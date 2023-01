Rallye Dakar 2023: Podmol byl po nehodě v bezvědomí a končí 

Do cíle se však i přes obrovské bolesti dostal, je pod prášky a rozhodl se dál nepokračovat na nejtěžší dálkové soutěži světa. „Rentgen mi zlomeninu potvrdil, možná mám nalomené také žebro. Jízda mě hodně bavila, ale najednou jsem letěl z motorky a nenafoukl se mi airbag. Je mi to líto, stydím se. Na tohle jsem půl roku netrénoval. Za rok se chci vrátit a vyhrát,“ prohlásil Podmol, který byl mezi prvními v kategorii Malle Moto, tedy v kategorii bez asistence mechanika.

Plánoval, že pojede na letošním ročníku více hlavou. Nebude spěchat a dá si pozor na pasti. Jenže úvodní etapa byla až příliš záludná. Vedla totiž po kamenitých kopcích, řečištích a ve vysokých dunách. „Vedl jsem mojí kategorii Malle Moto a fakt jsem si to na trase užíval. Bavilo mě to, zapomněl jsem také na problémy, které jsem měl s rukou. Jenže zničehonic jsem z motorky vyletěl a pak už si nic moc nepamatuji,“ popisoval havárii Podmol, který je na své druhé Dakarské rallye. Dopad na 325 kilometru byl drsný, bohužel ho neztlumil airbag v jeho kombinéze.

„Vůbec nevím, jak je to možné. Podle navigace jsem byl pět minut v bezvědomí, zdál se mi hezký sen o tom, jak jsem u moře. Pak se vzbudím a vidím dva kluky v helmách. Došlo mi, že jsem fakt na Dakaru. Zkontroloval jsem ruce a nohy, které byly v pohodě, ale cítil jsem obrovskou bolest v zádech,“ dodal Podmol. I přes ukrutné bolesti se nevzdal. „Těch třicet kilometrů jsem dojel do cíle, byl to bolestivý nářez. Asi nejšílenější jízda v mém životě. Poté mě ještě čekala cesta 190 kilometrů do bivaku po silnici, abych dokončil etapu. V takových bolestech, že jsem nemohl ani dýchat. Stále jsem ale doufal, že mám třeba jen nějak blbě vyhozené žebro.“

Podmol poté navštívil ošetřovnu a také fyzioterapeuta z ostravského týmu FESH FESH, se kterým spolupracuje. „Libor má kompresní zlomeninu sedmého hrudního obratle a po konzultaci v Medical Centre není doporučeno pokračovat v závodě,“ řekl Miloš Matejov, fyzioterapeut týmu FESH FESH. „Rozhodl jsem se ukončit mojí letošní účast na Dakaru. Dál by to nešlo. Nechci zklamat ale mé fanoušky a sponzory, chci se připravit na příští Dakar a zkusit to tu vyhrát,“ doplnil Podmol.