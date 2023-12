Rallye Dakar 2024: Češi věří v úspěch

Osmatřicet českých závodníků a navigátorů by mělo nastoupit do 46. ročníku Rallye Dakar. V pátek 5. ledna odstartuje soutěž popáté na území Saúdské Arábie.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ještě se nezačalo závodit, a už je o napětí postaráno. Z technických a administrativních přejímek v Barceloně se Češi vrátili se zajímavou informací. Z bezpečnostních důvodů musí mít posádky na závodních a doprovodných vozech zakryté národní vlajky. Totéž musí mít všechny osoby na kombinézách. Důvodem je konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás. Rallye Dakar je totiž celosvětovým fenoménem, a právě proto možným lákadlem pro teroristické útoky.

Automobily: Uchladit motor

MARTIN PROKOP

Po dvou letech plánování a příprav se objeví český jezdec na startu s fordem, který je vybaven šestiválcovým turbomotorem. „Přišli jsme se zcela novým konceptem. Ve srovnání s konkurencí máme stále velkou karoserii, která klade výrazný odpor vzduchu. Během několika testování se jako největší problém ukázalo uchladit motor. Počátkem prosince jsme absolvovali ještě jeden test na Středním východě,“ uvedl.

Prokop je nejúspěšnějším českým jezdcem na Rallye Dakar, když v roce 2019 a letos dojel na šestém místě. Své šance pro nadcházející ročník hodnotí střídmě. „Na startu bude minimálně třicítka pilotů v nejprestižnější kategorii T1+, takže bavit se o první desítce je hodně odvážné. S útokem budeme zřejmě čekat až druhý týden soutěže,“ dodává Prokop.

TOMÁŠ OUŘEDNÍČEK

Po třech letech přestávky se chystá na svůj devátý start a bude řídit speciál Toyota Hilux GR T1+. Jedná se o vůz koncepčně shodný s vítězným strojem Nassera Al-Attiyaha z posledního ročníku a je vyveden v barvách týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Zatímco tovární vozy značky budou vybaveny přeplňovaným motorem, česká posádka má v autě prověřený atmosférický pětilitrový osmiválec. „Ukazuje se, že mít nejnovější motor s turbodmychadlem je na dálkových soutěžích výrazně výhodnější. My jsme však vsadili na jistotu. Na atmosférický motor jsme zvyklí,“ říká Ouředníček.

„Auto je konstrukčně geniální, ale nemůžeme čekat, že budeme hned úplně vpředu. I když bychom byli rádi,“ dodává Ouředníček. Podle jeho slov je Dakar 2024 součástí první etapy projektu spolupráce českého závodního týmu a Toyoty, který je naplánován na pět roků.

Češi ve startovní listině Kategorie Jméno/Posádka Startovní číslo Motocykly Martin Michek (KTM) 23 Jan Brabec (KTM) 33 Milan Engel (KTM) 43 David Pabiška (KTM) 61 Jaroslav Romančík (KTM) 63 Dušan Drdaj (KTM) 70 Libor Podmol (Husqvarna) 87 Martin Prokeš (KTM) 101 Automobily Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford) 208 Tomáš Ouředníček, David Křípal (Toyota) 248 Karel Trněný, Michal Ernst (Ford) 270 Kamiony Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco) 601 Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml., Jiří Štross (Praga) 602 Jaroslav Valtr st., René Kilian, David Kilián (Tatra) 604 Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Petr Schweiner (Tatra) 605 Daniel Stiblík, Lukáš Kvasnica, Jiří Tomec (Tatra) 626 Michal Valtr, Jaroslav Miškolci (Slov.), Radim kaplánek (Iveco) 635 Dušan Randýsek, Victor Bouswalder (Fr.), Laurent Lalanne (Fr./MAN) 643 Classic Barbora Holická, Lucie Engová (Citroën 2CV) 712 Ondřej Klymčiw, Josef Broš (Škoda 130 LR) 714 Jan Vinš, Tomáš Hovorka (Mitsubishi Pajero) 762

Motocykly: Modrá kavalerie

ORION – MOTO RACING GROUP

Český tým nasadí do letošní soutěže pět závodníků. Ke zkušeným Martinu Michkovi a Milanu Engelovi se přidají tři nováčci: Jaromír Romančík, Dušan Drdaj a Martin Prokeš. „Michek bude chtít v dunách prokazovat svoji rychlost a bojovnost. Očekáváme od něj atakování první patnáctky. Engel pojede svůj desátý Dakar a rádi bychom ho viděli kolem pětadvacátého místa,“ nastavil cíle šéf stáje Ervín Krajčovič.

Všichni nováčci absolvovali ve Španělsku speciální školení manipulace s navigací. Na Dakaru 2024 by se měl totiž zavést nový, elektronický roadbook. „V Maroku jsme s ním měli každý den nějaký problém. Ani nevíme, jak se budou řešit možné potíže. Jak to bude s výměnou během etapy nebo následnou penalizací? Je kvůli tomu hodně otazníků,“ prohlásil Ervín Krajčovič. Tým bude navíc poskytovat podporu polskému závodníkovi Bartlomieji Tabinovi, který pojede pod záštitou českého Jantar týmu.

Video se připravuje ...

ORIGINAL BY MOTUL

Dva Češi David Pabiška a Libor Podmol nastoupí v kategorii Original by Motul, což jsou motocyklisté startující bez asistence mechaniků. S výjimkou soupeřů v klasifikaci nesmí v průběhu soutěže přijmout žádnou cizí pomoc. Pabiška se objeví na startu pošestnácté, pouze jednou nedokončil. Podmol, který před startem ještě v Praze absolvoval freestylovou show Gladiator Games, která se odehrála po uzávěrce vydání časopisu. „Rád bych dojel do cíle a přivezl trofej za pódiové umístění,” uvedl jezdec.

Kamiony: Umělá inteligence

Na startu budou chybět druhým rokem ruské kamazy a třetím rokem vozy běloruské výroby MAZ. Důvodem jsou sankce kvůli ruské invazi na Ukrajině. „Podobný zákaz vidíme v jiných sportech, Rusové ztratili možnost účasti. Rozhodně záleží na tom, kdy skončí válka,“ uvedl již dříve pro Svět motorů ředitel soutěže David Castera.

MM TECHNOLOGY

Na Dakar se z dílny MM Technology kromě kamionu Martina Macíka s přezdívkou Čenda objeví ještě tři další tahače. Půjde o dva vozy týmu Italtrans Racing a jeden v barvách Firemen Dakarteamu. „Bude to náročný Dakar. Začínáme na jihu, na konci letošní soutěže nás čekají náročné etapy v okolí Hailu a také nový formát 48 Chrono – maratonská etapa s dvěma hodinami na servis. Samozřejmě také drsný terén, ve kterém v jedné části pravděpodobně najedeme až dva tisíce kilometrů za dva dny. Bude to výzva, ale to my máme rádi,“ přibližuje trasu Martin Macík, obhajující druhé místo z předchozího ročníku.

INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA

K osmnáctému startu se chystá Aleš Loprais s kamionem Praga. Loni v soutěži vedl, ale pak přišel jím nezaviněný střet s italským fanouškem, který o několik hodin později zemřel. „Dakar 2023 byl pro mě těžký a nebyl jsem si jistý, jestli budu dále závodit. Absolvovali jsme pětkrát testování a rozhodli se ve startech na Dakaru pokračovat,“ uvedl Loprais pro oficiální web soutěže.

Opět pojede s kamionem Praga. „Trochu jsme upravili software řazení. Perfektně k sobě s kamionem pasujeme a je to stále naše Lady, schopná být na vrcholu. Jsem si jistým jejími schopnostmi i dovednostmi všech členů posádky. Mám velké přání – být nejlepší,“ dodal Loprais. Třetím rokem vedle něj bude sedět Jaroslav Valtr mladší a podruhé Jiří Stross.

BUGGYRA RACING ZM

Tři kamiony nasazuje roudnický tým a pomyslnou jedničkou je vůz Tatra Buggyra Evo3, který vznikal za pomoci umělé inteligence a podle slov členů týmu za dva měsíce. Bude ho řídit Martin Šoltys. „Možná to zní neskutečně, ale při testech jsme neměli žádný problém. Řešili jsme detaily. Osmdesát procent auta máme vyzkoušených. Je v něm náš osvědčený motor, stejná převodovka, shodný podvozek. Co se změnilo, a to k lepšímu, jsou tlumiče s pružinami. Je to nová generace a jsou skvělé,“ sdělil Šoltys.

Jaroslav Valtr se vydá na osmý Dakar. „Repasí prošly nápravy i převodovka. Před Dakarem jsme se zaměřovali především na spolehlivost auta a osvědčené díly,“ uvedl Valtr. Během dakarských etap se bude potkávat se syny. Michal pojede v rodinném iveku, Jaroslav junior opět jako Lopraisův navigátor. „Budeme se na Dakaru podporovat, ale určitě dojde na hecování. Hlavně s Jardou. Michal má jako nováček za úkol hlavně dojet,“ vysvětlil Valtr starší.

Program 46. ročníku Rallye Dakar Datum Trasa Počet kilometrů v etapě Počet kilometrů rychlostní zkoušky 5. 1. Úla - Úlal 158 28 6. 1. Úla - Hanakíjá 532 405 7. 1. Hanakíjá - Davadmí 662 470 8. 1. Davadmí - Salamíja 733 440 9. 1. Salamíjá – Hufuf 631 299 10. 1. Hufuf – Šubajtá 727 118 11. 1. a 12. 1. Šubajtá – Šubajtá 818 584 13. 1. volný den (Rijád) 14. 1. Rijád - Davadmí 873 483 15. 1. Davadmí – Háil 678 458 16. 1. Háil – Úla 639 417 17. 1. Úla – Úla 609 371 18. 1. Úla – Janbu 587 480 19. 1. Janbu – Janbu 328 175

Classic: Kachna chce dojet

Kategorie Classic existuje na Rallye Dakar čtvrtým rokem pro vozy, které startovaly na Dakaru do konce roku 2000. Spolu s nimi se objevují další veteránská auta. Původně měly na start nastoupit čtyři české posádky, ale náhlá operace srdce Ondřeje Martince počet startujících zredukovala.

KLYMČIW RACING

Počtvrté a podle svých slov naposledy nastoupí Ondřej Klymčiv, znovu se Škodou 130 LR. Při své osmé dakarské účasti chce získávat finance pro Centrum Paraple. „Princip je takový, že každý den bude mít svého sponzora. Když například ujedu tři stovky kilometrů, dostane centrum 30.000 korun. Plus tam budou i prémie za umístění,“ vysvětluje český závodník. Finance chce získávat i prodejem speciální edice fotografií Mariana Chytky a aukci na březnovém galavečeru v Národním technickém muzeu.

DUCKAR RACING

Poprvé se trasu slavné soutěže vydají Barbora Holická a Lucie Engová, které pojedou s kultovním Citroënem 2CV. Slavná kachna, jak se tomuto modelu přezdívá, slaví letos pětasedmdesát let od začátku výroby. Název týmu Duckar vznikl ze slov duck (kachna) a Dakar. Kromě posádky ho tvoří ještě mechanik Tomáš Neruda. Tento specialista na kachny s úsměvem říká, že během svého života s Citroëny 2CV zvládl zdolat přes 1,5 milionu kilometrů a dodnes s nimi jezdí.

Z původní dvouválcové šestistovky je nová vylepšená jednotka s větším zdvihovým objemem 650 cm3 a odhadovaným maximálním výkonem 26 kW (36 koní). Tomáš Neruda řekl, že se nezaměřoval na vylepšování brzd, protože obě závodnice budou muset kačenu držet pod plným plynem od startu až do cíle. Akcelerace z nuly na stovku jí v písku bude trvat dlouhé desítky sekund a každé zpomalení přinese velkou časovou ztrátu.

Nabídka 46. ročníku

Start soutěže je netradičně naplánován až na 5. ledna ve starodávném městě Úla, které účastníky soutěže vítalo již v roce 2020, kdy dakarská kolona zavítala do Saúdské Arábie vůbec poprvé. V sobotu 13. ledna je naplánován jediný den odpočinku v hlavním městě Rijádu. Cíl čeká soutěžící 19. ledna o několik stovek kilometrů jižněji od místa startu v přímořském městě Janbu. Před účastníky 46. ročníku je, podle oficiálního webu soutěže celkem 7923 kilometrů, z toho 4676 měřených rozdělených do dvanácti etap.

„Dali jsme si za úkol, aby pátý ročník v Saúdské Arábii byl nejtěžším od přesunu rallye na Blízký východ,“ uvedl ředitel soutěže David Castera. K nejvýraznějším novinkám patří, že se nepojede maratonská, ale takzvaná 48hodinová etapa. Její trať povede pouští Rub al-Chálí, čtvrtou největší na světě. Každý jezdec nebo posádka si určí, jakou část asi 584 km dlouhé trasy absolvuje první a druhý den. Závodit se však bude moci jen do čtyř odpoledne, pak musí posádky aktivitu přerušit v nejbližším bivaku. Pokračovat mohou druhý den od sedmi ráno. Ve speciální etapě budou mít navíc motocyklisté určenou jinou trať než automobily a kamiony.

Čísla Dakaru