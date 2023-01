Rallye Dakar 2023 – 1. etapa: Festival českých kamionů, Engel zachraňoval soupeře

Tratě měřených i spojovacích kilometrů vedly po kamenitých úsecích s pořádnými kusy štěrku. Jezdci a posádky otestovali své schopnosti surfováním na dunách zejména v posledním úseku zkoušky. I když to nemělo být nijak zvlášť náročné, tato fáze soutěže poskytla přehled o tom, jak si všichni stojí.

Macík moc nešlapal na plyn

Macík startoval po výhře v prologu do etapy jako první z kamionů. Vyjma druhého průjezdního bodu na 88. kilometru, kdy byl druhý, neustále vedl v průběžném pořadí. V průběžném pořadí samozřejmě vede. „Máme za sebou první etapu a povedenou. Startovali jsme až z jednasedmdesáté pozice a docela dost nám prášily buginy, které nechtěly uhnout. Nakonec musely a my jsme letěli, a to jsem nemusel nijak extra šlapat na plyn. Náš kamion Čenda poslouchal náramně. S navigací nebyly žádné problémy, jenom k jednomu kontrolnímu bodu jsme se museli dostávat jinak, než bylo v plánu, ale žádné bloudění to nebylo, shrnul Macík své postřehy.

Video se připravuje ...

Ještě na 88. kilometru byl Aleš Loprais jedenáctý mezi kamiony, ale soustředěnou jízdou se posunul až na druhé místo, 6:01 minuty za vítězného Macíka. Druhý je také v průběžné klasifikaci. Při neúčasti ruských kamazů, které nemohou startovat kvůli ruské agresi na Ukrajinu, to vypadá na souboj českých a nizozemských posádek, kterých je dohromady devět v první desítce nejtěžších závodních vozů.

Dvacátým místem začal letošní ročník v kategorii automobilů Martin Prokop. „První polovina etapy byla fajn, jelo se nám dobře. Jediným problémem byl prasklý výfuk a v autě tak byl velký hluk. Před půlkou etapy jsme ale udělali gumu a dostali se mezi auta, která jela za námi. Takže jsme si užili závody v prachu, tam se zamotali a ztratili tempo,“ řekl Martin Prokop, jenž měl ještě v závěrečných padesáti kilometrech problém s přidáváním a ubíráním plynu. „Šel dávat plný plyn nebo žádný, což na rozbité kamenité trati nebylo zrovna příjemné. Neodstartovali jsme, jak jsme si představovali, ale jedeme dál,“ dodal český jezdec.

Engel volal helikoptéru

Jako první vyrazili brzo ráno na trať motorkáři. A již úvodní etapa se stala osudnou pro obhájce prvenství Sama Suderlanda z továrního týmu Gas Gas. Třiatřicetiletý Brit měl již na 52. kilometru těžký pád. Při příletu zdravotní helikoptéry byl při vědomí, ale stěžoval si na bolest zad. Etapu vyhrál jeho týmový kolega Daniel Sanders z Austrálie, ale po dvouminutové penalizaci klesl na pátou příčku. Vítězem etapy a lídrem aktuálního pořadí se tak nakonec stal tovární jezdec stáje Honda Američan Ricky Brabec.

Nejlepším Čechem v cíli byl na dvacátém místě Martin Michek (Orion – Moto Racing Group). „„Úvodní etapa byla fakt náročná. Prověřila techniku, ale také nás také po navigační stránce. Bylo tam navíc hodně rychlostních omezení, že jsme ze 150 km/h museli během devadesáti metrů brzdit na třicítku, padesátku nebo devadesátku. Naštěstí se mi to pokaždé povedlo a žádná penalizace nepřišla. První část etapy vedla po kamenech a hornatých kopcích. Museli jsme se vyškrábat na kamenitý kopec a pak z něho sjet dolů. To bylo šílené,“ řekl v cíli Michek.

Jeho týmový kolega Milan Engel přijel do cíle na 77. místě se ztrátou téměř 78 minut. Na trati totiž musel zastavovat u zraněného soupeře. Dá se předpokládat, že mu organizátoři odečtou čas, který strávil při záchraně motorkáře. „Byla to opravdu těžká a zrádná etapa. Hodně kamení, což dalo zabrat všem. Na zahřátí docela výživná etapa. Zachraňoval jsem jednoho kluka, který se rozsekal přede mnou. Musel jsem mu zmáčknout tlačítko, aby tam přiletěl vrtulník a pak tam s ním počkal. Měl zlomenou klíční kost a zápěstí. Poté jsem se musel vrátit do tempa a závodit. Navigačně jsem to trefoval všechno,“ komentoval situaci Engel.

Video se připravuje ...

Výsledky - 1. etapa

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 4:14:10; 2. K. Benavides (Arg./KTM) +19; 3. Price (Aus./KTM) +39; … 20. Michek (ČR/KTM) +15:29; 46. Brabec (ČR/KTM) +44:18; 56. Podmol (ČR/Husqvarna)+57:30; 74. Pabiška (ČR/KTM) +1:16:37; 77. Engel (ČR/KTM) +1:17:47.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 3:11:15; 2. Andujar (Arg./Yamaha) +21; 3. Medeiros (Braz./Yamaha) +12:52; … 15. Tůma (ČR/Yamaha) +1:26:14.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 3:28:55; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./BRX Prodrive) +10; 3. Al Radži, Von Zitzewitz (Saud. Arabie, Něm./Toyota) +2:01; … 20. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +21:14; 41. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +42:23; 46. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +46:35; 144. Trněný, Horyl (Ford) +2:36:28.

T3 Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 3:57:40; 2. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +1:49; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +3:07; … 16. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +42:13.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./Can-Am Maverick XRS) 4:09:44; 2. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am Maverick XRS) +2:14; 3. Navarro, Metge (Šp./Can-Am Maverick XRS) +4:05.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 3:46:35; 2. Loprais (ČR/Praga) +6:01; 3. M. Van den Brink (Niz./Iveco) +10:18; 4. Valtr (ČR/Tatra) +12:05; 5. Šoltys (ČR/Tatra) +14:50; … 17. Vrátný (ČR/Tatra) +1:11:44.

Výsledky jsou neoficiální.

