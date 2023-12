Rallye Dakar 2024: Opona soutěže se zvedá, pojede se bez vlajek

Šestatřicet českých závodníků a navigátorů by mělo nastoupit do 46. ročníku Rallye Dakar. V pátek 5. ledna odstartuje soutěž popáté na území Saúdské Arábie.

První Dakar odstartoval v prosinci 1976 a až do roku 2007 se odehrával v Africe. Od sezony 2009 se jezdil v Jižní Americe a počínaje ročníkem 2020 v Saúdské Arábii. Tam vydrží minimálně do ledna 2029.

Jedeme všude bez vlajek

Ještě se nezačalo závodit, a už je o napětí postaráno. Z technických a administrativních přejímek v Barceloně se Češi vrátili se zajímavou informací. Z bezpečnostních důvodů musí mít posádky na závodních a doprovodných vozech zakryté národní vlajky. Totéž musí mít všechny osoby na kombinézách. Také na oficiálních stránkách soutěže nejsou u jednotlivých účastníků uvedeny vlajky. Důvodem těchto opatření je konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás. Rallye Dakar je totiž celosvětovým fenoménem, a právě proto možným lákadlem pro teroristické nebo jiné útoky.

Účastníky 46. ročníku čeká téměř osm tisíc kilometrů, z toho 4729 měřených, rozdělených do dvanácti etap. Celkem je přihlášeno 778 závodníků ze 72 zemí. Ve startovním poli by mělo být 137 motocyklistů, deset jezdců na čtyřkolce, 72 posádek automobilů v hlavní kategorii, nově pojmenované Ultimate T1+, a 46 v kamionech. Dalších 81 posádek je přihlášeno do jiných automobilových kategorií a 80 se představí v kategorii Classic. Deset účastníků je zařazeno do Dakar future 1000 pro vozy či motocykly s elektrickým, hybridním nebo vodíkovým pohonem.

„Dali jsme si za úkol, aby pátý ročník v Saúdské Arábii byl nejtěžším od přesunu rallye na Blízký východ,“ uvedl ředitel soutěže David Castera. K nejvýraznějším novinkám patří takzvaná 48hodinová etapa. Její trať povede pouští Rub al-Chálí, čtvrtou největší na světě. Každý jezdec nebo posádka si určí, jakou část asi 584 km dlouhé trasy absolvuje první a druhý den. Závodit se však bude moci jen do čtyř odpoledne, pak musí posádky aktivitu přerušit v nejbližším bivaku. Pokračovat mohou až druhý den od sedmi ráno. Ve speciální etapě budou mít navíc motocyklisté určenou jinou trať než automobily a kamiony.

Kdo se vejde na stupně?

Čeští závodníci dosáhli v historii legendárního maratonu šestadvacetkrát na stupně vítězů, tedy mezi první tři v konečném pořadí. Bilance je následující - 11 prvních, sedm druhých a osm třetích míst. Zatím naposledy jsme se z výsledku na bedně radovali v roce 2023, kdy Martin Macík skončil s kamionem iveco na druhém místě v kategorii kamionů.

Také v nadcházejícím ročníku budou mít Češi nejvyšší ambice v hodnocení nejtěžších závodních vozů. A bude to samozřejmě již zmíněný Macík s vylepšeným modelem z předchozího ročníku. Na startu je samozřejmě také Aleš Loprais (Praga), synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise. V minulém ročníku vedl pořadí kamionů, ale měl jím nezaviněný střet s nezodpovědným italským fanouškem, který tři hodiny po tomto incidentu zemřel na infarkt. Lopraise vyšetřovala místní policie, takže nemohl pokračovat v soutěži.

Buggyra měnila sestavu

Na startu budou také tři kamiony roudnického týmu Buggyra, kde museli těšně po vánočních svátcích řešit nečekanou situaci, když se zranil první jezdec týmu Martin Šoltys, kterého narychlo nahradil zkušený Nizozemec Pacal de Baar. „Musíme potvrdit, že Martin Šoltys kvůli rekonvalescenci po zranění přijde o start na Dakaru 2024. Podařilo se nám však zajistit adekvátní náhradu, abychom mohli pokračovat v testovacím programu s kapotovaným speciálem. Pascal de Baar je velmi zkušeným závodníkem a věřím, že spolupráce na projektu EVO3 bude fungovat,“ uvedl Martin Koloc, šéf týmu Buggyra.

Jmenovaný Nizozemec měl původně za volantem MANu plnit roli rychlé asistence v barvách týmu Boucou Assistance. Příležitost řídit Tatru uvítal s radostí. „Vážím si toho, že šéf Buggyry Martin Koloc oslovil právě mě. Tatra má na Dakaru už desítky let skvělé jméno a je to čest pilotovat tak výjimečný vůz, jakým nová Tatra Buggyra EVO3. I když se s ním seznámím až těsně před startem soutěže, věřím, že budu týmu přínosem,“ uvedl nizozemský jezdec, jehož navigátorem bude krajan Gijsbert Verschoor. Mechanikem zůstává Tomáš Šikola. K 28. Prosinci však posádka nefigurovala na oficiálním webu soutěže mezi startujícími kamiony.

S turbem proti smečce vlčáků

V klasifikaci automobilů má jednoznačně nejvyšší ambice Martin Prokop, který osm startů proměnil ve dvě šestá místa, což jsou nejlepší české výsledky v historii mezi automobilovými závodníky. Na šestou příčku dosáhl v roce 2019 při posledním jihoamerickém Dakaru a podruhé v dosud posledním dokončeném Dakaru v lednu 2023.

„Mluvit o první desítce je tentokrát opravdu hodně odvážné. Na takový výsledek myslí minimálně pětatřicet dalších soupeřů, často s tovární podporou,“ říká Prokop, který bude mít pod kapotou fordu poprvé turbomotor. Problém je, když auto jede pomalu v dunách v plném výkonu, máte hodně plynu, ale motor se začne hřát, protože aerodynamika nechladí. Největší výzvou tak bude část, kdy jedeme na jihu Saúdské Arábie a hrozí tu venkovní teploty přes třicet stupňů,“dodává Prokop.

Michek se pokusí o desítku

Osm závodníků s českou licencí je ve startovní listině a pět z nich je v barvách týmu Orion – Moto Racing Group. Nasazuje trojici nováčků – Jaroslava Romančíka, Dušana Drdaje a Martina Prokeše. Nejzkušenějším je Milan Engel, který pojede podesáté, jeho nejlepším výsledkem je 15. místo z roku 2019. Vysoké ambice bude mít Martin Michek, který nastoupí popáté, ale už má za sebou desáté místo z roku 2021 a jedenácté z posledního dakarského ročníku. „Bohužel jsem se pár dní po Dakaru zranil. Tvrdě jsem pracoval na tom, abych to do závodu 2024 stihl, hodně jsem tlačil a fyzicky trénoval. Držím se nohama na zemi, ale mým snem by bylo udělat lepší než 10. místo. Budu se muset soustředit a tlačit jako čert, abych to udělal. Tovární jezdci mají mnoho, mnoho kilometrů, zatímco já jsem měl na motorce, kterou budu používat, nulu. Bude to těžké, ale pokusím se toho dosáhnout,“ uvedl Michek pro oficiální dakarský web.

Českou sestavu budu ještě tvořit Jan Brabec, jenž pojede posedmé a jeho nejlepším výsledkem je 23. místo z dakarského závodu 2022. V hodnocení Original by Motul bude mít Česká republika dva zástupce. Jedním je David Pabiška, který se chystá na svůj šestnáctý ročník, z nich pouze jeden nedokončil. V klasifikaci Original by Motul startují jezdci bez asistence a v bivaku si musí pomoci sami, případně od někoho, kdo jede ve stejné kategorii.

„Očekávám, že nadcházející trať bude velmi náročná, takže do toho jdu s velkým respektem a pokorou. Už nejsem tak rychlý jezdec, ale pořád mám hodně vytrvalosti. Nikdy jsem nebyl ten, kdo by předem deklaroval své cíle, ale chtěl bych bojovat o co nejlepší výsledek. Budu se snažit uspět v hodnocení Original by Motul, ale především v celkové klasifikaci,“ řekl Pabiška, který skončil v ročníku 2023 v tomto hodnocení celkově čtvrtý a druhý v hodnocení veteránů.

Druhým Čechem v Original by Motul je bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol, který bude na startu Dakaru potřetí. „Bude těžké překonat 31. místo z roku 2021, protože závodím bez mechanika nebo jakékoli asistence. Ale chtěl bych být vysoko v Original by Motul. Moje rychlost není tak špatná, takže se pokusím bojovat o pódium. Fyzicky se cítím dobře, ale nemám dost natrénováno na krosové motorce. Mám za sebou dost startů ve freestyle motokrosu. S endurovým strojem jsem absolvoval Baja 555 Romania, což byl dobrý trénink na Dakar,“ prohlásil Podmol.

Češi ve startovní listině

Motocykly: 23 Martin Michek (KTM), 33 Jan Brabec (KTM), 43 Milan Engel (KTM), 61 David Pabiška (KTM), 63 Jaroslav Romančík (KTM), 70 Dušan Drdaj (KTM), 87 Libor Podmol (Husqvarna), 101 Martin Prokeš (KTM).

Automobily: 208 Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford), 248 Tomáš Ouředníček, David Křípal (Toyota), 270 Karel Trněný, Michal Ernst (Ford).

Kamiony: 601 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco), 602 Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml., Jiří Štross (Praga), 604 Jaroslav Valtr st., René Kilian, David Kilián (Tatra), 605 Pascal de Baar (Niz.), Tomáš Šikola, Gijsbert Verschoor (Niz./Tatra), 626 Daniel Stiblík, Lukáš Kvasnica, Jiří Tomec (Tatra), 635 Michal Valtr, Jaroslav Miškolci (Slov.), Radim Kaplánek (Iveco), 643 Dušan Randýsek, Victor Bouswalder (Fr.), Laurent Lalanne (Fr./MAN).

Classic: 712 Barbora Holická, Lucie Engová (Citroën 2CV), 714 Ondřej Klymčiw, Josef Broš (Škoda 130 LR), 762 Jan Vinš, Tomáš Hovorka (Mitsubishi Pajero).