V tuto chvíli ještě nevím, jestli se to povede vyřešit a budeme pokračovat dál. Naším cílem byla první trojka, i když je čím dál těžší prosadit se proti továrnímu Kamazu. Nicméně prali jsme se se ctí. Věřili jsme v bednu, která byla blízko. Těšili se na předposlední etapu, která měla být výživná, ale holt to nevyšlo. To je Dakar. Moc jsem chtěl, obzvlášť pro Káju, který na nás celou dobu dohlížel. Věřím, že dohlédl i teď, kdy jsme dali tento menší skok, ale nestalo se nic vážnějšího a všichni jsme zdraví a celí,“ připomíná frenštátský závodník svého strýce a šestinásobného dakarského vítěze Karla Lopraise, jenž zemřel krátce před startem letošního ročníku slavného pouštního maratonu.

Tůma skákal ze čtyřkolky

V 10. etapě si český závodník Zdeněk Tůma připadal trochu jak v akčním filmu. V jednom místě totiž musel za jízdy seskočit ze své čtyřkolky. „V nějaké vykopané díře udělala čtyřkolka kotrmelec. Stihl jsem vyskočit vedle, aby na mě čtyřkolka nespadla. Jinak by to byl problém. Naštěstí jsem stihl hodně přibrzdit, než se to stalo,“ prozradil jezdec týmu Barth Racing, který dojel pátý a průběžně poskočil už na fantastické čtvrté místo.

Rychlostní zkouška zavedla závodníky také do skal. Než se do nich Tůma dostal, velmi zblízka ochutnal saúdskoarabský písek. „Pád přišel někde na dvoustém kilometru. Zničehonic se tam objevila vyhrabaná díra. Nevím, co tam kdo dělal. Jsem rád, že jsem z toho vyvázl bez zranění. Čtyřkolka to trochu schytala. Přišel jsem o zpětné zrcátko a praskl mi štítek, ale mohlo to dopadnout daleko hůř,“ popsal českokrumlovský rodák.

Středeční trasa jinak Tůmovi pocitově seděla a přišla mu zajímavá. „Ze začátku se jelo trochu dunami, pak zase údolími a byl tam nakonec i na pohled hezký průjezd skalami,“ nastínil. „Ale bylo to tam docela nebezpečné, protože v některých místech to bylo tak úzké, že auta, která nás předjížděla, by se vedle nás nevešla. Takže jsem raději občas zastavil a uhnul se jim.“

I díky technickým problémům Američana Copettiho se už člen Barth Racing Teamu posunul na čtvrté místo. „Snažím se na to nemyslet a soustředit se na svou jízdu. Jezdecky už to třetí místo není možné dosáhnout, můžu se posunout jen v případě, že někdo nedojede. Stejně tak, jak jsem se posunul tentokrát. A kdybych na to myslel, můžu sám udělat chybu,“ dodal Tůma.

Prokop opravoval převodovku

Z osmého místa startoval do etapy Martin Prokop. V extrémně rychlé etapě doplácel na nižší maximální rychlost svého vozu a po projetí kontrolního bodu na 170. Kilometru byl sice až na 32. místě, ale ztráta 7:43 minuty nebyla nijak dramatická. Bohužel blízko kontrolního bodu na 213. kilometru zůstal Ford raptor přezdívaný Shrek bezmocně stát.

Jeho tým Benzina ORLEN oznámil na sociálních sítích, že jezdec etapu nedokončí a na pomoc za ním vyráží servisní tým. Posádka však nakonec vůz zprovoznila a do cíle erzety dorazila se ztrátou 4:40:14 hodiny. „Tohle je něco, co nechcete zažívat. Západ slunce, kolem nás kamiony, co sbírají odpadlíky a před námi ještě sto kilometrů do bivaku. Nic hezkého, co bychom si přáli,“ říkal Prokop smutně na webu.

V desáté etapě byl klasifikován na 73. místě a celkově je 26., o dvě příčky před ním Miroslav Zapletal. Při cestě do bivaku již za tmy, přidal český závodník na Facebooku přesnější vysvětlení svých problémů.

„Prasklo šroubení na převodovce, vytekl z ní veškerý olej a převodovka se začala zadírat. Už to vypadalo, že skončíme, ale jedinou možností bylo trochu vyndat převodovku, opravit šroubení a dolít olej. To se sice podařilo, ale trvalo to všechno strašně dlouho. Chceme dojet do cíle, ale výsledek je v háji. Je mi to strašně moc líto, na našem projektu pracovalo strašně moc lidí a teď je všechno pryč. Jinak Shrek šlapal do téhle chvíle skvěle. Co se dá dělat, takové jsou zkrátka závody a musíme zvládnout poslední dva dny,“ řekl Prokop.

Výsledky – 10. etapa

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 3:05:32; 2. L. Benavides (Arg./Husqvarna) +2:09; 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) +3:35; … 10. Michek (ČR/KTM) +7:28; 29. Brabec (ČR/KTM) +16:57; 32. Engel (ČR/KTM) +23:40.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 4:11:04; 2. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:25; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +6:44; 5. Tůma (ČR/Yamaha) +31:08.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q E-tron) 2:52:43; 2. Sainz, Cruz (Šp./ Audi RS Q E-tron) +2:06; 3. Terranova, Oliveras, Carreras (Arg./Toyota Hilux Overdrive) +3:59; … 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +29:54; 73. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +4:40:14.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:22:11; 2. Gutierrez Herrerová, Cazalet (Šp., Fr./OT3-01) +2:22; 3. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +9:45; … 8. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +27:39.

SSV: 1. Baciuska, Mena (Lotyš., Šp./Can-Am Maverick XR5) 3:36:55; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am Maverick XR5) +1:58; 3. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) +2:08.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 3:14:15; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +1:27; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +1:49; 4. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +2:35; … 6. Macík (ČR/Iveco) +3:46; 28. Tomeček (ČR/Tatra) +1:29:27; 34. Loprais (ČR/Praga) +32:45:45; 37. Vrátný (ČR/Ford) +32:45:45.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Yamaha) 33:27:06; 2. Sunderland (Brit./Gas Gas) +5:59; 3. Quintanilla (Chile/Honda) +6:15; … 18. Michek (ČR/KTM) +1:58:40; 23. Brabec (ČR/KTM) +2:16:50; 34. Engel (ČR/KTM) +4:11:29.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 42:21:01; 2. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:36:46; 3. Moreno (Arg./Yamaha) +243:31; 4. Tůma (ČR/Yamaha) +7:33:56.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 33:13:37; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +32:40; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +55:48; … 24. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +5:56:37; 26. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +6:35:22.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) 39:43:03; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +55:56; 3. Alvarez, Panseri (Šp., Fr./Can-Am Maverick X3) +2:56:28; … 7. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +6:18:26.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 40:55:24; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) +11:54; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +15:38.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 35:58:08; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +10:18; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +44:27; … 8. Macík (ČR/Iveco) +4:33:37; 23. Loprais (ČR/Praga) ++34:18:42; 25. Tomeček (ČR/Tatra) +47:03:42; 29. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +74:05:51; 33. Vrátný (ČR/Ford) +127:45:41.

Výsledky jsou neoficiální.